Top 7 des applications mobiles de paiement

Les applications de paiement sont nombreuses et variées dans un monde où les habitudes changent rapidement en raison de l’essor des paiements avec les Smartphones ou en ligne à travers les plateformes de e-commerce. Ainsi, on dénombre plusieurs applications de paiement, où le client pourra effectuer un paiement avec sa carte de débit et de crédit.

Voici, 7 applications de paiement à envisager pour un entrepreneur, que ce soient des solutions de paiement mobile, les applications de paiement NFC et sans contact ou les solutions de paiement m-commerce. Quelle que soit la nature de votre activité professionnelle et vos besoins, il conviendra de prendre en compte ces différentes applications de paiement pour effectuer un choix optimal et judicieux pour le développement de son entreprise.

En effet, proposer des moyens de paiement divers et variés permet en outre d’élargir sa clientèle.

L’application de paiement Paypal

Il s’agit de l’application de paiement qui est vraisemblablement la plus connue des entrepreneurs et des consommateurs. Paypal est un portefeuille électronique que me client peut relier à un compte bancaire ou à plusieurs comptes bancaires. Il suffira pour l’utilisateur de saisir ses données bancaires lors de chaque transaction. Il est possible d’utiliser Paypal à partir d’un Smartphone.

L’application de paiement Apple Pay

Apple Pay utilise la technologie NFC et fonctionne sur les appareils Apple, c'est-à-dire les iPhone. L’utilisateur pourra utiliser l’application de paiement mobile Apple Pay à travers l’Apple Wallet, qui est une application intégrée dans le système d’exploitation des appareils Apple (iOS). Apple Wallet permet de stocker des coordonnées bancaires des utilisateurs comme le numéro de carte de débit. Tout entrepreneur pourra se doter d’un terminal de paiement électronique qui accepte Apple Pay comme moyen de paiement.

L’application de paiement iZettle

Il s’agit d’une application de paiement mobile qui s’adresse aux travailleurs indépendants, mais également aux PME. iZettle propose des paiements avec les Smartphones et les tablettes et dispose de partenariats avec de nombreux établissements bancaires et des entreprises dans le secteur de la télécommunication.

L’application de paiement Google Pay

Anciennement Android Pay, il s’agit d’un système de portefeuille électronique, qui permet d’effectuer des paiements avec tablettes et Smartphones. Les paiements s’effectuent à travers le système d’exploitation Android. Il est à noter que l’application Google Pay dispose d’une API qui pourra être intégrée au sein d’une boutique en ligne. Il suffira pour le client de télécharger l’application de paiement mobile.

L’application de paiement Samsung Pay

L’application de paiement bancaire Samsung Pay permet d’une part d’effectuer des paiements en magasin, grâce au paiement sans contact et d’autre part en ligne à travers son application pour les achats sur internet, sans avoir à saisir pour le client, le numéro de carte de débit. L’application de paiement Samsung Pay permet d’effectuer des paiements sans contact et d’utiliser une carte de fidélité pour les clients.

L’application de paiement Smile and Pay

Il est à noter que Smile and Pay dispose d’un partenariat avec la fintech Anytime, outre son terminal de paiement, il est possible d’accepter les paiements des clients par carte bancaire, avec une facturation sur la base du volume de transactions.

L’application de paiement Lydia

Il est possible de proposer une application de paiement mobile à travers la solution Lydia Pro. L’entrepreneur pourra utiliser son téléphone ou sa tablette comme un moyen d’encaisser les différents paiements de ses clients. Il n’y aura aucun besoin d’installer un terminal de paiement électronique ou de souscrire un contrat VAD avec une banque.

Si l’entrepreneur souhaite proposer des paiements à travers des prélèvements automatiques, il peut envisager la solution de paiement en ligne GoCardless.

Il s’agira d’un moyen innovant pour optimiser les paiements récurrents et ponctuels des différents clients.