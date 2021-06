Comment lever des fonds pour une entreprise ?

La levée de fonds consiste, pour une entreprise, à obtenir un financement auprès de personnes autres que des établissements bancaires ou des organismes de crédit.

Il est ainsi possible de faire appel à des investisseurs (qui peuvent être des business angels des capital-risqueurs, ou des fonds d’amorçage), mais aussi à des particuliers, par l’intermédiaire de plateformes Internet dédiées, un système connu aujourd’hui sous le nom anglais de crowdfunding, ou de financement participatif en français.

La levée de fonds sert généralement soit au démarrage d’une entreprise, afin de faire face à ses premiers besoins (le capital amorçage), soit au développement de ses activités. À l’exception du crowdfunding, où les investisseurs obtiennent quelque chose de l’entreprise financée, les financements ainsi obtenus sont des prêts personnels ou des prises de participation au capital de la société.

Pourquoi lever des fonds au lieu d’emprunter ?

Le principal avantage de la levée de fonds est qu’elle ne crée pas de dettes pour l’entreprise. Celle-ci ne se trouve pas à devoir rembourser un crédit ni à payer des intérêts. En effet, les investisseurs seront rémunérés ultérieurement, en revendant leurs parts et réalisant, sans doute, une plus-value financièrement intéressante.

Comme toutes les aides à la création d’entreprise, la levée de fonds permet d’augmenter le capital de l’entreprise, ses fonds propres, ce qui est toujours positif d’un point de vue comptable et financier.

En outre, si vous réussissez à convaincre des investisseurs de financer votre entreprise ou votre projet, ceux-ci peuvent vous apporter bien d’autres éléments que des capitaux. Il dispose ainsi non seulement souvent d’un réseau de contacts, mais aussi de compétences et d’un savoir-faire qui peuvent s’avérer bien utiles. Si leur rôle n’est pas d’intervenir dans la gestion de votre entreprise, ils peuvent toutefois vous accompagner efficacement.

Il n’existe pas de document type pour lever des fonds : si certains fonds vous proposent des dossiers à remplir, vous pouvez utiliser tous les formats pour présenter votre entreprise et/ou votre projet. D’un point de vue formel, les documents les plus utilisés sont le business plan et la présentation résumée du projet (ce que les anglophones appellent l’« executive summary »).

L’essentiel est d’être clair : vous devez justifier l’utilité des fonds demandés et mettre en valeur l’entreprise. Mais il faut aussi savoir séduire car les investisseurs s’intéressent autant à un projet qu’à celui qui le porte. N’oubliez pas pour autant oublier de répondre à la question qu’ils se posent tous : comment gagnerez-vous de l’argent ?

Il vous reste ensuite à trouver des investisseurs. Utiliser le réseau est le meilleur moyen d’y arriver, mais tous ne disposent pas des contacts nécessaires. C’est pourquoi certains organismes, tels EuroQuity (un service propose BPI France), Gust et FundMe, peuvent vous mettre en relation avec des investisseurs. Il existe également des annuaires de business angels (pour des montants compris entre 50 000 et 500 000 euros) et de capital-risqueurs (pour tous les montants supérieurs).

Si ces montants vous font peur, sachez qu’il existe également des investisseurs pour les projets plus modestes ou même les TPE. Plaçant la rentabilité derrière les valeurs et la création d’emploi, il s’agit notamment des Cigales (Clubs d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire) ou du fonds d’amorçage France Active, même si BPI France énumère d’autres possibilités de capital-risque solidaire.