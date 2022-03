SWIFT et SEPA : quelle différence ?

Pour bien différencier les termes SWIFT et SEPA, il faut d’abord préciser qu’ils concernent principalement des transferts d’argent, des virements, et que cette distinction est particulièrement importante pour les virements à l’étranger, ou transferts internationaux.

Les transferts ou virements internationaux

Un transfert international peut être effectué par des particuliers, et également par des entreprises, par exemple pour régler un fournisseur à l’étranger. Pour transférer de l’argent à l’étranger par virement, on passe le plus souvent par une banque ou une entreprise spécialisée dans le paiement, mais sans forcément devoir se déplacer dans une agence ; en effet, on peut le plus souvent effectuer des virements en ligne depuis un ordinateur ou une application mobile de smartphone.

Un virement international ne se fait pas « physiquement », mais s’effectue sous forme de télécommunications de messages. En résumé, un virement international peut se résumer à un message envoyé par un établissement financier à un autre établissement financier.

Sans rentrer dans le détail de l’opération qui se déroule entre les établissements financiers, l’opération reste très simple, à la fois pour l’émetteur, ou donneur d’ordre, et pour le bénéficiaire du transfert. De façon générale, les banques sont titulaires d’un compte courant dans la majorité des grandes banques internationales. Ainsi, la banque recevant le montant du transfert se contentera de déplacer ce montant du compte de la banque émettrice du transfert vers le compte bénéficiaire de ce montant.

Toutefois, si le bénéficiaire du virement possède un compte dans un banque de taille modeste, on ne peut être certain que la banque émettrice possèdera un compte dans cette banque de taille modeste, et il faudra alors faire intervenir une banque intermédiaire, en l’occurrence un institut de crédit disposant d’un accord direct avec les deux banques impliquées dans le transfert international. Dans la grande majorité des cas, les moyens utilisés pour transférer des fonds à l’étranger sont les virements SWIFT et SEPA.

Virements SWIFT

Grâce au réseau SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), fournisseur mondial de messagerie financière sécurisée, on peut effectuer des virements en devises étrangères (hors zone SEPA) dans le monde entier. Pour résumer, SWIFT est le principal système de messagerie mondial employé par les banques et les institutions financières. Il transmet dans la plupart des pays du monde des informations et messages financiers concernant les paiements et les transactions financières. La plupart des intervenants dans ce domaine reconnaissent son haut niveau de sécurité et de protection pour les transactions. Grâce à lui, il est possible de réaliser en toute confiance des transferts d’argent internationaux, c’est-à-dire envoyer ou recevoir des virements vers ou depuis un grand nombre de pays, et cela dans plusieurs devises. À noter : la mise à disposition du réseau SWIFT est payante pour les établissements bancaires, ce qui n’est pas le cas pour le réseau SEPA.

Virements SEPA

Avec le réseau SEPA (Single Euro Payments Area) il est possible de réaliser des virements, en euros uniquement, au sein de l’union européenne ; toutefois, le réseau SEPA concerne également le Royaume-Uni, les quatre pays de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Norvège, Liechtenstein et Suisse), ainsi que quatre micro-États (Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Vatican).

Grâce aux virements SEPA, les particuliers comme les entreprises sont en mesure d’effectuer des transferts en euros dans tous les pays concernés, aussi rapidement et facilement que dans leur pays d’origine. L’un des principaux objectifs du réseau SEPA consiste à assurer l’intégrité des paiements en Europe, et vise pour cela à harmoniser les paiements électroniques. Si l’on souhaite envoyer ou recevoir un virement, il est toutefois indispensable que le transfert s’effectue en euros. Dans le cas contraire, on ne pourra faire un mandat SEPA, et l’on devra recourir au virement SWIFT.

SWIFT ET SEPA : les différences

SWIFT permet d’effectuer des transferts d’argent au niveau mondial, alors les paiements SEPA ne sont effectués qu’à l’intérieur de la zone SEPA.

Les virements SWIFT peuvent être effectués dans diverses devises, alors que le système SEPA concerne uniquement les transferts en euros.

Le niveau des frais. Le virement SEPA effectué en ligne est le plus souvent gratuit. Pour un virement international hors zone SEPA, il peut exister deux types de frais : les frais de change et les frais d’envoi ou d’émission. Les frais de change dépendent de la devise, du taux de change et de la politique tarifaire de la banque. Les frais d’envoi se calculent en général en pourcentage du montant. Pour de tels virements, les frais peuvent être à la charge exclusive du payeur, ou du bénéficiaire, ou encore partagés entre eux.

Les délais. Pour un virement SEPA, le délai est d’un jour ouvrable maximum à compter de la réception de l’ordre par la banque. Un délai supplémentaire d’un jour ouvrable peut toutefois s’y ajouter lorsqu’il s’agit d’un ordre de virement au format papier. Pour un virement SWIFT international, il est indispensable d’effectuer une conversion dans une autre monnaie, et compte tenu de ce changement de devise, le délai peut s’allonger jusqu’à cinq jours.