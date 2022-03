Heures de traitement des virements bancaires

L’heure où sont effectués les virements bancaires nécessite de prendre connaissance des horaires, afin de connaître le délai d’exécution précis du paiement, dans le but de gérer de manière optimale et judicieuse la trésorerie de l’entreprise. L’attente peut s’avérer être frustrante, surtout lors d’une transaction commerciale, importante, entre deux entrepreneurs ou un entrepreneur et un client.

Ainsi, prendre connaissance de l’heure et des délais où sont effectués les virements bancaires, permet de gérer de manière plus sereine la trésorerie et les différents paiements relatifs à l’activité professionnelle de l’entreprise. De ce fait, il conviendra de se poser une série de questions: comment savoir à quelle heure peut-on recevoir un virement bancaire et à quelle heure sont-ils traités ?

Quelques informations à savoir sur l’heure où sont effectués les virements bancaires

Il faut noter qu’il n’y pas d’heure exacte pour qu’un établissement bancaire puisse valider un virement bancaire. En effet, en interne, les établissements bancaires fonctionnent toute la journée dans le traitement des paiements. Il s’agira de déterminer de manière plus précise à quelle heure sera effectué le virement bancaire, par rapport à la période dont l’ordre de virement a été émis par le débiteur.

À quelle heure sont effectués les virements internes?

Le virement interne désigne un virement entre deux comptes bancaires d’un même établissement bancaire. Il est généralement instantané et peut être effectué à tout instant. Ainsi, lorsque l’ordre de virement est effectué, la somme à transférer sera généralement débitée à l’instant et envoyée sur le compte du créancier. Ainsi, le virement interne peut être exécuté à toute heure de la journée, que ce soit le soir, le week-end ou les jours fériés.

À quelle heure sont effectués les virements externes ?

Le traitement d’un virement externe est complètement différent d’un virement interne. On parle de virement externe entre deux entrepreneurs dont les comptes bancaires professionnels sont situés dans deux établissements bancaires différents.

Généralement, le délai de traitement d’un virement externe varie de 1 à 3 jours, en raison de vérifications de sécurité qui doivent être effectuées. En effet, l’établissement bancaire devra en outre vérifier certaines informations, comme l’identité de l’entreprise débitrice, l’identité du créancier, le compte qui devra être débité…

Ainsi, l’entrepreneur qui souhaite savoir jusqu’à quelle heure il pourra recevoir un virement externe, nécessite de prendre en considération, l’heure à laquelle l’ordre de virement a été exécuté. Ce qui déclenche d’une manière générale le début du délai de traitement du virement externe.

Toutefois, le délai de traitement d’un virement SEPA est généralement sur le continent européen de vingt-quatre heures. D’une manière générale, on parle de jours « ouvrables » pour déterminer à quelle heure sont effectués les virements bancaires. Il est également important de noter que le virement externe sera généralement traité durant les heures d’ouverture de l’établissement bancaire.

Connaître les délais de traitement des virements bancaires

Après avoir déterminé jusqu’à quelle heure, peut-on recevoir un virement interne et externe, on peut se pencher sur le nombre de jours de traitement. Généralement, lorsque le virement est exécuté entre le lundi et le jeudi, il sera crédité deux jours plus tard. Un virement émis le vendredi sera crédité le lundi. Pour un virement émis le samedi et le dimanche, il sera crédité le mardi.

Virement SEPA : il est généralement crédité en l’espace d’une journée, mais le délai peut s’allonger jusqu’à 3 jours.

Virement interne : il est immédiat dans son délai de traitement.

Virement SEPA dans une autre devise : il prend généralement 4 jours.

Virement programmé : l’entrepreneur pourra programmer un virement à l’avance, il sera ainsi débité et crédité à une date prédéfinie à l’avance. Il sera cependant décalé, s’il survient durant un jour férié, et ainsi avancé au jour ouvré précédent, s’il a lieu entre le 1er et 15 du mois ou reculé le jour suivant dans le cas contraire (à partir du 16 du mois). L’entrepreneur pourra par ailleurs, répertorier ces opérations dans un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents