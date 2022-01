Un estudio de IDC demuestra el valor empresarial de GoCardless

IDC, el principal proveedor mundial de inteligencia de mercado, realizó recientemente una investigación sobre el valor empresarial de la plataforma de GoCardless. Algunas de las empresas más importantes del mundo como Amazon, Microsoft, IBM y Salesforce, recurren a los analistas de IDC para que evalúen sus productos en función de los datos, por lo que nos complace publicar hoy los resultados.

En un mundo que se desplaza cada vez más hacia los servicios de suscripción y se aleja de la propiedad del producto, los pagos recurrentes son hoy en día más importantes que nunca para las empresas. Sin embargo, la aceptación de pagos recurrentes está plagada de problemas de alto coste, alto mantenimiento, alta pérdida de clientes, baja conversión y largos tiempos de pago.

Desde 2011, GoCardless ha tenido la misión de resolver estos problemas. El libro blanco de IDC que estamos publicando hoy cuantifica el éxito que hemos tenido en esa misión.

Mediante entrevistas en profundidad con 10 organizaciones que dependen de la aceptación de pagos recurrentes de los clientes como un aspecto central de sus modelos de negocio, IDC exploró varias áreas claves:

El coste de tramitación de los pagos

El tiempo dedicado a la gestión de los pagos

El tiempo para recibir los pagos

La penetración de los medios de pago en el mercado

Los ingresos adicionales generados

La eficiencia de los equipos de atención al cliente y de finanzas

Si usted desea leer el libro blanco completo, puede descargarlo en inglés aquí. Si desea hablar con un representante de nuestro equipo de ventas, puede hacerlo aquí. De lo contrario, siga leyendo para obtener una rápida visión de las principales conclusiones del documento.

Los problemas con los pagos

Los costes de tramitación de pagos son elevados

Dado que las empresas procesan entre miles y millones de pagos al año, el coste de aceptar los pagos de los clientes puede ser considerable. Las tarjetas de crédito -que es el método de pago estándar de facto para muchos negocios de suscripción- suelen costar al comerciante entre el 1,5 % y el 5 % por transacción.

Las plataformas de pago requieren demasiados recursos humanos para su gestión

Al igual que la popularidad de las tarjetas de crédito para el pago de suscripciones, algunos mercados e industrias ven la transferencia bancaria como otro método de pago estándar de facto, simplemente por la costumbre histórica de utilizarla. Esto supone una carga innecesaria para las empresas en términos de administración y conciliación.

No solo está este coste de mantenimiento continuo, sino que las diferentes plataformas de pago varían significativamente en cuanto al tiempo y el coste necesarios para su puesta en marcha, así como la profundidad y la puntualidad de la información de pago que proporcionan a la empresa.

Las preferencias de pago de los clientes varían considerablemente

Como ya se ha dicho, muchas empresas de suscripción consideran que las tarjetas de crédito son el método de pago estándar de facto. Otros mercados e industrias piensan lo mismo de la transferencia bancaria. Estos son simplemente precedentes establecidos por las empresas, no por los clientes. Las investigaciones sobre las preferencias de pago en todo el mundo demuestran que no basta con aceptar un solo método de pago. Una investigación adicional realizada por el Subscribed Institute de Zuora muestra que los negocios de suscripción que aceptan más de cinco métodos de pago crecen en media un 21 % más rápido que los que aceptan tres o menos métodos.

El tiempo para recibir los pagos es lento

Las diferentes plataformas de pago varían significativamente en el tiempo que tardan en pagar los fondos a sus comerciantes. Los plazos de pago más largos, es decir, el retraso en el acceso a los fondos, dificultan la previsión del flujo de caja y perjudican la confianza en los planes operativos.

El efecto sobre su flujo de caja se ve agravado por la tasa de fracaso de cada uno de los métodos de pago. Un mayor porcentaje de fracasos se traduce en un flujo de caja más débil.

Cómo resuelve GoCardless estos problemas

IDC entrevistó a 10 organizaciones para cuantificar el valor empresarial de la plataforma de GoCardless, en particular cómo resolvía los problemas mencionados. La organización media entrevistada tenía las siguientes características:

IDC, the premier global provider of market intelligence, recently conducted research into the business value of the GoCardless platform. With some of the world’s leading companies - such as Amazon, Microsoft, IBM, and Salesforce - looking to IDC’s analysts for data-driven evaluations of their products, we’re excited to release the results today.

In a world shifting ever towards subscription services and away from product ownership, recurring payments are more critical than ever for businesses to get right. But taking recurring payments is swamped with problems of high cost, high maintenance, high churn, low conversion, and long pay out times.

Since 2011, GoCardless has been on a mission to solve these problems. The white paper from IDC that we’re releasing today quantifies how successful we’ve been on that mission.

Conducting in-depth interviews with 10 organisations that depend on accepting recurring payments from customers as a core aspect of their business models, IDC explored several key areas:

Cost of processing payments

Time spent managing payments

Time to receive pay outs

Market penetration of payment methods

Additional revenue generated

Efficiency of customer support and finance teams

If you want to read the full white paper, you can download it here. If you’d like to speak with our Sales team, you can here. Otherwise read on for a quick snapshot at the key insights from the paper.

The problems with payments

Costs to process payments are high

With businesses processing anywhere from thousands to millions of payments annually, the cost of accepting payments from customers can be significant. Credit cards - the de facto standard payment method for many subscription businesses - typically cost the merchant in the realm of 1.5% to 5% per transaction.

Payment platforms require too much human resource to manage

Similar to the popularity of credit cards for paying for subscriptions, some markets and industries see bank transfer as another de facto standard payment method, simply from historical habit of using it. This places unnecessary burden on businesses in terms of administration and reconciliation.

Not only is there this ongoing maintenance cost, but different payment platforms vary significantly in terms of the time and cost required to set up, as well as the depth and timeliness of the payment information they provide the business.

Customer payment preference varies significantly

As stated earlier, many subscription businesses see credit cards as the de facto standard payment method. Other markets and industries think the same of bank transfer. These are precedents set by businesses - not by customers. Research into payment preferences around the globe shows that accepting just one payment method is not enough. Additional research by Zuora’s Subscribed Institute shows that subscription businesses accepting more than five payment methods grow on average 21% faster than those accepting three or fewer.

Times to receive pay outs are slow

Different payment platforms vary significantly in the time they take to pay out funds to their merchants. Longer pay out times - that is, delayed access to funds - inhibits cash flow forecasting and harms confidence in operational plans.

The effect on your cash flow is compounded by the failure rates of each given payment method. Higher failure rates result in a weaker cash flow.

How GoCardless is solving these problems

IDC interviewed 10 organisations to quantify the business value of the GoCardless platform, particularly how it solved the above problems. The average organisation interviewed looked like this:

Número de transacciones por año 330 mil Volumen total de transacciones por año 193.9 millones de dólares Tamaño medio de las transacciones, calculado en media por organización 107 dólares Número de clientes únicos que pagan en la plataforma 42 700 Número de países que admiten pagos recurrentes 5

He aquí un resumen del mayor valor empresarial que, según IDC, ofrece GoCardless:

Un 56 % menos de coste global por transacción aceptada

Un 59 % menos de tiempo del personal para gestionar y ampliar las plataformas de pago

Un 12 % más eficacia de los equipos de atención al cliente

Un 21 % más de eficiencia en los equipos de finanzas y cuentas por cobrar

Un 44 % más de mercados con oferta de débito bancario para los clientes

Un 47 % de reducción del tiempo para recibir los pagos

748 300 dólares de ingresos adicionales

Cómo puede usted resolver los problemas de pago en su empresa

Si desea conocer todos los datos que IDC ha extraído de su investigación, puede descargar el libro blanco completo a continuación. En él se incluye una serie de gráficos y tablas que ayudan a ilustrar algunas de las métricas de las que hemos hablado anteriormente, así como algunas perspectivas individuales de organizaciones específicas en forma de estadísticas y citas.

Si su empresa ya está lista para hablar con nuestro equipo de ventas sobre cómo GoCardless puede funcionar para usted y su negocio, simplemente póngase en contacto con uno de nuestros representantes a través del botón de abajo.