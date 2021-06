Les meilleurs logiciels de comptabilité

Toute entreprise a des obligations légales au niveau comptable. En fonction de la taille de l’entreprise, ces obligations peuvent être pesantes. C’est pour cela qu’il est souvent indispensable d’utiliser un logiciel de comptabilité. Mais comment s’y retrouver parmi la pléthore de logiciels disponibles ? Nous énumérerons ici quelques-unes des fonctionnalités indispensables à un bon logiciel de comptabilité. Nous vous aiderons ensuite à cerner au mieux les besoins de votre entreprise, pour se focaliser sur ce dont vous avez vraiment besoin. Enfin, nous vous proposerons notre logiciel favori, que nous considérons comme le plus approprié et le plus performant.

Les logiciels de comptabilité et leurs fonctionnalités

En fonction des logiciels, vous avez accès à plus ou moins de fonctionnalités mais en voici quelques-unes qui doivent faire obligatoirement partie de l’offre, pour ne pas vous retrouver bloqué par la suite.

Un bon logiciel de comptabilité doit vous permettre de :

sauvegarder vos données comptables

importer et exporter les écritures comptables

intégrer vos données bancaires

accéder à des tableaux de bord, pour gérer au mieux votre entreprise

facturer et déclarer la TVA

si possible, créer des modèles d’enregistrements comptables (pour faciliter et accélérer le traitement des dossiers)

gérer et d’éditer des comptes généraux et auxiliaires (si vous avez beaucoup de clients)

Après avoir vérifié que le logiciel que vous souhaitez acquérir dispose de ces fonctionnalités, il est important de définir vos besoins par rapport à la taille de votre entreprise.

Définir les besoins de votre entreprise en matière de comptabilité

Tout d’abord, il convient d’adapter le choix de votre logiciel à la taille de votre entreprise. En effet, les logiciels de comptabilité se divisent en trois grandes catégories :

pour les TPE : ces logiciels offrent des fonctionnalités basiques, qui peuvent être utilisées pour générer des factures et communiquer vos informations à un expert-comptable

pour les PME : ils sont destinés à gérer l’ensemble de la comptabilité en interne et offrent donc des possibilités supplémentaires, comme la déclaration de liasse fiscale, ou la déclaration de TVA. Ces logiciels sont donc légèrement plus complexes mais conviendront très bien à ceux qui ont déjà l’habitude de se passer de comptable et qui ont besoin d’ordre et d’organisation.

pour les grandes entreprises : ces logiciels sont mis en place spécifiquement et sur mesure, pour répondre à des besoins particuliers.

Ensuite, il faudra choisir votre logiciel comptable en fonction de l’activité de votre entreprise. Certains sont en effet destinés spécifiquement à un métier, ou à un domaine d’activité. Un logiciel pourra ainsi vous permettre de gérer votre stock (quantité restante, renouvellement, valeur) si vous êtes dans une activité de vente, ou à gérer vos chantiers et matériaux si vous êtes dans le bâtiment.

La même chose existe pour des entreprises plus grandes où la production est le domaine majeur. En suivant les cycles d’achat et de production, le logiciel fait bien plus que de la simple comptabilité.

Il faut donc bien définir les besoins et la taille de votre entreprise. Cela influera notablement sur le choix du logiciel de comptabilité.

Nos logiciels de comptabilité préférés

And the winner is…

Pour les TPE et les PME, Quickbooks est le plus reconnu des logiciels de comptabilité. Il convient parfaitement aux entreprises de moins de dix salariés, avec une solution 100% cloud.

Il est compatible avec de nombreux services en ligne, dont Paypal, et vous permet d’effectuer très simplement la plupart des opérations, comme l’envoi (illimité) de factures et de devis, la gestion des ventes et des achats, et même la possibilité de calculer automatiquement la TVA. Très joli et très pratique, le premier mois est offert puis le tarif mensuel varie de 10 à 35 euros environ.

D’autres solutions, comme Xero, sont très plébiscitées à travers le monde, mais n’ont malheureusement pas encore de version française à ce jour.

Pour les entreprises plus grandes et bien que Quickbooks soit aussi représenté dans cette catégorie, nous pouvons citer Sage, doté d’un serveur spécifique et donc d’une récupération des données à tout moment, ou encore Quadratus, IPB ou Itool. Tous sont de bons outils et font partie des logiciels les plus plébiscités.