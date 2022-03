Fintech : ces start up qui révolutionnent les moyens de paiement

Le développement des startups entraîne des possibilités infinies dans de nombreux secteurs d’activité, comme la finance et le secteur des assurances. En effet, l’alliance de la technologie et de la finance a entraîné ces dernières années le développement des fintech comme anytime, qui proposent désormais des services innovants, comme les néobanques, les cagnottes en ligne, les solutions de paiement en ligne pour entrepreneurs qui disposent d’une boutique en ligne et également des solutions de gestion de paie en ligne pour les entreprises.

On définit la notion de « fintech » comme étant la contraction de deux termes, à savoir la finance et la technologie. Il s’agit d’une nouvelle manière de concevoir les paiements et de proposer des services financiers. Ces entreprises sont désormais incontournables dans le paysage financier et pour les entrepreneurs qui souhaitent explorer de nouvelles manières d’utiliser les possibilités qu’offre l’internet. Voici un petit florilège de plusieurs entreprises qui ont marqué ces dernières années.

Un développement impressionnant des fintech

Les fintech sont des startups qui révolutionnent les moyens de paiement et sont désormais de sérieux concurrents des établissements bancaires classiques. On a vu l’émergence du portefeuille électronique en 1998 avec l’apparition de Paypal.

Les consommateurs et les entrepreneurs ont vu l’émergence de ce type d’entreprises avec l’avènement du numérique, une méfiance vis-à-vis des établissements bancaires en raison de crise de 2008 et l’émergence des solutions de stockage en ligne. On peut également expliquer l’avènement des fintech avec la gestion des données électroniques qui permet l’exploitation de manière optimale d’une quantité impressionnante de données.

Voici un aperçu des principales fintech qui ont marqué le paysage des startups ces dernières années.

1. La solution de paiement mobile Lydia

Lydia est devenue une fintech incontournable dans le paysage des solutions de paiement en ligne en France. Il s’agit d’une application mobile, qui permet de disposer d’un RIB, de payer un ami ou un proche et d’envoyer une somme d’argent sur un numéro de téléphone ou via un QR code. Lydia était connue au départ pour les cagnottes entre amis. Lydia propose désormais un compte courant avec un IBAN français et une carte visa, ainsi qu’un compte épargne.

2. Leetchi pour les cagnottes en ligne

Les cagnottes en ligne font désormais partie du quotidien et se traduit par le développement des applications de paiement pour pouvoir partager une addition lors d’une soirée entre amis. Ainsi, Leetchi SA est immatriculée en tant qu'intermédiaire en financement participatif, et propose des cagnottes en ligne, ainsi que des levées de fonds et également une solution de paiement pour les marketplaces. Leetchi propose par ailleurs une solution de paiement disponible dans toute l’Europe du nom de MangoPay.

3. Yomoni pour l’assurance-vie en ligne

Les fintech couvrent également le secteur des assurances, comme les robo-advisor à travers Yomoni qui propose une approche innovante de l’assurance-vie. Il s’agit d’une assurance-vie en gestion pilotée. Yomoni est une start-up qui propose des produits financiers 100 % en ligne, avec la possibilité de placer son épargne à travers un outil technologique et des algorithmes informatiques, sous la supervision de spécialistes.

4. Bankin pour le cash management

Bankin est ce que l’on appelle un agrégateur de comptes bancaires qui permet ainsi de suivre l’ensemble de ses comptes bancaires sur une seule interface. L’application propose des outils de gestion du budget et une classification des différentes dépenses. Cela permet ainsi pour les utilisateurs de diminuer tout ce qui concerne la comptabilité et d’avoir un aperçu global de sa gestion budgétaire.

5. Nickel pour les néobanques

Concurrents de taille des établissements bancaires traditionnels, les néobanques apparaissent comme étant une véritable alternative pour les personnes qui souhaitent disposer d’un RIB, d’une carte bancaire et d’un compte sans les inconvénients d’une banque. Ainsi, une néobanque comme Nickel permet de disposer d’un compte doté d’un RIB et d’une carte bancaire sans conditions de revenus et s’adressent également aux interdits bancaires. La recharge du compte bancaire s’effectue chez un buraliste ou en ligne.

Nickel propose également les prélèvements automatiques comme GoCardless qui est une solution de paiement en ligne qui s’adresse aux entrepreneurs désireux d’effectuer des paiements récurrents et ponctuels à l’encontre de la clientèle.