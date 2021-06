10 bonnes raisons de délaisser le virement permanent pour passer au prélèvement automatique

Votre cabinet comptable est très sollicité et vous aimeriez que tous vos clients vous payent toujours à temps. Les délais de paiement sont communs et peuvent avoir de sérieuses répercussions sur votre trésorerie, sans compter les heures passées à relancer les clients en retard.

Pour faire face à ce problème, beaucoup d’entreprises demandent à leurs clients de payer leurs factures mensuelles par ordre de virement permanent régulier ordre de virement permanent régulier. Cependant, cette méthode de paiement manque cruellement de flexibilité. Est-ce réellement le moyen le plus efficace de gérer l’encaissement des fonds ?

Pourquoi ne pas utiliser une solution de prélèvement automatique plus moderne pour encaisser les paiements directement depuis les comptes de vos clients et reprendre le contrôle sur l’encaissement de vos fonds ?

En 10 raisons, nous vous expliquons comment le prélèvement automatique peut vous aider à résoudre ces problèmes de retard de paiement.

1. Vous pouvez modifier le montant lorsque nécessaire

Une fois qu’un mandat de prélèvement automatique est configuré, vous pouvez le modifier sans que votre client n’ait quoi que ce soit à faire. Convenez du nouveau tarif avec votre client et effectuez les changements nécessaires en conséquence. Votre client recevra une notification, comme d’habitude, 3 jours avant l’encaissement du paiement.

2. Vous pouvez tirer profit des notifications automatiques

Avec une solution de prélèvement automatique comme celle de GoCardless, vous pouvez savoir si vous avez reçu les paiements attendus, lesquels ont échoué ou été refusé ainsi que gérer l’état de votre trésorerie. Toutes ces informations vous permettent de facilement retenter les paiements qui ont échoué ou agir sur les mandats annulés.

3. Vous pouvez l’intégrer à votre logiciel de comptabilité

Vous pouvez ainsi automatiser les procédures de paiements et de rapprochement bancaire, ce qui vous permet de gagner du temps et de garder l’état de votre trésorerie plus à jour. GoCardless est déjà intégré dans la plupart des plateformes de comptabilité bien connus. Il vous suffit de choisir l’option de prélèvement automatique pour vos clients pour le paiement de leurs factures et le rapprochement se fera automatiquement, réduisant considérablement le temps passé sur les tâches administratives.

4. Il vous permet d’éviter les problèmes de trésorerie

Si les clients oublient de renouveler leurs ordres de virement automatiques, ne mettent pas le montant à jour ou si le paiement échoue, c’est retour à la case départ en ce qui concerne vos problèmes de trésorerie. Le prélèvement automatique par GoCardless se charge de tout ça pour vous. Vous encaissez vos fonds au moment voulu, le client paye toujours le montant correct et si un paiement échoue, vous recevez une notification immédiate et pouvez agir rapidement et efficacement.

5. Les paiements de vos clients sont protégés

Avec l'arrivée de SEPA, il est désormais possible de collecter des prélèvements automatiques dans les 18 pays de l'Eurozone. Les prélèvements bancaires SEPA sont particulièrement adaptés à la facturation et aux abonnements. C'est un choix populaire pour les paiement récurrents car c'est une méthode économique, sécurisée et pratique.

6. Le prélèvement automatique n’a pas de date d’expiration

Contrairement au virement automatique, qui expire après un certain temps, le prélèvement automatique est continu. Vos clients n’ont pas besoin de s’en préoccuper et vous réduisez ainsi les possibilités d’échec ou de retard de paiement.

7. Des paiements plus simples et plus flexibles

Une fois qu'un ordre de virement est paramétré avec la banque, seul le client peut changer le montant payé, et ce, seulement avec un préavis (généralement deux jours ouvrables avant l’échéance du virement). GoCardless permet aux clients de payer à une date et une fréquence qui leur convient et correspond à vos exigences. Vous pouvez ainsi offrir des options de paiement flexibles et apporter une valeur ajoutée.

8. Il est facile à paramétrer sur tous les appareils

GoCardless facilite l’enregistrement des coordonnées en lignes pour vos clients. Ils remplissent les champs de la page d’inscription depuis leur ordinateur portable, leur tablette ou leur smartphone et sont prêts à effectuer des paiements en quelques minutes. Ils n’ont pas besoin de communiquer directement avec leur banque et la procédure complète est rapide, simple et efficace.

9. C’est une option de paiement plus simple pour les clients

Une fois que vos clients ont terminé leur enregistrement avec GoCardless, ils n’ont plus rien à faire. Leur paiement sera automatiquement encaissé aux dates convenues, réduisant ainsi leur charge de travail. Même si vous devez facturer des travaux supplémentaires ou si vos tarifs changent, ils n’ont pas besoin de changer quoi que ce soit.

10. Vous pouvez utiliser GoCardless en Europe et au Royaume-Uni

Si vous envisagez de développer votre activité en Europe ou travailler avec des clients qui utilisent d’autres devises, GoCardless propose une solution qui permet d’encaisser des paiements dans toute la zone Euro. Avec une seule intégration, vous pouvez encaisser des paiements dans votre pays et à l’étranger, grâce à l’espace unique de paiement en euros (SEPA- Single Euro Payments Area).

Obtenez un contrôle total sur l’encaissement de vos fonds

En passant à une solution de prélèvement automatique comme GoCardless, vous délestez vos clients de la responsabilité des paiements et reprenez un contrôle total de vos encaissements de fond.

Vous offrez également à vos clients professionnels une façon simple et directe de vous payer. Le prélèvement automatique est rapide à mettre en place, protège les fonds et ne doit être mis en place qu’une seule fois pour toute la durée de votre relation.

Facile d’utilisation et économique, il améliore l’efficacité de vos procédures de facturation, de paiement et d’encaissement.

Découvrez les avantages du prélèvement automatique pour votre entreprise.

Découvrez les avantages du prélèvement automatique GoCardless est le moyen le plus simple et le plus efficace pour collecter vos paiements En savoir plus