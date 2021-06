Que sont les codes BIC et SWIFT ?

Figurant sur votre RIB (relevé d’identité bancaire), généralement à côté ou en-dessous de l’IBAN (ou International Bank Account Number) qui correspond à votre numéro de compte, le code BIC (Business Identifier Code) est le code qui permet d’identifier votre banque.

Ce code international est aussi appelé code SWIFT, un acronyme qui signifie Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, car il s’agit du nom de l'entreprise coopérative qui enregistre les codes SWIFT.

Si les noms diffèrent, les codes BIC et SWIFT désignent bien la même chose, à savoir votre agence bancaire. En fait, et bien que ces initiales proviennent d’un nom anglais, vous devez savoir que le nom BIC est principalement utilisé en France alors que les banques du monde entier utilisent davantage le terme SWIFT pour le code banque.

Le code SWIFT ou BIC peut se présenter sous deux formes, une forme complète, avec 8 caractères, ou une forme plus longue, complète, de 11 caractères. En effet, le BIC8 désigne simplement un établissement bancaire tandis que le BIC11 comporte 3 caractères de plus qui permettent d’identifier l’agence de la banque en question.

Dans le détail, le code SWIFT comprend les informations suivantes :

- Code banque : composé de 4 lettres, il identifie la banque. Par exemple, CMCI pour le Crédit Mutuel, CEPA pour la Caisse d’Épargne ou SGE pour la Société Générale.

- Code pays : il s’agit du code ISO du pays. La France est désignée par les lettres FR tandis que l’Italie, par exemple, utilise les lettres IT.

- Code localisation : composé de 2 caractères (chiffres ou lettres), il permet de distinguer les banques d'un même pays.

- Code optionnel de filiale : composé de 3 caractères, il désigne l’agence bancaire. Par exemple, LYO pour Lyon ou NAN pour Nantes.

À quoi sert le code SWIFT ?

Le code SWIFT est indispensable pour effectuer des virements internationaux puisqu’il permet l’identification rapide d’une agence bancaire et de la banque correspondante. Cette normalisation, voulue en 1973 et appliquée depuis 1977, a nettement simplifié les transferts d’argent et, par voie de conséquence, les échanges économiques et la mondialisation.

Aujourd’hui, il est très facile de réaliser des virements ou des prélèvements au sein de la zone SEPA comme dans le monde entier. Vous souhaitez envoyer de l’argent à quelqu’un ? Il vous suffit de préciser l’IBAN et le code BIC (ou SWIFT), ainsi que le nom du destinataire, c’est-à-dire le titulaire du compte bancaire, pour identifier son compte et lui envoyer de l’argent.

Pour rappel, la zone SEPA rassemble actuellement 36 pays : les 27 pays membres de l’Union Européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suède) ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse, mais aussi les principautés d’Andorre et de Monaco, la République de Saint-Marin et la cité du Vatican.