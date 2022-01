Quelques conseils pour intégrer un incubateur de Start-Up

Lorsqu’on développe une activité que l’on souhaite faire prospérer, il est important d’avoir le soutien et l’assistance nécessaire pour pouvoir développer sa start-up. L’émergence des Start-Ups et de la nouvelle économie, multiplie les initiatives à travers l’ubérisation de l’économie.

Il existe des structures dédiées aux créateurs d’entreprises qui souhaitent recevoir l’assistance et le support nécessaire pour développer leur boîte. Ainsi, des structures comme des incubateurs d’entreprises ou accélérateurs de Start-Up, permettront d’accompagner les porteurs de projet et de proposer différents services dédiés.

Toutefois, il conviendra de s’interroger sur la manière dont il faut intégrer un Incubateur de Start-Up et l’utilité d’intégrer ce type de structure. Tout d’abord, il conviendra de définir en quoi consiste un Incubateur de Start-Up.

Définition de l’Incubateur de Start-Up

L’incubateur de Start-Up est une structure qui permet aux créateurs d’entreprises de développer un projet de création de Start-Up. L’incubateur peut être le fruit de la création d’institutions locales ou nationales, d’écoles de commerce, de grandes entreprises ou autres.

Les incubateurs ont différents objectifs comme stimuler la création d’entreprise, soutenir l’emploi et l’innovation. Ils ont également l’objectif d’amener des emplois dans certaines zones en grandes difficultés, comme les banlieues ou les zones rurales.

Pourquoi intégrer un incubateur de Start-Up?

L’intégration d’un incubateur permet d’avoir de nombreux avantages pour un créateur d’entreprise :

Accès aux dernières technologies et à de nombreux outils, comme des espaces de travail partagés avec la possibilité d’échanger avec d’autres créateurs d’entreprises.

Permet aux créateurs d’entreprise d’acquérir de nouvelles compétences, comme la préparation d’un business plan, procéder à des levées de fonds, établir une stratégie de marketing digital ...

L’incubateur permet d’élargir son réseau professionnel et promouvoir son activité. En effet, ce type de structure permet notamment de propulser son projet, grâce au réseau que l’incubateur peut mettre à la disposition du créateur d’entreprise.

Les incubateurs permettent aux créateurs d’entreprise de bénéficier d’un accompagnement personnalisé à travers un coach. En effet, il est possible ainsi d’avoir un mentor qui partagera son expérience et donnera les meilleurs conseils pour promouvoir, développer le projet de création d’entreprise.

Permet de rencontrer des professionnels aguerris et d’avoir accès à des formations sur-mesure, de qualités assurées par des professionnels.

À qui les incubateurs sont-ils accessibles ?

Les incubateurs sont généralement composés d’un comité de sélection constitués de personnes comme des banquiers, des entrepreneurs... Ce comité sélectionne les dossiers de candidatures qui semblent les plus adaptés pour intégrer l’incubateur.

Les critères de sélection dépendent du comité de sélection et différent selon le type d’incubateur, que ce soit un incubateur créé par un laboratoire de recherche qui mise sur des profils plutôt scientifique ou des incubateurs avec une dimension technologique avec des entreprises dans le domaine de l’informatique et du digital par exemple. Il faudra choisir un incubateur adapté à son profil et ses aspirations.

Il est essentiel de préparer à l’avance son dossier de candidature et de mettre toutes les chances de ses côtés afin d’être accepté au sein d’un incubateur. Ainsi, chaque incubateur définit ses propres critères d’admission et le dossier de candidature fera l’objet d’une étude approfondie de la part du comité de sélection.

Le comité de sélection cherchera généralement à voir les motivations et ce que l’entrepreneur souhaite effectuer. La préparation du dossier est cruciale et sera décisive pour pouvoir être sélectionné au sein de l’incubateur.

Le jury analysera la faisabilité du projet dans ses moindres détails, le plan de financement, le potentiel si le projet arrive à maturité. Le dossier de candidature devra comporter des éléments essentiels comme un business plan, un document faisant état de la structuration et de l’organisation du projet, la stratégie marketing et commercial, le positionnement face à la concurrence, la clientèle ciblée et l’équipe qui mènera ce projet.

Après avoir franchi cette première phase, le comité de sélection souhaitera recevoir le candidat pour un entretien individuel.

Le pitch pour intégrer un incubateur de Start-Up

L’entretien sera la phase finale pour pouvoir intégrer l’incubateur de Start-Up. Cette phase est très importante et nécessite une préparation approfondie. Il sera essentiel de soigner sa présentation que ce soit sur le fond ou la forme. N’hésitez pas à répéter avec vos proches, à anticiper de potentielles questions pièges et soyez prêt à prendre en considération toute critique.