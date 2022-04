Paiement par virement bancaire : avantages et inconvénients

Le paiement par virement bancaire fait partie du quotidien des particuliers et des entrepreneurs. Il a pour objectif d’effectuer des transferts d’argent très rapidement et permet de contourner la lourdeur qu’implique le paiement par chèque. Le paiement par virement bancaire comporte des avantages et des inconvénients qui seront détaillés dans cet article.

Depuis l’année 2014, le paiement par virement bancaire a été facilité à travers la mise en place d’un espace unique de paiement libellé en euros, que l’on nomme SEPA. Cet espace unique de paiement permet en outre de faciliter les transactions et de les simplifier au sein d’une zone unique de paiement à travers plusieurs pays.

Les avantages du paiement par virement bancaire

Le virement bancaire permet aux entrepreneurs d’effectuer un transfert d’argent très facilement et constitue un moyen populaire pour envoyer de l’argent à un fournisseur ou un prestataire.

On peut moduler le virement bancaire de manière ponctuelle ou permanente. Le virement bancaire est synonyme de sécurité, rapidité, a un aspect très pratique et permet d’être effectué en toutes circonstances.

Sécurité du paiement par virement bancaire

Ce moyen de paiement assure une sécurité à toute épreuve pour les entrepreneurs. Les opérations sont effectuées dans le respect de la réglementation financière qui s’applique dans chaque pays. L’expéditeur et le destinataire auront la garantie que l’opération sera effectuée en toute sécurité.

Rapidité du paiement par virement bancaire

Le paiement par virement bancaire est rapide et prend généralement entre 1 à 2 jours. Certains établissements bancaires proposent un virement en quelques secondes à travers le virement instantané.

Pratique du paiement par virement bancaire

Le virement bancaire est pratique pour l’entrepreneur qui aura la possibilité d’envoyer une somme d’argent dans sa région ou de l’autre côté du globe. Il peut être compliqué par exemple d’effectuer un paiement par chèque à l’étranger où encaisser le chèque d’un client basé à l’étranger. Le paiement par virement bancaire constitue une solution idéale pour effectuer le transfert d’une somme importante.

Les inconvénients du paiement par virement bancaire

Non-opposable

Lorsque l’entrepreneur aura effectué un paiement par virement bancaire, s’il constate une erreur de saisie, il sera particulièrement difficile de l’annuler. Il est ainsi nécessaire de bien vérifier les informations afin de procéder au paiement de la somme due.

Le coût du virement bancaire

Le virement bancaire peut-être facturé par un établissement bancaire. Il peut s’agir notamment d’un virement à l’étranger hors-SEPA. Ainsi, il conviendra de se rapprocher de son établissement bancaire pour connaître la tarification en vigueur concernant le virement hors-SEPA. Il est à noter qu’un taux de change est appliqué lorsque le virement est effectué dans une devise différente de l’euro.

Manque de contrôle

L’entrepreneur en attente de réception d’un virement bancaire, n’a aucun contrôle ni visibilité sur la date du paiement. Cela peut amener des problèmes de gestion de trésorerie.

Le prélèvement bancaire pour optimiser ses opérations bancaires

