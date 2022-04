Quelles sont les solutions de paiement en ligne pour les auto-entrepreneurs ?

Il existe une multitude de solutions de paiement en ligne pour les auto-entrepreneurs. Les moyens sont nombreux et variés et la digitalisation de notre économie a permis l'émergence de nouveaux moyens de paiement. Ces solutions de paiement en ligne pour les entrepreneurs concernent le prélèvement bancaire, la passerelle de paiement, le portefeuille électronique... et chaque entrepreneur aura l'embarras du choix.

Cependant, chaque entrepreneur peut se perdre parmi tous les moyens de paiement en ligne à sa disposition. Voici une liste non-exhaustive des solutions de paiement en ligne pour les auto-entrepreneurs à connaître absolument. Utiliser à bon escient ces différents outils permettra d'élargir sa clientèle et de développer le chiffre d'affaires de son activité professionnelle.

GoCardless : le prélèvement comme paiement en ligne pour les auto-entrepreneurs

Il est possible de proposer le virement bancaire traditionnel comme solution de paiement en ligne lorsqu'on est auto-entrepreneur. Ainsi, le virement nécessite de transmettre le RIB du compte bancaire professionnel. Cependant, il faut noter que le virement bancaire peut prendre jusqu'à 5 jours ouvrés pour être crédité sur le compte bancaire de l'auto-entrepreneur.

Une solution de paiement en ligne comme celle de la fintech GoCardless permet à l'auto-entrepreneur de se faire payer via le prélèvement automatique. Par conséquent, GoCardless propose la collecte des paiements des clients sur le compte bancaire à travers le prélèvement bancaire.

La collecte du paiement sera effectuée à une date précise à travers des pages de paiement sécurisées qui s'adaptent au flux de paiement. GoCardless fournit des pages de paiement avec un taux de conversion élevé lors de l'expérience de paiement, disponibles dans une variété de formats pour s'adapter à votre flux de paiement, y compris des pages hébergées, des modules d'insertion et des options personnalisées. Le logiciel pourra être intégré avec un logiciel de gestion comme celui de l’entreprise Sage.

Il est à noter que la mise en place d’une solution de paiement en ligne via GoCardless apporte plusieurs avantages :

Cette solution de paiement en ligne pour les auto-entrepreneurs permet de réduire les retards de paiements et les impayés.

L’entrepreneur peut utiliser ce moyen de paiement pour les paiements récurrents et ponctuels.

Les solutions pour accepter le paiement par carte bancaire en ligne

Le paiement par carte bancaire demeure le moyen de paiement le plus populaire en France et s’avère être incontournable. Les auto-entrepreneurs disposent de plusieurs moyens pour accepter les paiements par carte bancaire en ligne :

Le site e-commerce : si l’entrepreneur dispose d’une activité en ligne, il peut utiliser un site e-commerce comme solution de paiement en ligne. Ainsi, il existe des sites e-commerce comme les CMS WordPress ou Shopify qui permettent d’intégrer un plugin. Une solution comme WordPress propose un plugin WooCommerce qui permet d’installer une boutique en ligne et de commencer à accepter les paiements en ligne avec une carte bancaire.

Pages de ventes en ligne : il est possible pour l’entrepreneur d’opter pour la création de pages de vente sans nécessairement disposer d’un site internet. Les pages de ventes seront notamment hébergées sur des sites tiers et ne nécessitent pas de connaissances particulières en informatique.

Envoyer un lien de paiement : l’auto-entrepreneur peut recourir au paiement via un lien. Il a ainsi la possibilité de l’envoyer par mail, SMS ou via les réseaux sociaux. Il n’aura pas à souscrire à un contrat pour pouvoir utiliser cette solution de paiement en ligne. Il est également possible de générer un lien de paiement par QR codes.

Recourir à une passerelle de paiement : il existe les passerelles de paiement pour les auto-entrepreneurs qui possèdent une boutique en ligne. Il s’agit d’un intermédiaire entre la boutique en ligne et le processeur de paiement. Le client devra saisir les informations de paiement sur le site internet. Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances approfondies dans ce domaine, il suffira de choisir le prestataire de passerelle de paiement. On trouve des prestataires comme Paypal, Amazon Pay, Stripe.