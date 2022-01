En quoi consiste le SMO ?

Lorsqu’on parle d’optimiser un site internet dans les résultats des moteurs de recherche, la méthode utilisée est le SEO qui couvre le référencement naturel et le référencement payant. Avec le développement des réseaux sociaux, on parle de SMO qui est l’acronyme de Social Media Optimization, qui consiste à mettre en place une stratégie pour développer la présence d’un site web ou d’une marque sur les réseaux sociaux.

Il s’agit d’une stratégie que chaque entrepreneur doit connaître pour pouvoir développer son chiffre d’affaires et une audience plus large. Les réseaux sociaux sont désormais incontournables et il est important de connaître le concept de SMO pour être à la page concernant les différentes stratégies de marketing en ligne.

Définition du SMO

Le SMO consiste à développer un trafic naturel et qualifié sur un site internet à partir de sources différentes que les moteurs de recherche. Cette technique de référencement est axée principalement sur les réseaux sociaux. Elle consiste à développer la présence d’un site internet, blog ou marque sur les médias et réseaux sociaux.

On distingue d’une manière générale deux manières de concevoir le SMO. On agissant de manière directe sur le site internet en le reliant aux réseaux sociaux et les actions à l’extérieur du site internet, par la promotion et diffusion de contenus d’un blog, site internet sur les réseaux sociaux, par le partage.

Quels sont les principaux objectifs du SMO ?

Le SMO permet de générer des visiteurs sur le site internet et d’entrer en interaction avec eux afin d’augmenter les ventes et les leads.- Permet de communiquer avec ses potentiels clients et de leur proposer des prestations ou des services.- Le SMO permet d’assurer un véritable service-client et de fournir une assistance sur-mesure à ses prospects.- Permet d’améliorer sa présence en ligne- Améliore le référencement naturel du site internet et la présence sur les moteurs de recherche.- Permet d’améliorer sa e-réputation.

Exemples de stratégie SMO

Il existe plusieurs exemples de stratégie SMO pour tout entrepreneur qui désire améliorer sa présence en ligne, il peut mettre en œuvre :

- Stratégie d’échange de contenu : vous pouvez solliciter un site internet qui traite d’une thématique proche de la vôtre pour pouvoir améliorer votre présence sur les réseaux sociaux. Le site pourra citer votre site internet sur les réseaux sociaux ou un article issu d’un blog et en échange, vous serez à même de parler de son contenu et de son site internet. - Créer du contenu utile pour votre communauté afin qu’il puisse le partager sur les réseaux sociaux. Ainsi, il conviendra de développer une présence sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et de devenir un expert reconnu dans votre domaine, afin que votre contenu soit partagé au plus grand nombre.

Réfléchir à l’ergonomie de votre site internet et inclure des boutons de partage vers les réseaux sociaux. Une personne qui aura lu un article sur votre site pourra le partager à ses amis et proches, si celui-ci s’avère intéressant et apporte une réelle valeur ajoutée à la communauté d’utilisateurs.

Avoir une stratégie solide et durable sur les réseaux sociaux, ne pas se contenter de diffuser votre contenu sur les réseaux sociaux et être en véritable interaction avec votre communauté. Pour cela, il est important de communiquer avec votre communauté et si cela s’avère nécessaire, embaucher un Community Manager qui maîtrise les différents leviers pour augmenter vos abonnés sur les réseaux sociaux.

Ne pas sous-estimer certains réseaux sociaux comme Snapchat ou Tik-Tok qui peuvent être des leviers très intéressants et atteindre un certain public (plutôt jeune). Les influenceurs sont désormais nombreux et pourront être contactés pour améliorer sa présence.

