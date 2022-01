Comment effectuer un Virement en Ligne?

Effectuer un virement bancaire en ligne, nécessite de connaître pour un entrepreneur la bonne procédure pour pouvoir payer un fournisseur ou ses différentes échéances. Il existe plusieurs moyens d’effectuer un virement en ligne que ce soit via l’espace en ligne de l’établissement bancaire ou sur l’application mobile.

Il est désormais important de pouvoir connaître les moyens à sa disposition pour effectuer un virement en ligne, dans un but pratique et d’efficacité, pour une gestion saine et optimale de son compte bancaire professionnel. En effet, il est désormais possible d’effectuer ses paiements sur Internet sans avoir à se rendre dans une agence bancaire ou appeler le support client de sa banque par téléphone, ce qui s’avérera pratique et permettra de consacrer plus de temps au développement de son chiffre d’affaires.

Définition du virement bancaire en ligne

Le virement en ligne désigne la possibilité d’effectuer un transfert d’argent sur Internet. Il s’agit d’un service gratuit concernant les établissements bancaires. Les néobanques comme Anytime proposent la plupart du temps des plafonds dont il sera essentiel de vérifier la tarification. Étant donné qu’il n’y aucun besoin de se rendre dans une agence physique ou de contacter le support client de son établissement bancaire par téléphone, il s’avérera la plupart du temps gratuit.

Les différents moyens pour effectuer un virement en ligneEffectuer un virement sur son ordinateur portable ou de bureau : tout entrepreneur peut ainsi se rendre sur l’espace en ligne de son établissement bancaire et effectuer un virement domestique, international, permanent ou ponctuel. Il suffira de se munir d’un identifiant et d’un mot de passe. D’une manière générale, les étapes à respecter sont les suivantes :- Connexion sur l’espace client- Trouver la section pour effectuer le virement- Sélectionner le bénéficiaire- Valider le virement après avoir vérifié les informations

Effectuer un virement à partir de l’application mobile : tout entrepreneur a également la possibilité d’effectuer un virement en ligne, à travers l’application mobile de sa banque. Cependant, certaines fonctionnalités peuvent être limitées à travers l’application mobile comme l’ajout d’un bénéficiaire. En effet, l’ajout d’un bénéficiaire peut nécessiter une double vérification comme l’envoi d’un SMS avec un code par exemple. La procédure est généralement la suivante :

Se connecter sur l’application mobile

Trouver l’onglet « virement »

Sélectionner le compte à débiter et le bénéficiaire

Saisir le montant

Exécuter le virement en ligne

Il est ainsi possible d’effectuer un virement bancaire soi-même sans avoir à contacter son établissement bancaire. Pour cela, il est essentiel de se connecter sur l’espace client de sa banque :

Virement interne : il suffira de se connecter sur l’espace client avec de réaliser un virement internet dont la procédure est simple et rapide. Il faudra réaliser un virement interne de son compte épargne vers son compte courant.

Virement externe SEPA : il suffira d’ajouter un bénéficiaire en saisissant le RIB ou l’IBAN du bénéficiaire. Pour un virement domestique, le RIB sera suffisant alors que pour un virement SEPA, il faudra se munir d’un IBAN.

Virement hors-SEPA : il faudra la plupart du temps se rapprocher du service client de son établissement bancaire, car cela peut impliquer pour un virement international, des frais de change et des commissions en raison du changement de devise. Pour ce type de virement, il faudra prévoir, des frais d’émission, des frais de réception, et une commission de change.

Le virement instantané : celui-ci est beaucoup plus facile et rapide à exécuter. Il peut par exemple être validé par SMS ou via une application mobile. Il faudra s’assurer que l’établissement bancaire ou la néobanque propose ce type de virement.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents