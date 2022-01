Qu'est-ce qu'une Passerelle de Paiement?

Tout entrepreneur qui dispose d’une boutique en ligne doit sélectionner une passerelle de paiement. En effet, le choix de la passerelle de paiement est essentiel, car il s’agit d’un moyen de paiement pour encourager la bonne marche de son activité professionnelle. Toutefois, il convient de comprendre en quoi consiste une passerelle de paiement afin de pouvoir utiliser ce levier, pour proposer une excellente expérience utilisateur à ses différents visiteurs sur son e-commerce.

En quoi consiste une passerelle de paiement ?

On définit une passerelle de paiement comme étant une solution intermédiaire entre un e-commerce (boutique en ligne) et un fournisseur de paiement, à destination des clients. Ainsi, on parle de passerelle de paiement en ligne, lorsqu’un consommateur visite un site e-commerce et saisi ses coordonnées bancaires sur le dispositif de paiement disponible sur le site internet. La passerelle de paiement a pour principal objectif d’envoyer de manière sécurisée les données bancaires à l’exécuteur du paiement.

Quels sont les différents types de passerelle de paiement ?

On distingue différents types de passerelle de paiement, à savoir celles qui sont auto-hébergées et hébergées :

Les passerelles de paiement auto-hébergées : dans le cadre de ce type de passerelle de paiement, le client devra saisir ses données bancaires sur une page du e-commerce, qui seront transmises à la passerelle de paiement.

Les passerelles de paiement hébergées : lors du paiement de la prestation du service ou de la fourniture du bien, le site internet redirigera le client sur une page extérieure pour pouvoir saisir ses données bancaires. Il sera par la suite redirigé à nouveau sur le site internet de l’entrepreneur une fois la saisie effectuée.

Tout entrepreneur pourra utiliser une passerelle de paiement pour pouvoir encaisser ses différents paiements sur son site internet. Le fonctionnement d’une passerelle de paiement est simple et il suffira de choisir un prestataire afin de pouvoir l’utiliser sur le site internet. Après l’installation de la solution, il suffira de procéder à la collecte des différents paiements.

Le fonctionnement de la passerelle de paiement est le suivant, tout d’abord le client procédera à une commande en ligne sur le site internet, après avoir validé le panier, et par la suite, il devra se rendre sur le dispositif de paiement en saisissant ses données bancaires.La passerelle de paiement interviendra au stade de la validation du paiement, à travers la collecte des données bancaires sur un canal sécurisé pour être transmis au processeur de paiement. Ainsi, la passerelle de paiement se contente de communiquer les données bancaires au processeur de paiement.

Quels sont les avantages de la passerelle de paiement ?

La passerelle de paiement est très utile pour éradiquer le risque de fraudes liées aux opérations bancaires. Elle permet ainsi de protéger les données bancaires des clients et de crypter les informations, lorsqu’il y a aura une communication entre la boutique en ligne et le processeur du paiement.

Elles permettent en outre d’augmenter les ventes et le chiffre d’affaires, car les passerelles de paiement prennent en compte plusieurs types de paiements, que ce soit un carte de crédit ou de débit, un portefeuille électronique … Cela permet en outre d’attirer différents types de clients désireux d’utiliser différents moyens de paiement.

Une passerelle de paiement permet de faciliter et de simplifier les opérations contrairement à d’autres moyens de paiement comme le virement bancaire par exemple. Il permet en outre à l’entrepreneur de disposer plus rapidement des différents paiements de ses clients.À savoir que certaines entreprises proposent à la fois les services de passerelle de paiement et de processeur de paiement, ce que peut en outre être avantageux pour bénéficier d’un service complet, facile à mettre en œuvre et effectuer des économies, sans avoir à prospecter trop longtemps.

