Le choix d’un bon logiciel de facturation

Quelle est l’utilité d’un logiciel de facturation ?

Les logiciels de facturation sont des outils informatiques qui permettent aux entreprises de tenir leur comptabilité. L’utilisateur peut y entrer les informations relatives à ses clients, et le logiciel générera ensuite les devis et factures, qui pourront être envoyés par e-mail ou par voie postale. Grâce à ces logiciels, l’entrepreneur peut donc créer des modèles de facture et rassembler les informations concernant les clients et les produits. Autre avantage : la conformité légale de vos documents financiers et comptables, ce qui est indispensable pour les déclarations fiscales. Un bon logiciel de facturation est un outil qui fera gagner du temps et de l’énergie aux responsables d’entreprises, et tout particulièrement les TPE et les PME.

Il faut d’abord se demander quelles sont les fonctions indispensables pour l’entreprise.

Gestion des clients

Gestion des paiements

Gestion des impayés et relance automatique

Gestion des factures et des devis

Logiciel personnalisable

Gratuit ou payant

En ligne, sur le Cloud ou non

Accès à un service client de qualité

Le Top 10 des logiciels payants ou gratuits

Facture.net

Il s’agit d’un logiciel français gratuit, qui permet de gérer les fichiers client, de générer des devis et des factures. Facture.net est une solution efficace, et facile à utiliser, avec les fonctionnalités essentielles d’un outil de CRM : une bonne visibilité sur le prévisionnel de chiffre d’affaires, un outil de gestion des clients, un bon moteur de recherche, une possibilité de classement par catégories pour bien gérer la comptabilité, et la possibilité d’exporter ses documents sous différents formats. Il existe également une version mobile à utiliser en déplacement.

Sellsy

Une bonne solution personnalisable pour créer des devis et des factures, avec la possibilité générer des relances automatiques et de surveiller les encaissements. C’est un outil payant avec plusieurs options possibles, dont une fonctionnalité avancée pour créer et gérer les devis. Les tarifs de Sellsy débutent à 50 euros par mois, et il est possible de l’utiliser avec cinq collaborateurs au maximum.

Zervant

Zervant est une création proposée par une entreprise finlandaise, intuitive et facile à utiliser. On peut créer, envoyer ses factures par e-mail, réaliser des devis et télécharger gratuitement des rapports de vente gratuitement.

Il existe aussi une version payante avec une application mobile et la possibilité de créer des rappels de paiement.

Henrri

Henrii est un logiciel gratuit, complet et simple d’utilisation, sécurisé et évolutif, pour gérer et de créer devis et factures personnalisées, relancer automatiquement les impayés et calculer son chiffre d’affaires en temps réel. On peut si on le souhaite compléter le logiciel avec des modules, gratuits ou payants, pour aller au-delà de ses fonctionnalités de base.

Billings Pro

Il s’agit d’une application, à laquelle on peut accéder sur iPhone et iPad, pour gérer sa comptabilité. Il est possible de créer des factures et des devis, et également de paramétrer les suivis de paiements. Cette application dispose d’une fonctionnalité, « Time tracking », très utile pour les micro-entrepreneurs, grâce à laquelle ceux-ci peuvent intégrer à leurs factures le temps passé sur les missions. Billings Pro est accessible pour 10 dollars par mois.

Quickbooks

Quickbooks est une solution de facturation simple et pratique, pour facturer, gérer les impayés et relances en un clic, gérer les dépenses automatisées par une simple photo, accéder aux tableaux de bord et reportings actualisés en temps réel et obtenir un prévisionnel de trésorerie, avec en plus une équipe dédiée à l’accompagnement et un support client gratuit. Pour y accéder, trois forfaits sont disponibles, à partir de 10 euros par mois.

Kolirys

Accessible en ligne, Kolirys est un logiciel de devis et facture gratuit. Il propose des fonctionnalités classiques (création de facture, de devis et d’avoirs, envoi par e-mail, création de fichier client), mais aussi le calcul des charges sociales mensuelles selon le CA généré et le statut juridique. Il dispose également d’une très pratique fonction planning et liste de tâches. On peut compléter le On peut compléter le logiciel grâce à des extensions en option : générateur de contrats ou analyse détaillée des statistiques, par exemple. En prime pour les professionnels de la santé : un module de prise de rendez-vous pour les patients !

Kafeo

Ce logiciel n’est pas accessible en ligne, et on doit le télécharger sur son ordinateur. Conçu principalement pour les entrepreneurs individuels, (commerçants, artisans, libéraux), il existe en deux versions, une gratuite et une payante (79 € HT pour un accès à vie, mises à jour comprises). La version gratuite de Kafeo est plutôt basique, avec deux principales fonctionnalités : édition de devis et factures, et gestion des contacts. L’interface n’est pas franchement moderne, mais cet outil conviendra à celles et ceux qui ne se sentent guère à l’aise avec le Cloud et les solutions en ligne.

Sinao

Sinao est un logiciel en ligne pour tous les entrepreneurs, auto-entrepreneurs, artisans, responsables de TPE et de PME. Pour y accéder, il existe plusieurs types d’abonnement : « Free » (gratuit), « Start », « Standard » et « Pro ». Pour la formule gratuite, un seul utilisateur, cinq achats et cinq factures par mois, avec envois par e-mail et suivi des paiements inclus. Pour la synchronisation bancaire, la création de factures de situation ou de bons de commande et autres fonctionnalités, une version payante sera indispensable. Le logiciel est moderne et soigné, selon les utilisateurs, le support par chat semble assez efficace. Précision : il est possible de tester toutes les fonctionnalités grâce à un essai gratuit d’un mois.

Coover

Coover est un courtier d’assurance pour entreprises, qui a souhaité élargir son offre de services en mettant à disposition des entrepreneurs des outils professionnels gratuits, dont un générateur de facture. Pour s’en servir, inutile de créer un compte. Il suffit de se rendre sur le site pour que s’affiche un modèle de facture prêt à remplir. Un outil bien fait, simple et d’apparence très « pro ». Découvrez comment GoCardless peut vous aider vos paiements ad hoc ou récurrents