Comment lire et interpréter un bilan comptable ?

On mesure l’activité, la santé financière d’une entreprise à travers différents outils dont le bilan comptable qui permet d’avoir un aperçu de l’activité d’une entreprise. Le bilan comptable permet de visualiser ce que l’entreprise possède et ce qu’elle doit. Ce document est un élément incontournable dans les comptes annuels et permet aux chefs d’entreprise d’avoir un aperçu synthétique de la situation de leur entreprise, même si ce document comptable est mal compris et peu pris en compte par les entrepreneurs.

Pourquoi établir un bilan comptable ?

Ce document comptable sera d’une grande utilité pour extraire des informations essentielles sur la gestion d’une entreprise. Il permettra en outre à l’administration fiscale qui doit le recevoir au moins une fois par an, d’avoir un aperçu clair de l’activité d’une entreprise.

Il permettra à l’entrepreneur de savoir dans quelle direction son entreprise se dirige et sera très utile avec d’autres documents comptables comme le compte de résultat et le plan de trésorerie. Ce document comptable sera également d’une grande utilité en cas de vente ou reprise de l’entreprise, car les informations y figurant seront cruciales.

Définition du bilan comptable Lorsqu’on souhaite connaître la santé financière d’une société, il est essentiel d’avoir recours au bilan comptable afin d’avoir un aperçu de ce qui se passe dans l’entreprise, que ce soient ses actifs (ce que possède l’entreprise) et le passif (les différentes sources de financement). Le bilan comptable est un document financier que l’on nomme également état de synthèse.

Ce document figure au sein de la liasse fiscale où se trouve l’ensemble des documents comptables (compte de résultat, bilan, annexes…). Le bilan comptable est constitué de deux colonnes (actif et passif), subdivisées en quatre grandes catégories : actif immobilisé, actif circulant, dettes à long terme et dettes à court terme.Les actifs : en terme comptable, les actifs que l’on nomme « emplois » dans la terminologie financière. Il s’agit des ressources que l’entreprise possède comme le patrimoine et qui est subdivisés en plusieurs groupes au sein du bilan : les immobilisations, les stocks, les créances et les disponibilités en caisse.Le passif : cette rubrique que l’on nomme également « « ressources », comprend des éléments comme les dettes de l’entreprise qu’elles soient à long terme ou à court terme. On dénombre dans le passif des dettes comme les dettes bancaires, les dettes fournisseur ou le capital social par exemple.

Quelle est l’utilité d’un bilan comptable ?

Ce document comprend sur la gauche la colonne actif et à droite la colonne passif. Il se lit de gauche à droite et de haut en bas. Les différentes données qui composent l’actif sont classées par ordre de liquidités et les différents éléments de la colonne passif par échéance.

Le document permet de visualiser rapidement la gestion interne de l’entreprise et les différents éléments comme par exemple un niveau de stock élevé ou des créances clients importantes. Ces données peuvent interroger sur la situation actuelle de l’entreprise, par rapport à son secteur d’activité et la gestion interne de la part de ses équipes.

Plusieurs interrogations peuvent être posées par rapport à la lecture du bilan comptable comme le volume de dettes de l’entreprise par rapport à ses capitaux propres, la solidité de ses capitaux, le financement des futurs investissements…

Il est ainsi important d’établir un bilan comptable à l’aide d’un logiciel comptable qui vous accompagnera tout au long de votre activité. Vous pouvez opter pour le logiciel de comptabilité de Axonaut pour aider votre comptable à établir des bilans facilement.

Ce document permet d’établir différents ratios financiers, comme le fonds de roulement (FR) et le Besoin en Fonds de Roulement. (BFR)

- Le Besoin en Fonds de Roulement se calcule de la manière suivante : actif circulant – passif circulant. Lorsqu’il est positif, les ressources de l’entreprise à court terme ne permettent pas de financer les emplois à court terme.

- On peut déterminer à l’aide du bilan comptable, le Fond de Roulement (FR). Cet indicateur se calcule de la manière suivante : capitaux permanents – emplois stables. Le Fond de Roulement désigne une abondance de capitaux propres, un FR positif peut révéler un manque d’investissement.

D’autres indicateurs peuvent être calculés comme le taux d’endettement, intensité capitalistique, la capacité d’endettement…