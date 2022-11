Le prix de la gestion des paiements en solo

Pourquoi gérer vos paiements en interne peut coûter cher à votre entreprise SaaS.

Si vous gérez une entreprise SaaS ou de services en ligne, vous aurez intérêt à ce qu’un maximum de clients vous paient par paiement bancaire direct. Toutefois, gérer ces paiements en interne peut vite devenir un casse-tête autant qu’un centre de coûts.

Une trésorerie saine est essentielle à la survie de toute entreprise. En tant que plateforme SaaS en croissance, vous gagnerez à faire de la gestion efficace des paiements une priorité.

Les avantages des paiements directs

Privilégier les paiements bancaires directs plutôt que les cartes est un bon début. Tout d’abord, ces paiements sont de loin la méthode de règlement préférée des français pour leurs abonnements numériques et traditionnels, leurs factures courantes et les paiements échelonnés. Ensuite, ils sont automatiques et rapides : vous passez moins de temps à gérer les retards de paiement.

Contrairement aux cartes, les paiements numériques ne peuvent être ni perdus, ni endommagés, ni volés ; ils sont donc plus sûrs et plus fiables. Résultat : vous perdez moins de clients du fait de paiements échoués. Saviez-vous qu’en moyenne le taux d’attrition annuel des clients payant par carte est de 14 % ? Celui des clients qui paient par paiement bancaire direct n’est que de 4 %. Accueillir de nouveaux clients coûte cher, aussi, vous gagnerez à fidéliser vos clients actuels le plus longtemps possible, surtout si vous proposez des services par abonnement.

Les coûts cachés de la gestion des paiements en solo

La manière dont vous gérez vos paiements est tout aussi importante que la façon dont vous les encaissez. Si vous décidez de gérer vos paiements bancaires directs en interne, vos coûts indirects pourraient rapidement s’accumuler.

Avant même de démarrer, vous devez tenir compte du coût de développement des systèmes d’envoi et de réception des paiements automatiques, puis de leur intégration à vos logiciels existants : comptabilité, CRM, gestion des abonnements, e-commerce. Une fois opérationnels, ces systèmes auront besoin de maintenance technique en continu.

Puis, il faut intégrer le coût de recrutement et de formation du personnel pour la gestion des échecs de paiement, des rapprochements et du support client. Vous aurez aussi besoin de ressources pour vous assurer de la conformité de vos processus aux réglementations en vigueur en matière de protection des données et de lutte contre la fraude, ainsi que pour gérer les relations avec les banques.

Si vous voulez pouvoir accéder aux marchés internationaux, les choses se compliquent davantage. Pour chaque marché en dehors de l’Union européenne, vous devrez intégrer un nouveau réseau de paiement bancaire direct. Dans les faits, cela veut dire plus de coûts de développement, de formation, de support technique, et plus de relations à gérer.

Bref, contrairement à ce que vous pensiez peut-être, gérer vos paiements en interne n’est pas la meilleure façon de procéder.

Pour savoir comment faire de vos paiements un moteur de croissance plutôt qu’un centre de coûts, lisez notre rapport : Atteignez vos objectifs : pour améliorer le business, optimisez d’abord vos paiements.

Télécharger le guide

Les avantages de s’associer à un partenaire de paiement

Heureusement, il existe un moyen simple de supprimer tous ces coûts cachés. Avec GoCardless, gérer vos transactions devient plus simple, plus économique et plus transparent. Vous vous consacrez pleinement à la croissance de votre entreprise.

En utilisant notre solution, vous pouvez potentiellement vous passer de toute fonction de paiement interne. Un exemple : l'assureur en ligne Luko, une entreprise française en pleine croissance qui gère déjà plus d’un million de paiements par an.

"Personne ne traite les paiements chez Luko", déclare Constantin Lagneau, chef de produit. "C'est un rôle dont nous n'avons tout simplement pas besoin grâce à GoCardless."