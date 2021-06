Que pense l'Europe du prélèvement automatique pour les paiements d’abonnements ?

En septembre, GoCardless a lancé un sondage à l'échelle du Royaume-Uni sur la pratique en vogue des abonnements. Nous voulions explorer ce que le public pensait des différentes méthodes de paiement utilisées pour payer les services d’abonnement. Avec l'augmentation rapide des services d’abonnement au Royaume-Uni pour tout, de la musique à la bière artisanale, nous avons pensé que c'était une occasion incontournable !

Les résultats ont confirmé nos soupçons - le Royaume-Uni aime le prélèvement automatique. Malgré son âge avancé, cette méthode de paiement populaire reste le choix le plus apprécié du pays. Mais notre curiosité ne s'est pas arrêtée à la frontière britannique. Étant donné que GoCardless est un fournisseur de paiement européen couvrant les standards Bacs, SEPA et Autogiro, nous voulions apporter des informations essentielles concernant nos principaux marchés en France, en Allemagne, en Suède et en Espagne.

Alors, les abonnés européens aiment-ils le prélèvement automatique autant que ceux du Royaume-Uni ?

Nous avons commandé à YouGov de vérifier l'état des paiements d’abonnements dans ces quatre marchés européens. Comme la dernière fois, nous voulions savoir à quel point les gens étaient à l'aise en utilisant différentes méthodes de paiement pour payer leurs abonnements numériques ou physiques. Elles pourraient concerner n'importe quel produit ou service pour lequel ils paient une redevance mensuelle régulière.

La recherche a produit des résultats surprenants en matière de paiements d'abonnements en Europe.

Abonnements en France

Prélèvement automatique : Tout comme sur le marché britannique, le prélèvement automatique a reçu des résultats très concluants lors de l'enquête auprès des consommateurs français. Près d'un tiers des sondés - 29 % - ont déclaré se sentir « très à l’aise » avec le recours au prélèvement automatique pour les paiements d’abonnement. En revanche, seuls 11 % ont affirmé n’être « tout à fait à l’aise » avec le prélèvement automatique.

Cartes de crédit : Le paiement par carte de crédit n'est pas une option populaire auprès des abonnés français. En fait, 39 % des personnes interrogées l'ont classé au bas de l'échelle, comme méthode de paiement avec laquelle elles n'étaient « pas du tout à l’aise ». Seuls 8 % ont affirmé être « très à l’aise » avec les paiements par carte de crédit.

Cartes de débit : Il s'agit d'une option assez populaire parmi les abonnés français, 28 % prétendant être « très à l’aise » avec l’utilisation de cartes de débit pour effectuer des paiements récurrents. Seuls 11 % ont déclaré ne pas être « tout à fait à l’aise » avec cette méthode ; un contraste frappant avec les résultats pour les cartes de crédit. Les gens semblent préférer que leurs paiements récurrents s’effectuent avec les fonds présents sur leurs comptes bancaires, plutôt qu’avec des fonds qui proviendraient d’un crédit.

Abonnements en Allemagne

Prélèvement automatique : les résultats du prélèvement automatique chez les consommateurs allemands ont été plus modérés que ceux des autres marchés. 17 % des répondants se sont déclarés « très à l’aise » avec le recours au paiement par prélèvement automatique, mais 12 % ont déclaré être « pas du tout à l’aise ».

Cartes de crédit : Comme en France, le paiement par carte de crédit n'est pas une option particulièrement populaire auprès des abonnés allemands. 22 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles n'étaient « pas du tout à l’aise » avec le paiement par carte de crédit. Seuls 11 % ont déclaré être « très à l’aise » avec les paiements par carte de crédit.

Cartes de débit : 16 % des répondants allemands ont affirmé être « très à l’aise » avec le recours à des cartes de débit pour effectuer des paiements récurrents. Seuls 14 % ont affirmé n’être « pas du tout à l'aise ». Il n'y a que peu d’écart entre les deux extrêmes ici.

Abonnements en Espagne

Prélèvement automatique : En Espagne, notre enquête a révélé que les consommateurs d'abonnements aiment presque autant le prélèvement automatique qu'au Royaume-Uni, avec 31 % qui déclarent être « très à l’aise » avec leur utilisation. Seuls 10 % ont affirmé n’être « pas du tout à l’aise » avec l'utilisation de prélèvement automatique.

Cartes de crédit : Les deux méthodes de paiement par carte se situent dans la moyenne, avec 14 % des répondants « pas du tout à l’aise » avec les cartes de crédit, par rapport aux 22 % qui se disent « très à l’aise ».

Cartes de débit : Les cartes de débit sont presque au même niveau que les cartes de crédit, puisque 12 % des répondants se décrivent comme « pas du tout à l’aise » et 23 % se disent « très à l’aise ».

Abonnements en Suède

Prélèvement automatique : La plus grande surprise de notre projet de recherche a été trouvée en Suède. Ici, la popularité de prélèvement automatique dépasse largement toutes les autres méthodes de paiement. Un total de 37 % des abonnés suédois l’ont évalué comme étant la méthode de paiement avec laquelle ils étaient le plus à l'aise. Seuls 10 % des répondants ont avoué n’être « pas du tout à l’aise » avec son usage.

Cartes de crédit : Parmi les consommateurs suédois, les cartes de crédit sont à la traîne par rapport à d'autres méthodes de paiement. Seuls 20 % des répondants disent être « très à l’aise » avec leur utilisation, alors que 19 % d’entre eux n’étaient « pas du tout à l’aise ».

Cartes de débit : Les cartes de débit sont apparues comme la deuxième méthode de paiement la plus populaire en Suède, avec 31 % des répondants les classant en tête, tandis que seulement 8 % les classaient au dernier rang.

Qu'est-ce que tout cela nous indique concernant l'état des paiements d’abonnement en Europe ?

Pour les fournisseurs d'abonnements se concentrant sur ces marchés européens, certaines différences évidentes doivent être gardées à l'esprit si l’on tient à fournir un service adapté aux besoins spécifiques du marché de la manière la plus efficace possible.

