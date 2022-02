Comment effectuer un virement international?

Les transactions à l’international impliquent de savoir comment faire un virement international, afin d’exécuter dans les meilleures conditions le paiement à l’étranger. Toutefois, les établissements bancaires traditionnels peuvent facturer des frais exorbitants et cela peut être en outre handicapant pour un entrepreneur dont les transactions sont tournées à l’internationale.

Toutefois, il est essentiel de savoir comment faire un virement international pour un entrepreneur en France, afin d’effectuer des transactions à l’étranger dans les meilleures conditions.

Recevoir un virement international en euros ou dans la devise locale : Il est possible de choisir d’effectuer le virement international en euros ou dans la devise locale du pays de destination ou le pays émetteur. Cela veut dire que lorsqu’un entrepreneur reçoit un virement international, il peut le recevoir en devises ou en euros. D’une manière générale, il sera généralement libellé en euros.

Émettre un virement international en euros ou dans la devise locale : l’émetteur du virement qui se situe à l’étranger, devra préciser s’il souhaite l’exécuter dans sa devise locale ou en euros. Un entrepreneur situé en France qui effectue un virement international, devra choisir entre l’émettre dans la devise locale du pays de destination ou l’exécuter en euro.

Ainsi, on parle de frais bancaires concernant les virements internationaux qui seront généralement à la charge de l’émetteur et du destinataire du virement. Ces frais comprennent des commissions qui seront fixés par l’établissement bancaire.

Les moyens pour faire un virement international

Il y a bien entendu les établissements bancaires traditionnels pour effectuer un virement international. Cependant, ces banques facturent des frais d’émission que l’émetteur devra régler et des frais de réception devront être payés par le bénéficiaire. Une étude de la Banque mondiale, fait état d’un coût moyen d’un virement international à hauteur de 6,30 % du montant envoyé. Il sera en outre judicieux de classer et répertorier l’ensemble des coûts relatifs concernant les virements internationaux, avec un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage.

Cependant, grâce à la digitalisation et de l’émergence de nouvelles solutions de paiement en ligne, une entreprise comme Gocardless permet d’effectuer des transactions avec l’étranger à travers les paiements ponctuels. Cela se traduit concrètement par un dispositif de prélèvement automatique à travers la collecte de fonds sur les comptes bancaires des clients, après une conversion de devise au taux de change réel, sans frais cachés.

(Source : Banque Mondiale )

Réaliser un virement bancaire international ou un virement SEPA

Tout entrepreneur doit connaître la différence entre le virement international et le virement SEPA. Ainsi, un virement SEPA à destination d’un pays européen libellé en euros s’inscrit dans le cadre des normes IBAN et BIC. On ne considère pas un virement SEPA comme étant un virement international. Ainsi les frais relatifs aux virements SEPA seront quasiment identiques à un virement effectué en France.

Le virement international est ainsi un virement non-SEPA qui sera effectué en dehors de la zone SEPA, en provenance ou à destination d’un compte issu d’un établissement bancaire étranger, dans une autre devise que l’euro. Comment faire un virement international nécessite de connaître la différence entre un virement SEPA et non SEPA et les frais relatifs à un virement international, comme les commissions de change, frais d’émission et de réception …

Quel est le délai d’un virement international ?

Le délai d’un virement international dépend de la méthode employée, du montant et de la devise envoyée. Lorsqu’il s’agit d’une somme importante, des vérifications d’identité pourront être effectuées par l’établissement bancaire, pour s’assurer que le virement ne sera pas de nature frauduleuse.

Ainsi, il faut généralement prévoir un délai de 5 jours ouvrés pour effectuer un virement international. Cependant, le délai d’un virement international sera impacté, si celui-ci est exécuté le week-end et le traitement débute au jour ouvré suivant. Cependant, il existe des solutions de paiement en ligne, qui permettent pour un entrepreneur d’avoir un contrôle efficace et optimal d’un virement international. Une solution de paiement en ligne comme GoCardless propose aux entrepreneurs d'émettre un prélèvement automatique et de déterminer le montant et la date du paiement. GoCardless permet ainsi de réduire les retards de paiement et de permettre une gestion optimale et intelligente des flux de trésorerie.

L’automatisation du prélèvement automatique avec GoCardless donne la possibilité à l’entrepreneur de recevoir un virement international plus rapidement et d’être payé jusqu’à deux fois plus rapidement pour les factures en ligne.