Qu'est-ce qu'un lien de paiement (Pay by Link) ?

Un lien de paiement, également appelé Pay By Link ou demande de paiement par Lien, est une forme de solution de e-commerce qui permet aux acheteurs de régler un achat en ligne.

Bien que le lien de paiement en tant que moyen de paiement ne soit pas complètement nouveau, il est utilisé dans des industries telles que l'hôtellerie depuis un certain temps, et devient de plus en plus populaire dans une série d'autres secteurs. Cette popularité croissante s'explique par le fait qu'elle permet aux marchands d'accepter des paiements en ligne tout en réduisant les frictions à la commande.

Le paiement par lien permet à n'importe quel marchand d'accepter des paiements par le biais d'une série de méthodes digitales en ligne, sans qu'il ait nécessairement besoin d'un site Internet pour son activité.

Obtenez une confirmation instantanée de vos paiements ponctuels avec GoCardless. Instant Bank Pay est simple à mettre en place et vous simplifie la vie ainsi que celle de vos clients. En savoir plus S'inscrire

L'expression souvent utilisée pour décrire l'utilisation d'un lien de paiement est "commerce contextuel".

En termes simples, le commerce contextuel ou marketing contextuel fait référence à une méthode selon laquelle le marchand demande un paiement à l'acheteur, plutôt que d'attendre simplement que l'acheteur passe par les différentes étapes du processus de paiement. Au lieu de cela, un lien de paiement, qui facilite le paiement en ligne, est généré par le marchand et envoyé au client, lui permettant d'effectuer des paiements instantanément en ligne.

L'attrait de ce processus pour les marchands comme pour les acheteurs réside dans sa rapidité et sa simplicité, ainsi que dans le fait qu'il fonctionne sur un large éventail d'appareils et de plateformes.

En savoir plus sur la création d'un lien de paiement

L'ensemble du processus peut être décomposé en quelques étapes simples :

En tant que marchand, vous créez un lien de paiement

Vous partagez ce lien de paiement avec le client

Le client reçoit le lien de paiement

Le client clique sur le lien

Le client est redirigé vers une page de paiement sécurisée, où il peut finaliser son achat

Le client peut effectuer le paiement à l'aide d'un large éventail de méthodes de paiement (telles que la carte de paiement, le porte-monnaie électronique, le virement bancaire, etc.)

En tant que marchand, vous recevez ensuite une notification indiquant que le paiement a été effectué

Obtenez une confirmation instantanée de vos paiements ponctuels avec GoCardless. Instant Bank Pay est simple à mettre en place et vous simplifie la vie ainsi que celle de vos clients. En savoir plus S'inscrire

Les différents liens de paiement

On différencie différents liens de paiements, comme les liens à usage unique, qui seront envoyés à un destinataire particulier. On dénombre également les liens non-spécifiques qui pourront être envoyés à plusieurs clients ou des liens intégrés à une facture, qui seront générés via un logiciel de facturation.

1. Lien de paiement par e-mail

Il est possible pour l’entrepreneur de générer un lien de paiement par e-mail. Il suffira de se rendre sur le back-office du site marchand pour enclencher la démarche de création du lien de paiement par e-mail. Il suffira pour le propriétaire du site internet de créer un ordre de paiement et de renseigner certaines informations comme l‘email du client. Ce dernier recevra par la suite un lien de paiement via e-mail, et il pourra procéder au paiement avec le moyen qui lui conviendra, pour régler la transaction.

2. Lien de paiement avec un URL

Il suffira de créer un lien de paiement avec le Back Office marchand. Votre solution devra générer un lien unique et proposera un ordre de paiement à vos clients. Vous devrez par la suite envoyer ce lien de paiement, à vos clients. Il pourra être partagé via différents canaux que ce soit par SMS, e-mail, ou les réseaux sociaux. Vous pourrez également joindre avec ce lien de paiement avec un URL, une facture ou un devis.

3. Lien de paiement par SMS

L’entrepreneur pourra se rendre sur le back-office de son site internet, pour créer un lien de paiement via SMS. Il suffira de renseigner le numéro de téléphone mobile du client. Un lien de paiement lui sera envoyé par SMS et il lui suffira de sélectionner son moyen de paiement préféré, pour régler la transaction. Assurez-vous pour pouvoir générer un lien de paiement par SMS, de souscrire à un service approprié (service pack SMS).

4. Lien de paiement avec WhatsApp

Les habitudes de consommation de vos potentiels clients ou clients actuels, changent radicalement avec le temps. En effet, tout le monde a désormais un Smartphone en sa possession, et payer via WhatsApp devient de plus en plus courant. Pour pouvoir proposer ce service à ses clients, il existe deux moyens :

créer un lien de paiement directement via le back-office marchand

générer un lien de paiement avec l’application WhatsApp.

Les avantages du paiement par lien pour le commerçant

Le partage du lien de paiement s'accompagne du soutien d'une passerelle de paiement sécurisée. La majorité des solutions sont équipées d'une protection contre la fraude et peuvent gérer les rétrofacturations.

Accepter les paiements par lien de paiement réduit les frais généraux, car cela supprime l'obligation d'utiliser une application tierce ou un terminal de point de vente, ce qui signifie une économie de temps, d'installation, de maintenance et de formation du personnel.

Il est possible de partager des liens de paiement sur tous les médias sociaux et toutes les plateformes de messagerie. Cela signifie que les liens de paiement peuvent être joints à des messages personnalisés à des fins de promotion et de marketing.

Les marchands qui utilisent des liens de paiement peuvent créer des plans de paiement flexibles, permettant aux clients de payer en plusieurs fois par exemple.

Le paiement par lien crée une expérience client totalement fluide avec des paiements sur le champ, flexibles et des transactions ultra rapides. Les expériences de ce type sont susceptibles d'inciter les clients à revenir et d'améliorer leur satisfaction.

Les clients n'ont pas besoin de télécharger une application supplémentaire pour effectuer leur paiement.

Le fournisseur de services de liens de paiement choisi par un marchand répondra à des normes conformes à l'ensemble de la législation relative à la sécurité des données des clients. Cela signifie que les applications en question intègrent le protocole 3DS 2 et la conformité PCI DSS.

Pay by link permet aux clients d'effectuer des paiements où qu'ils se trouvent. Plutôt que de devoir se rendre dans un lieu particulier, ou même d'accéder à un appareil spécifique, les clients peuvent effectuer leurs paiements via l'appareil qu'ils utilisent pour accéder au Pay by Link, à tout moment et en tout lieu.