Pour que votre entreprise puisse se développer, vous avez besoin d’une infrastructure de paiement robuste et fiable.

Sans cela, vous pourriez être confronté à une augmentation des coûts, un ralentissement des processus et un manque de compétitivité.

Appuyez-vous davantage sur le cloud

Pour répondre aux demandes d’une clientèle exigeante, les entreprises devraient aspirer à recourir davantage au cloud.

Les entreprises qui utilisent le cloud exploitent cette technologie pour adopter une approche flexible du déploiement du code, ce qui leur permet d’effectuer des modifications de produits rapidement et fréquemment. Ainsi, elles peuvent faire évoluer et améliorer leur offre de produits régulièrement. Les clients attendent de la technologie qu’ils utilisent un fonctionnement sans temps d’arrêt et une capacité à résoudre les problèmes de performance immédiatement. Quelques minutes seulement d’interruption peuvent pousser les utilisateurs à aller voir un concurrent.

Les systèmes dits « cloud-native » sont conçus pour adopter des changements rapides et des projets à grande échelle et pour être résilients. Pour y parvenir, ils sont réalisés en partenariat avec des fournisseurs tiers afin d’intégrer de nouvelles fonctionnalités, plutôt que de se reposer sur des solutions développées en interne. Ces systèmes apportent l’automatisation et la portabilité dans différents environnements. Ainsi, les modifications de logiciels et les nouvelles fonctionnalités peuvent être déployées de façon régulière.

La plupart des plateformes cloud-native, comme Netflix, Uber et WeChat, ont des milliers de services en production et en déploient jusqu’à 1 000 par jour. C’est cette architecture qui leur donne la flexibilité de mettre à jour instantanément de petites parties d’application en live et de les adapter individuellement selon les besoins.

Mais il n’est pas nécessaire d’être une grande entreprise pour bénéficier d’une approche cloud-native.

Soyez agile avec un time-to-market réduit

Les applications cloud-native sont agiles, ce qui leur permet d’adapter leurs systèmes afin de répondre rapidement aux besoins de l’entreprise.

Contrairement aux systèmes développés en interne, une approche cloud-native permet aux entreprises de tenir le rythme de volumes de transactions croissants, d’être malléables en matière d’intégration des moyens de paiement préférés des clients et de proposer de nouvelles devises lors du lancement sur des marchés internationaux.

Les applications cloud-native utilisent souvent une gestion de projet agile pour effectuer des modifications fréquentes et répétées. Ainsi, les fonctionnalités, les produits et les services peuvent être actualisés indépendamment les uns des autres et déployés rapidement.

Soyez résilient

Pour rester résilientes dans une économie incertaine en constante évolution, les entreprises doivent être capables de s’adapter aux bouleversements du marché et de la demande.

Chaque client est différent et aucun moyen de paiement ne pourra satisfaire les besoins de tous. Lorsque vous développez votre infrastructure de paiement, pensez à augmenter la couverture des paiements en proposant le bon mix de moyens de paiement, de façon à atteindre le plus grand volume de clients possible et améliorer la conversion.

Une étude de YouGov, commanditée par GoCardless, révèle que les moyens de paiement qui nécessitent une inscription avant l’achat, comme PayPal ou les cartes bancaires, ont un taux d’utilisation inférieur aux moyens de paiement basés sur les processus bancaires, comme le prélèvement automatique.

Augmenter le nombre de devises que vous proposez et les types de paiements différents peut aussi améliorer la conversion et la résilience de votre entreprise. Zuora a démontré que les entreprises qui acceptent cinq devises ou plus grandissent 8 % plus vite que celles qui n’en acceptent qu’une seule.

Pénétrer de nouveaux marchés internationaux est particulièrement difficile et prend beaucoup de temps. Les entreprises doivent explorer et former des partenariats avec des banques sur de nouveaux territoires et intégrer des solutions de paiement. Les coûts peuvent vite exploser lorsqu’on traite plusieurs devises, car les taux de change ne sont pas toujours suffisamment transparents pour déterminer combien vous paierez.

Cependant, les entreprises peuvent travailler avec un fournisseur de paiements mondial, comme GoCardless, qui utilise des réseaux mondiaux de compte à compte pour encaisser des paiements internationaux facilement et dans votre devise de prédilection. Appliquer cette stratégie permettra aux entreprises de se développer facilement et rapidement sur de nouveaux marchés.

Soyez efficace

Lorsqu’on privilégie le déploiement de nouvelles fonctionnalités et nouveaux produits par rapport au design, il faut bien réfléchir. Vous devez penser à la longévité et à la maintenance de votre infrastructure de paiement.

Les modifications seront-elles faciles à appliquer ? Ou l’introduction d’une nouvelle solution apportera-t-elle des avantages à court terme au détriment du long terme ? Il faut bien réfléchir à la dette technique lorsque vous développez votre infrastructure de paiement.

Se concentrer sur une approche agile des paiements et prévenir la dette technique dans l’infrastructure de paiement permet à votre entreprise de mettre des solutions de paiement sur le marché rapidement et de répondre aux besoins de vos clients en leur fournissant une expérience fluide.

Soyez collaboratif

L’utilisation de partenaires est rentable car elle permet de dégager du temps pour vos chefs de projet et vos ingénieurs Web. De plus, utiliser des partenaires issus de l’écosystème annule l’incertitude et les coûts imprévisibles qu’entraîne l’élaboration de solutions en interne.

En utilisant des partenaires comme GoCardless (pour les paiements de compte à compte), Zuora (pour facturer et encaisser les paiements par abonnement) et Salesforce (pour gérer les parcours clients depuis le prospect jusqu’à la réception du paiement), les entreprises bénéficient d’une expertise à la pointe et de compétences de recherche et développement dédiées.

Les technologies de paiements évoluent rapidement. C’est pourquoi il est si difficile de suivre le rythme des toutes dernières solutions. L’une des bonnes pratiques que nous suggérons consiste à rechercher des partenaires avec d’excellentes intégrations de produits pour permettre aux données de circuler librement entre les différents systèmes et services de l’entreprise. Grâce à cette automatisation, vous gagnez du temps et supprimez le risque d’erreur humaine de la saisie manuelle.

Utiliser l’écosystème de partenaires de paiements signifie également que vous n’avez pas besoin de planifier des coûts et ressources supplémentaires pour l’amélioration, la maintenance ou la correction de fonctionnalités externalisées à l’avenir.

Vous économisez du temps et des ressources, car vous n’avez pas à recruter et gérer de spécialistes supplémentaires pour créer de nouvelles fonctionnalités. Au lieu de cela, les membres de votre équipe peuvent se consacrer à des tâches à forte valeur ajoutée. C’est aussi ce qui transparaît pour l’équipe des finances opérationnelles et au quotidien.

Une étude de Forrester montre que 86 % des entreprises ont 20 employés à temps plein dédiés à la gestion des paiements récurrents. L’introduction de l’automatisation avec un partenaire de paiement vous donnera les moyens de gagner du temps de gestion.

Maîtrisez à fond les paiements

Maîtriser les paiements en exploitant l’expertise de partenaires génère une efficacité opérationnelle, tout en donnant aux entreprises les moyens d’être agiles et de garder les coûts à un niveau minime.

Encaissez les paiements plus rapidement, améliorez le flux de trésorerie et diminuez les échecs de paiement.

L’encaissement est particulièrement important pour le développement des entreprises. En effet, un retard ou un échec de paiement peut entraîner des problèmes de fonds de roulement, comme la nécessité de trouver des fonds pour payer les fournisseurs ou la restriction de la capacité de votre entreprise à investir dans sa propre croissance.

Par exemple, les entreprises qui utilisent GoCardless constatent un délai de paiement moyen d’à peine 3,6 jours. Par contraste, le délai de paiement moyen (ou DSO, pour Days Sales Outstanding) identifié par Forrester est 20 à 30 jours pour beaucoup d'entreprises.

L’indice global des délais de paiement 2021 Téléchargez le rapport complet pour lire toutes les informations importantes, ainsi que des recommandations sur la façon dont les entreprises peuvent améliorer leur flux de trésorerie et leurs délais de paiement. Obtenez le rapport complet

Les échecs de paiement sont un autre problème fréquent pour les entreprises en forte croissance. Les ETI perdent environ 296 000 $ par an en moyenne et leurs pairs perdent 1,2 million $ à cause de ce problème. Intégrer un partenaire spécialiste des paiements pour optimiser les moyens de paiement et les relances peut réduire significativement les échecs de paiement. Avec les relances, on peut les réduire d’environ un tiers (de 3,5 à 2,4 %).

Restez compétitif dans un marché au rythme effréné

Pour développer votre infrastructure de paiement, vous devez appliquer une approche multiple, basée sur la volonté d’être cloud-native. Cela vous permettra d’effectuer rapidement des modifications, d’intégrer des fonctionnalités pertinentes pour les nouveaux marchés et de maximiser la couverture des paiements.

S’associer avec les meilleures solutions du marché permettra aux entreprises de déployer les modifications rapidement et d’être efficientes en maîtrisant les frais généraux et les coûts de développement. Pour être viable et rester compétitif, vous devriez vous pencher sur l’écosystème de partenaires afin d’impulser une automatisation encore plus poussée, de créer de l’efficacité et d’améliorer le flux de trésorerie.