Les obstacles de paiement dans l’industrie du SaaS

Le traitement des paiements présente de nombreux obstacles pour les entreprises modernes en mode SaaS. Que ce soit la gestion des transactions échouées ou le traitement des paiements de manière efficace, les défis ne manquent pas.

Élément essentiel de la collecte des recettes pour toutes les entreprises, le traitement des paiements est encore plus primordial pour les entreprises utilisant un modèle basé sur l’abonnement. C’est une métrique clé étroitement liée au développement de l’entreprise.

C’est pourquoi de nombreuses entreprises en mode SaaS adoptent petit à petit des méthodes de paiement plus simples et plus efficaces.

Dans cet article, nous étudierons quelques-uns des obstacles de paiement les plus communs et découvrirons comment les surmonter.

L’expérience utilisateur

L’expérience utilisateur est cruciale pour les entreprises en mode SaaS, elles concentrent donc une grande partie de leurs efforts sur l’amélioration de la section “paiements” du parcours utilisateur. Pourquoi ? Cela permet d’améliorer l’acquisition client et cela facilite le passage d’un produit gratuit (freemium) à un produit payant.

C’est une démarche essentielle en 2017. En effet, d’après une étude récente, 89 % des entreprises estiment que l’expérience client est devenue leur principal différentiateur concurrentiel.

De nombreuses entreprises améliorent leur parcours utilisateur en implémentant des solutions de paiement qui offrent une expérience client simple et positive que ce soit sur un ordinateur portable ou sur smartphone/tablette et fonctionnent avec divers moyens de paiement locaux.

Améliorer l’expérience utilisateur implique également de trouver des moyens de mieux répondre aux exigences et préférences des clients en matière de paiement. Facilitez-vous la tâche en demandant directement à vos clients les moyens de paiement qu’ils préfèrent.

Par exemple, une étude montre que les habitants des pays européens privilégient les paiements par prélèvement automatique et par carte bancaire. Parmi ces populations se trouvent les français, les espagnols, les allemands et les suédois, comme l’indique le tableau ci-dessous.

L’amélioration de l’expérience client est étroitement liée aux métriques clés SaaS telles que la conversion, le churn et la durée de vie client (CLTV). Mettre l’accent sur un processus de paiement facile à utiliser et centré sur le client est incontestablement un pas dans la bonne direction.

La gestion des transactions ayant échoué

Les échecs de paiement sont très importants car ils s’apparentent à une perte de revenus pour les entreprises en mode SaaS. Sans la mise en place d’un système fiable chargé de gérer et d’effectuer les relances de ces transactions, elles peuvent facilement passer à travers les mailles du filet.

Plus de 70 % des transactions seront réussies lors de la deuxième tentative, les entreprises en mode SaaS ont donc beaucoup à gagner en utilisant une méthode de relance automatisée.

De plus, les clients ne se désabonnent plus naturellement, ce qui représente un avantage significatif pour les sociétés en mode SaaS. Les meilleures solutions offrent des notifications par e-mail et une intégration CRM pour les défauts de paiement, comme le montre la capture d’écran du tableau GoCardless ci-dessous.

Grâce au prélèvement automatique, vous passez moins de temps à relancer et à surveiller les transactions ayant échoué et pouvez consacrer plus de temps au développement de votre entreprise.

L’encaissement des paiements électroniques au-delà des frontières

Les sociétés en mode SaaS ont souvent du mal à trouver un système de paiement électronique assez polyvalent pour accepter les paiements à travers l’Europe et le Royaume-Uni. Les habitudes de paiement, les règles et les préférences sont relativement différentes selon les pays.

Si vous souhaitez atteindre de nouveaux marchés, vous avez besoin d’une solution de paiement qui prend en charge toutes ces règles et préférences afin de n’exclure aucun client. Votre entreprise pourrait aussi voir son taux de conversion faiblir si l’utilisateur ne veut pas payer en utilisant les options proposées.

De nombreuses entreprises américaines ne réalisent pas que les grands groupes de clients en Europe préfèrent le prélèvement automatique.

Par exemple, le prélèvement automatique est très répandu en Allemagne, contrairement au paiement par carte bancaire. C’est pourquoi proposer le prélèvement automatique comme moyen de paiement offre encore plus d’opportunités de ventes aux entreprises en mode SaaS ciblant l’Allemagne.

Selon la BCE, 51 % des transactions allemandes non monétaires sont effectuées par prélèvement automatique. De plus, les transactions par prélèvement automatique s’élèvent à 5,4 milliards par an en Allemagne, tandis que les paiements par cartes bancaire ne représentent que 700 millions.

L’ajout d’une méthode de paiement électronique permettant d'utiliser le prélèvement automatique pour les clients européens ouvre la voie à de nouvelles opportunités commerciales, tout en s’assurant de garder les préférences du public au premier plan.

Le cryptage et les paiements sécurisés

Lorsque votre entreprise commence à s’agrandir, vous attirez de plus en plus de clients et devez donc traiter en toute sécurité un nombre grandissant de paiements.

Naît alors un besoin continu de conformité avec les diverses lois et réglementations associées au traitement des paiements des clients et ce besoin se complexifie à mesure que le volume de client augmente.

Pour un développement commercial efficace, il est important de trouver une solution de traitement des paiements possédant un cryptage RSA, un niveau de sécurité des informations client élevé et approuvé par les organismes de réglementation locaux.

Les meilleures solutions de paiement simplifient le casse-tête des paiements, en éliminant certains détails complexes rattachés au traitement des informations relatives aux clients qui revêtent un caractère sensible.

La réduction du churn

En moyenne, environ 50 % des clients se désabonnement naturellement tous les cinq ans, même si cela peut différer selon l’industrie et le type de client. Moz, par exemple, souffre d'un churn d’environ 51 % résultant de l’expiration des cartes bancaires.

Ajoutez à cela le churn non anticipé des clients mécontents et votre churn sera encore plus élevé. Pour les entreprises en mode SaaS qui gèrent elles-mêmes le traitement des paiements, le churn doit être aussi bas que possible.

Le prélèvement automatique est un excellent moyen de réduire le churn. En effet, ce dernier, provoqué par l’expiration des cartes bancaires, n’est plus un problème dès lors que les paiements sont directement encaissés par prélèvement automatique.

Selon Tom Zsomborg, directeur financier de Kinstan, « pour garder un churn utilisateur bas, vous devez gérer les transactions à défaut de façon efficace et bien vous occuper des clients payants pour maintenir votre MRR (Monthly Reccurring Revenue ou revenu mensuel récurrent) et améliorer la durée de vie de ces clients. Il faut vraiment y faire attention car les remboursements sont onéreux et causent du tort à la réputation de la marque. »

L’encaissement des paiements par prélèvement automatique est un excellent moyen pour les entreprises en mode SaaS de réduire leur churn client.

Les intégrations multiples

Une étude révèle que les intégrations sont responsables de la majorité des défis rencontrés par les entreprises, surtout dans le domaine du SaaS.

En effet, les trois défis majeurs impliquaient tous que des applications SaaS accèdent à d’autres applications ainsi qu’à leurs données, tandis que 38 % des répondants ont mentionné « les efforts d’intégration complexes » comme étant le plus gros problème pour leur entreprise en mode SaaS.

Les paiements ne font pas exception.

« Lorsque vous avez un système de paiement doté d’intégrations prêtes à l’emploi, c’est parfait. Par contre, si ce n’est pas le cas, vous passerez plusieurs semaines à coder votre intégration qui vous font perdre un temps précieux, » déclare Robert Senoff, directeur commercial de Ventures.

La flexibilité est très importante lorsque vous sélectionnez un outil de traitement des paiements. Vous aurez souvent besoin d’une solution avec une API ouverte pour pouvoir développer les intégrations nécessaires pour votre entreprise en mode SaaS à mesure qu’elle se développe.

De plus, les possibilités d’intégration signifient plus d’automatisation et des procédures plus simples et plus efficaces dans tous les domaines, ce qui permet aussi une compréhension encore plus totale du client.

En bref, il est conseillé d’avoir recours à un outil de traitement des paiements qui peut évoluer avec votre organisation.

L’industrie du SaaS est confrontée à de nombreux obstacles en matière de traitement des paiements mais vous pouvez facilement les surmonter grâce à des outils intelligents et flexibles.

Entreprises en mode SaaS, cherchez des solutions qui vous proposent une assistance fiable, vous permettent d’atteindre vos objectifs et d’offrir une meilleure expérience client et qui peuvent évoluer avec votre entreprise.