Les 8 dimensions des paiements récurrents : Couverture

Fragmenté et complexe, le paysage des paiements récurrents est source de difficultés pour les entreprises. Choisir la bonne stratégie de paiements récurrents est crucial pour rester compétitif et assurer une croissance constante.

Chez GoCardless, nous aidons depuis des années des entreprises à gérer intégralement leur processus relatif aux paiements récurrents. Grâce à des études de marché et à des échanges avec les clients, nous avons acquis une compréhension approfondie de ce qui fait une bonne stratégie de paiements et des meilleures façons de recouvrer les paiements récurrents.

Pour aider les entreprises à comprendre comment améliorer leur stratégie en matière de paiements récurrents, nous avons créé un cadre pour trouver, mesurer et optimiser les défaillances opérationnelles et vous aider à décider de la meilleure stratégie pour votre entreprise. Nous appelons cela les 8 dimensions des paiements récurrents.

Ces dimensions définissent un cadre afin d’aider votre entreprise à prendre des mesures pour améliorer votre stratégie concernant les paiements récurrents. Chaque dimension couvre l’un des plus grands défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles encaissent des paiements récurrents. Ces défis sont regroupés en trois catégories :

Acquisition clients

Opérations des paiements récurrents

Résultats

Dans ce guide, nous nous concentrerons sur la première des huit dimensions des paiements récurrents. Nous expliquerons comment vous pouvez optimiser votre couverture pour améliorer votre acquisition de clients.

Qu’est-ce que la couverture ?

La couverture est un indicateur permettant de déterminer les payeurs qui peuvent choisir un moyen de paiement. Il y a deux considérations à prendre en compte : combien de personnes une entreprise peut toucher avec les moyens de paiement qu’elle offre, en analysant surtout le nombre de pays qu’elle peut atteindre, et le nombre de personnes qu’elle peut atteindre dans ces pays.

Les divers moyens de paiement ont des niveaux de pénétration différents et une portée variable selon le pays. Une étude de YouGov, commanditée par GoCardless*, révèle que les moyens de paiement qui nécessitent une inscription, comme PayPal ou les cartes de crédit, ont un taux de pénétration inférieur aux moyens de paiement basés uniquement sur les processus bancaires, comme le prélèvement automatique.

Pénétration des différents moyens de paiement :

67 % des Britanniques disent avoir accès à PayPal

66 % des Britanniques disent avoir accès à une carte de crédit

98 % des habitants d’un pays ont accès à un compte bancaire

En offrant un moyen de paiement qui bénéficie d’une couverture étendue et d’un taux de pénétration élevé dans un pays, un éventail plus large de personnes peuvent accéder à vos produits et services. Avec une meilleure couverture, vous élargissez le haut de l’entonnoir de l’acquisition de clients et agrandissez le vivier de personnes qui peuvent passer à l’étape de conversion.

Pourquoi la couverture est-elle importante ?

Pour quiconque cherche comment développer son activité, l’expansion internationale est souvent un levier naturel de la croissance.

Les entreprises qui élargissent leur couverture en matière de paiements et acceptent davantage de devises affichent une croissance plus rapide de leurs revenus et de leurs abonnés.

Zuora a démontré que les entreprises qui acceptent cinq devises ou plus grandissent 8 % plus vite que celles qui n’en acceptent qu’une seule :

1 devise – taux de croissance de 19 %

2 à 4 devises – taux de croissance de 22 %

+ de 5 devises – taux de croissance de 27 %

Cependant, étendre votre activité à de nouveaux territoires s’accompagne de défis spécifiques en matière d’encaissement des paiements. Pour bien réussir leur expansion internationale, les entreprises doivent consacrer du temps et des ressources à la création de liens avec les banques de ces nouveaux marchés et à l’intégration de solutions de paiement. Or, ces démarches peuvent être coûteuses.

Si vous êtes déjà une entreprise internationale, vous connaissez toute la difficulté de recouvrir des paiements dans plusieurs devises. D’ailleurs, 49 % des entreprises sont frustrées par la difficulté d’encaisser des paiements à l’étranger. Et 39 % sont freinées par la complexité du traitement des paiements internationaux.

Rationaliser l’encaissement des paiements internationaux, réduire les coûts et dégager du temps pour des tâches à forte valeur ajoutée est indispensable pour réussir son expansion internationale.

GoCardless offre le plus grand réseau mondial de banque à banque afin de faciliter l’encaissement des paiements à l’international.

« L’un des atouts de la solution GoCardless, c’est qu’elle est déjà implantée à l’international. Il était très important pour nous de choisir un prestataire présent dans nos futurs pays d’implantation. C’est une réelle opportunité. » Francis Saillard, Head of Finance, PayFit

Lorsque vous augmentez le nombre de devises acceptées pour les paiements par prélèvement bancaire, vous devez prendre tous les coûts en considération. Idéalement, il faudrait que vous puissiez encaisser des paiements dans la devise la plus pratique pour vos payeurs et recevoir le paiement dans la devise la plus pertinente pour vous.

Traditionnellement, il y a deux moyens de gérer les paiements récurrents internationaux. D’abord, vous pouvez créer plusieurs comptes bancaires dédiés pour recevoir les paiements dans la devise dans laquelle ils ont été encaissés. Sinon, vous devrez payer un taux de change pour recouvrir les paiements et les convertir dans votre devise de prédilection. Le problème des taux de change est que le montant que vous devrez payer n’est pas toujours transparent ou explicite.

Combien coûtent réellement les paiements internationaux ?

Il existe une troisième alternative, plus rentable.

En utilisant une solution de paiements récurrents complète et spécialisée, comme GoCardless, vous avez la flexibilité d’encaisser des paiements dans la devise favorite de vos clients dans plus de 30 pays recouvrant 70 % du volume mondial des paiements récurrents. Exploitez tout le potentiel de notre réseau mondial, avec des frais transparents correspondant au taux de change réel et la possibilité de régler les paiements dans votre devise préférée.

Selon une étude d’IDC, les entreprises qui utilisent GoCardless ont constaté une augmentation de 44 % de l’accès aux marchés par rapport à leur offre de prélèvement automatique précédente. Cela montre que le choix d’une solution flexible, robuste et rentable peut favoriser l’expansion d’une entreprise.

Un des sondés a évoqué l’aide qu’a apporté la plateforme dans son expansion sur des marchés géographiques : « GoCardless nous a permis d’offrir un moyen de paiement privilégié dans des marchés que nous considérons comme stratégiques.» Un autre a déclaré : « Nous avons intégré GoCardless essentiellement pour fournir un moyen de paiement apprécié à l’international. »

*Une étude menée par YouGov pour le compte de GoCardless, décembre 2020.