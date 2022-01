Cómo ampliar su estructura de pagos para lograr el éxito

Para que su negocio crezca con éxito, usted debe contar con una infraestructura de pagos sólida y fiable.

Si no lo hace, los costes podrían aumentar rápidamente, los procesos se ralentizarían y su competitividad se vería comprometida.

Ser más nativo de la nube

Para satisfacer las expectativas de una base de clientes exigentes, las empresas deben aspirar a ser más como una empresa nativa de la nube.

Las empresas nativas de la nube aprovechan la tecnología de esta para ser ágiles con su enfoque de despliegue de código, permitiendo así cambios frecuentes y rápidos en sus productos. Esto significa que pueden evolucionar y mejorar su oferta de productos con regularidad. Los clientes esperan que la tecnología que utilizan no tenga ningún tiempo de inactividad y que pueda resolver los problemas de rendimiento de inmediato. Unos pocos minutos de inactividad pueden hacer que los usuarios se pasen a la competencia.

Los sistemas nativos de la nube están diseñados para aceptar cambios rápidos, proyectos a gran escala y ser resistentes. Esto se consigue asociándose con proveedores externos para integrar nuevas funciones en lugar de depender de soluciones propias o internas. Estos sistemas adoptan la automatización y la portabilidad a través de diferentes entornos para que los cambios de software y las nuevas funcionalidades puedan desplegarse de forma regular.

Conocidos nativos de la nube, como Netflix, Uber y WeChat, tienen miles de servicios en producción y se despliegan hasta 1000 veces al día. Este estilo arquitectónico les da la flexibilidad de actualizar instantáneamente pequeñas áreas de aplicaciones en vivo y ampliarlas individualmente según sea necesario.

Pero no es necesario ser una gran empresa para beneficiarse de un enfoque de nativo de la nube.

Actuar ágilmente y con rapidez en la comercialización

Los nativos de la nube son ágiles. Y eso les que les permite adaptar sus sistemas para satisfacer rápidamente las necesidades de sus negocios.

A diferencia de los sistemas internos, un enfoque de nativo de la nube ofrece a las empresas la capacidad de hacer frente a volúmenes crecientes de transacciones, ser maleable para incluir los métodos de pago preferidos por los clientes y dar cabida a nuevas divisas a medida que se lanzan a nuevos mercados internacionales.

Los nativos de la nube suelen utilizar la gestión ágil de proyectos para realizar cambios frecuentes e iterativos, de modo que las funciones, los productos y los servicios puedan actualizarse independientemente unos de otros y desplegarse con rapidez.

Ser tenaz y resiliente

Para continuar siendo resilientes en una economía incierta y cambiante, las empresas deben ser capaces de adaptarse a los cambios en el mercado y en la demanda de sus clientes.

Cada cliente es diferente, y ningún método de pago se ajusta a las necesidades de todos los clientes. A la hora de ampliar su infraestructura de pagos, considere la posibilidad de aumentar su cobertura de pagos ofreciendo la combinación adecuada de métodos de pago para llegar al mayor volumen de clientes y así mejorar la conversión.

Un estudio de YouGov, encargado por GoCardless, reveló que los métodos de pago que requieren un registro antes de la compra, como Paypal o las tarjetas de crédito, tienen una menor aceptación que los basados en canales bancarios, como el débito bancario.

Aumentar el número de divisas que usted ofrece junto con los diferentes tipos de pago también puede mejorar la conversión y la resiliencia y adaptación de su negocio. Zuora descubrió que las empresas que aceptan cinco o más divisas crecen un 8 % más rápido que las que solo aceptan una.

Entrar en nuevos mercados internacionales es especialmente difícil y requiere de mucho tiempo. Las empresas necesitan navegar y formar asociaciones con los bancos en nuevos territorios e integrar soluciones de pago. Los costes pueden acumularse rápidamente cuando se trata de varias divisas, ya que los tipos de cambio no siempre son lo suficientemente transparentes como para detallar cuánto usted pagará.

Como alternativa, las empresas pueden trabajar con un proveedor de pagos global, como GoCardless, utilizando redes globales de cuenta a cuenta para cobrar los pagos internacionales fácilmente y en su divisa preferida. La aplicación de esta estrategia permitirá a las empresas expandirse a nuevos mercados con facilidad y rapidez.

Ser eficiente

Hay que tener en cuenta que se tiene que priorizar el despliegue de nuevas funciones y productos en el diseño. Usted tiene que pensar en la longevidad y en el mantenimiento de su infraestructura de pagos.

¿Será fácil aplicar los cambios más adelante? ¿O la introducción de una nueva solución proporcionará ganancias a corto plazo a costa de un gasto a largo plazo? La deuda técnica debe considerarse cuidadosamente cuando se está ampliando la infraestructura de pagos.

Concentrarse en un enfoque ágil de los pagos, y evitar la deuda técnica en la infraestructura de estos, permite a su empresa sacar al mercado soluciones de pago con rapidez y satisfacer las necesidades de sus consumidores, proporcionándoles una experiencia impecable y fluida.

Aprovechar la colaboración con socios

Utilizar a los socios es rentable puesto que libera el tiempo de los gestores de productos e ingenieros de sistemas. Además, el uso de socios del ecosistema le elimina la incertidumbre y los costes imprevisibles ya que usted no estaría creando soluciones internas por su propia cuenta.

La utilización de servicios como GoCardless (para pagos de cuenta a cuenta), de Zuora (para facturar y cobrar los pagos de las suscripciones), y de Salesforce (para gestionar el recorrido de los clientes desde el contacto hasta el pago) permite a las empresas beneficiarse de la experiencia de especialistas y de la investigación y del desarrollo dedicados.

La tecnología de los pagos evoluciona rápidamente, por lo que mantenerse al día con las últimas soluciones puede resultar desalentador. Como mejor práctica, usted debe buscar socios que tengan una estrecha integración de productos para permitir que los datos fluyan sin problemas entre los diferentes sistemas y funciones empresariales. Esta automatización ahorra tiempo y elimina el riesgo de errores humanos derivados de la introducción manual de datos.

Utilizar el ecosistema de socios de pagos también significa que, en línea, usted no tendrá que planificar en el futuro los costes y recursos adicionales asociados a la mejora, al mantenimiento o a la reparación de las funciones subcontratadas.

Esto le ahorrará tiempo y recursos, puesto que no tiene que contratar ni gestionar ningún personal especializado adicional para crear nuevas funciones. En lugar de eso, los miembros de su equipo podrán concentrarse en el trabajo de más valor e importancia para su negocio. Además, ese sería también el caso para los miembros cotidianos y operativos de su equipo de finanzas.

Las investigaciones de Forrester muestran que el 86 % de las empresas tiene más de 20 empleados a tiempo completo para gestionar los pagos recurrentes. La introducción de la automatización con un socio de pagos le permitirá ahorrar tiempo de administración.

Dominar sus sistemas de pago

Dominar los pagos aprovechando la experiencia de los socios genera eficiencia operativa, además de permitir a las empresas ser ágiles y mantener los costes bajos.

Cobre el dinero en efectivo más rápidamente, mejore el flujo de caja y reduzca los pagos fallidos.

El cobro de efectivo es especialmente relevante para las empresas en fase de expansión, ya que un retraso o un fallo en el cobro puede plantear problemas de capital circulante, como encontrar fondos para pagar a los proveedores o restringir la capacidad de su empresa para invertir en su crecimiento.

Por ejemplo, las empresas que utilizan GoCardless ven un tiempo medio de pago de solo 3,6 días. Mientras que el período medio de cobro (DSO, por sus siglas en inglés), identificado por Forrester, es de 20 a 30 días para la mayoría de las empresas.

El fallo de los pagos es otro problema común para las empresas de alto crecimiento, y por el que las empresas medianas pierden en media unos 296 000 dólares, mientras que las empresas más grandes pierden 1,2 millones de dólares, exactamente por ese mismo motivo. Integrating with a specialist payments partner to optimise payment methods and retry payments can significantly reduce payment failures, with retries reducing them by around a third (3.5% to 2.4%).

Mantener la competitividad en un mercado de rápido ritmo

Para ampliar la infraestructura de pagos, es necesario aplicar un enfoque multifacético basado en la aspiración de ser un nativo de la nube. Esto le permitirá realizar cambios rápidamente, incorporar características relevantes para nuevos mercados y maximizar la cobertura de pagos.

Asociarse con las mejores soluciones permitirá a las empresas implantar los cambios con rapidez y ser más ágiles al mantener los gastos generales y de desarrollo a bajos niveles. Para ser sostenible y seguir siendo competitivo, usted debe buscar el ecosistema de socios para impulsar la automatización, crear eficiencias y mejorar el flujo de caja.