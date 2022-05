Les meilleurs logiciels de comptabilité TPE

Pour les TPE (très petites entreprises), un logiciel de comptabilité est un outil indispensable. Mais il faut bien sûr prendre en compte les besoins de l’entreprise, les avantages à en retirer, et les fonctionnalités qui doivent y être intégrées.

Il est certain que tous les responsables de TPE ne disposent pas des mêmes connaissances en matière de compatibilité, et le logiciel doit être accessible à tous les niveaux d’expertise, avec une utilisation pratique, simple et plutôt intuitive.

Dans les TPE, c’est souvent le chef d’entreprise lui-même qui prend en charge la comptabilité de son établissement, et il vaut donc mieux éviter les tracas causés par un jargon trop complexe. De même, si d’autres membres de l’équipe doivent également participer à la gestion de la comptabilité, le fonctionnement de l’outil logiciel doit leur rester accessible.

D’autre part, il est très utile de pouvoir disposer d’un outil doté d’une interface personnalisable pour bien tenir compte des besoins essentiels de l’entreprise, avec un mode de saisie pratique et rapide.

L’idéal consiste à utiliser un logiciel capable d’opérer une interconnexion entre différentes tâches (facturation, immobilisations, liasse fiscale, paie), afin de pouvoir disposer en tout temps d’un bilan complet et actualisé.

L’entrepreneur doit en effet accéder en toute facilité aux informations indispensables. Il doit pouvoir importer ses données dans le logiciel, synchroniser le compte bancaire professionnel, les imputations, intégrer facilement des documents et disposer d’un tableau de bord complet.

Enfin, le logiciel de comptabilité doit être sécurisé et conforme aux normes réglementaires. Avant de faire son choix, il est important de vérifier, par exemple, que les réglementations fiscales sont bien actualisées, que le logiciel dispose du label FEC DGFIP (les documents créés par le logiciel sont conformes aux normes codifiées des écritures comptables établies par l’article A.47 A-1 du livre des procédures fiscales) et du processus EDI (transfert des données sécurisé et réalisé selon les préconisations de l'administration fiscale).

Ces quelques précisions apportées, procédons à un tour de piste incomplet, mais nous l’espérons utile, des différents outils disponibles aujourd’hui pour les TPE. Précisions que la suite de ce texte ne constitue pas un classement par ordre de mérite, et que d’autres solutions sont également disponibles.

Quickbooks

Le logiciel Quickbooks, qui fonctionne intégralement en ligne, jouit d’une bonne réputation, et s’adresse tout particulièrement aux indépendants, aux TPE et aux petites PME. Il présente l’avantage d’être très bien adapté aux règles de la comptabilité française, avec une interface plaisante et intuitive. Il dispose de fonctionnalités diverses et complètes, et grâce à lui, il est possible de bien suivre sa trésorerie et de bien automatiser sa comptabilité. Autre intérêt, le suivi des paiements, de même que la création de factures, de devis et de notes de frais. Accessible en ligne sur mobile et tablette, il permet de sécuriser sans problème la sauvegarde des données comptables, commerciales et financières de l’entreprise.

Wity

Avec Wity, nous avons affaire à un logiciel de comptabilité simplifiée entièrement dématérialisé pour la comptabilité des petites entreprises. Un outil compétitif, avec deux offres différentes selon les exigences de l’entreprise en matière de comptabilité, la plus modeste étant plutôt destinée aux auto-entrepreneurs.

Ce logiciel simple propose cependant un début de comptabilité analytique, car le C.A., les résultats, les charges, la TVA, entre autres choses, sont en permanence mis à jour. Le système fonctionne sur abonnement, mais on peut également opter pour des prestations complémentaires (fiscalité, droit ou stratégie…), qui s’ajouteront au prix de l’abonnement.

Isacompta

Ce logiciel de comptabilité et de gestion a été conçu par le groupe Agiris. Avec lui, l’entrepreneur dispose d’une saisie facile et sûre pour gérer sa comptabilité avec un maximum d’autonomie. On peut accéder très aisément aux informations indispensables pour prendre les décisions adaptées et gérer son entreprise. Le logiciel Isacompta propose des assistants de saisies intégrés, et les échanges de données sont sécurisés dans les deux sens.

EBP

Là encore, un outil entièrement digital, relativement ancien, puisqu’il a été créé en 1984.

Ce logiciel prend en charge l’intégralité de la gestion quotidienne de l’entreprise : comptabilité, facturation, gestion commerciale, relation client, paies, fiscalité, gestion en version simple des stocks et ventes, rapport d’activité, écritures comptables, comptabilité analytique, budget, déclaration TVA… Ce logiciel est disponible en plusieurs version selon l’activité de l’entreprise, mais il présente le grand avantage de constituer un ensemble logiciel tout-en-un.

Itool

Créé en 2000, Itool est un outil comptable français qui a fait la preuve de son efficacité. Il est bien adapté aux besoins des artisans, des PME et des TPE, et permet à ceux-ci de gérer leur comptabilité de façon claire et simple. Grâce à lui, on peut créer factures et devis, saisir des écritures ou créer les liasses fiscales. On peut y accéder par abonnement mensuel, avec en prime une assistance illimitée.

Exact Online

Avec ce logiciel comptable, il est possible de gérer sa comptabilité, ses devis, ses factures et même la relation client grâce à un module CRM. On peut aussi partager avec facilité les tâches avec son expert-comptable. En partie grâce au tableau de bord de suivi et à une interface agréable, l’entrepreneur peut disposer d’une vision globale de sa comptabilité, avec des indicateurs clés de performance.

Indy

Nous citons ce logiciel, car il présente un réel intérêt, même s’il est au départ plutôt conçu pour les professions libérales de la santé, du droit et du conseil (régime BNC). Il permet d’automatiser sa comptabilité en évitant les saisies manuelles, et il est synchronisé avec la banque, tout en opérant le calcul des immobilisations et en automatisant le tri de la plupart des transactions.

Azopio

Une intéressante solution en ligne convenant parfaitement aux activités de TPE. Même si le traitement comptable n’est pas absolument complet, il permet de grandement simplifier la facturation, mais également la récupération, le traitement et la transmission des données et pièces comptables aux experts. L’un de ses grands avantages, c’est qu’il automatise la récupération des données comptables, collecte automatiquement les factures et les transactions bancaires (synchronisation). Avec Azopio, on peut générer des écritures comptables sous différents formats pour les intégrer dans un logiciel de comptabilité, et grâce à des tableaux de bord visuels, on peut surveiller précisément sa trésorerie, ses dépenses et son C.A.

iPaidThat

Ce logiciel est une solution digitale qui offre les instruments nécessaires à la gestion de l’entreprise. Il a été conçu pour répondre aux exigences des TPE, en automatisant la gestion comptable et financière, et propose diverses fonctionnalités : pré-comptabilité, trésorerie, note de frais, édition de factures et paiement.

Sage 50 Compta & Facturation

Un instrument fort efficace qui permet aux TPE de gérer de façon autonome leur comptabilité. Il s’agit d’un outil complet, et qui dispose également de fonctionnalités complémentaires pour gérer les achats et les stocks, entre autres…

Sage permet d’éditer un grand nombre de documents comptables, de saisir en toute facilité, de façon automatisée, les écritures comptables récurrentes, sans oublier la comptabilité analytique, la trésorerie prévisionnelle, la gestion des stocks, les clients et les fournisseurs, etc. Il gère aussi le traitement de la facturation et des relances. Avantage supplémentaire, les clients peuvent régler leurs factures facilement, en ligne via PayPal, Stripe, sans oublier GoCardless.

En effet, l’entrepreneur peut avec GoCardless automatiser le paiement de ses factures grâce au prélèvement direct, en prenant aussi en charge la réconciliation bancaire. Quant aux clients, ils créent leurs mandats de prélèvement très simplement à l’aide d’un simple lien en ligne. Pour ce qui est de la collecte des paiements, elle se fait de façon automatique à partir de Sage. D’autre part, avec une solution GoCardless, les règlements sont automatiquement réconciliés avec les factures Sage, et l’entrepreneur est alerté en temps réel en cas d'échec de prélèvement.

Signalons également que la prise en compte des paiements et des entrées d’argent s’actualise automatiquement, et que Sage est parfaitement conforme avec le FEC, le RGPD et la loi antifraude à la TVA.

Ce logiciel figure dans la liste des outils les plus complets dans le domaine de la comptabilité des entreprises, avec des ressources très variées pour pouvoir profiter au maximum de toutes les fonctionnalités disponibles.

