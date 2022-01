L’heure d’exécution d’un virement bancaire

Lors de l’exécution de paiements entre professionnels ou entre un client et un professionnel, il est vivement conseillé de connaître à quelle heure sont effectués les virements bancaires. Connaître l’heure de traitement d’un virement bancaire permet une gestion efficace et intelligente de la trésorerie, cependant, il existe des outils de gestion des paiements qui permettent d’encaisser, de gérer et de régulariser différentes échéances de paiement des différents clients.

On peut désormais effectuer des virements bancaires de manière instantanée pour certains établissements bancaires, il s’agit d’un moyen courant et populaire pour collecter les paiements des différentes factures émises à l’encontre de la clientèle. Ces virements sont effectués en ligne, mais peuvent être effectués au sein d’une agence physique (en déposant de l’argent liquide) ou par téléphone. Cependant, il est essentiel de connaître les heures d’exécution des virements bancaires et les moyens existants pour collecter les paiements de manière optimale.

À quelle heure sont effectués les virements bancaires ?

L’heure de traitement d’un virement dépend du type de virement, que ce soit un virement SEPA ou à l’international. Il est à noter qu’il n’y a pas d’heure précise d’exécution et de validation des virements bancaires. Cela dépend en outre de l’heure et la date à laquelle a été émis l’ordre de virement.On différencie dans un premier temps le virement interne et externe :- Virement interne : il s’agit d’un virement entre deux comptes d’une même personne au sein du même établissement bancaire. Il peut s’agir par exemple d’un virement entre le compte courant et le compte épargne. Les transferts sont instantanés et peuvent être effectués à toute heure.- Virement externe : il s’agit d’un type de virement bancaire qui sera utilisé entre un entrepreneur et un client. Il peut ainsi s’agir d’un virement entre deux comptes du même titulaire entre deux établissements bancaires différents. Autrement, il s’agira d’un transfert entre deux comptes de deux personnes qui sont hébergés dans deux banques différentes. Généralement, le temps de traitement est de trois jours en raison des vérifications à effectuer que ce soit l’identité de l’émetteur et du destinataire par exemple.

Le délai légal de traitement sera de trois jours ouvrés pour un virement qui sera effectué depuis le territoire français. Il sera de 4 jours pour un virement en provenance de la zone euro et un délai supplémentaire sera accordé pour un virement hors zone euro. Le traitement du virement bancaire sera effectué durant les heures d’ouvertures de l’établissement (notamment les virements externes). Il sera en outre possible de répertorier, classer les différents types de virements bancaires à travers un logiciel de comptabilité comme celui de l’entreprise Sage.

Connaître les différents types de virement et leurs finalités

On distingue différents types de virement, que ce soit les virements immédiats (le virement sera traité à l’instant t) ou le virement différé (virement programmé à une date précise le lendemain de l’ordre de virement). Cependant, un entrepreneur n’aura pas un contrôle complet sur ces types de virement, surtout si celui-ci a été actionné par un client. Cela peut entraîner en outre des problèmes de trésorerie lorsque le client s’avère être négligent.

Les deux types virements susmentionnés peuvent être ponctuels, ce qui veut dire que le virement sera exécuté une seule fois, ou être récurrent, c'est-à-dire qu’il sera exécuté à une date précise et sera quasiment automatique comme la solution de paiement Gocardless, dans le cadre d’un abonnement proposé par un entrepreneur à l’encontre de ses clients.

Un virement programmé à l’avance ne sera pas traité durant un jour férié, ainsi, il sera avancé concernant son traitement soit, un jour ouvré à l’avance, s’il est effectué entre le 1er et le 15 du mois. S’il est programmé à partir du 16 du mois, le virement sera exécuté un jour ouvré suivant.

D’une manière générale, il est à noter que les établissements bancaires ne sont pas ouverts le lundi, mais il sera considéré comme un jour ouvré, contrairement au samedi, qui sera considéré comme un jour non ouvré. Cela veut dire que le virement externe ne sera pas traité un samedi.

Une solution de paiement optimale : le prélèvement automatique

Tout entrepreneur peut également utiliser le prélèvement automatique, au sein d’une solution de paiement en ligne comme Gocardless. Ainsi, un entrepreneur en attente de paiement d’une facture peut en raison des délais que demande le traitement d’un virement bancaire, entraîner des problèmes de trésorerie, surtout lorsque le client est négligeant.

En effet, le virement bancaire donne au client un contrôle total du processus de paiement et l’entrepreneur n’a aucun contrôle ni visibilité sur le moment où le paiement sera effectué. Ce qui peut entraîner une mise en péril de l’entreprise en raison des retards de paiement et la dégradation des relations commerciales avec les clients (car il faudra effectuer des relances envers le client voir engager des procédures judiciaires).

GoCardless propose une solution de prélèvement automatique. Le prélèvement automatique est un mode de paiement qui permet au commerçant de contrôler les paiements entrants, c'est-à-dire que le commerçant contrôle le montant et la date du paiement.

Cela entraîne une réduction des retards de paiement et cela permet en outre d'économiser du temps et de l'argent et d’améliorer les flux de trésorerie. La solution de paiement de Gocardless permet également de réduire le stress pour l’entrepreneur et lui permettra de se concentrer sur le développement de son activité professionnelle. Gocardless propose un tableau de bord qui permettra d’effectuer le suivi des différents paiements dues par les clients, afin d’avoir un contrôle complet avec un dispositif de relance des impayés. Un commerçant peut être payé jusqu'à deux fois plus rapidement en acceptant les paiements GoCardless sur ses factures en ligne.

Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents