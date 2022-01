Le Prélèvement et Virement Bancaire - Banque

Dans l’inconscient collectif, le virement et le prélèvement semblent identiques, cependant, il existe une différence notable concernant l’identité du donneur d’ordre. Ainsi, on dénombre plusieurs différences majeures entre le prélèvement et le virement dans les opérations quotidiennes relatives aux paiements.

Le point commun entre le prélèvement et le virement bancaire sont notamment qu’il s’agit d’un transfert d’une somme d’argent entre deux comptes bancaires. Cependant, la première différence notable concerne la ponctualité du paiement et le donneur d’ordre qu’il conviendra de souligner à travers cet article. Mais tout d’abord comment fonctionnent un virement et un prélèvement bancaire ?

Fonctionnement du virement et du prélèvement bancaire

Fonctionnement du prélèvement bancaire : lorsqu’un entrepreneur souhaite programmer un paiement régulier à partir de son compte bancaire à l’encontre d’un fournisseur, il devra utiliser le prélèvement bancaire pour la bonne marche de son entreprise et la gestion optimale de sa trésorerie. Ainsi, le prélèvement bancaire consiste à mettre en place un transfert à travers un mandat. Ce mandat sera fourni au créancier et par la suite, après l’établissement de ce mandat, la banque de l’entrepreneur prélèvera la somme directement sur le compte du client.

Fonctionnement d’un virement bancaire : dans le cadre d’un virement bancaire, le client reçoit les coordonnées bancaires du fournisseur afin d’effectuer un virement. L’entrepreneur fournira à son client son relevé d’identité bancaire (RIB), afin que le client puisse effectuer le paiement. Le délai du virement bancaire est généralement d’un jour ouvré et on parle ainsi d’un virement interbancaire entre la banque de l’entrepreneur et de son client. Il est notamment possible de répertorier l’ensemble des virements avec un logiciel de gestion comme celui de l’entreprise Sage.

Les différences entre le Prélèvement et le Virement Bancaire

Après avoir défini en quoi consiste un prélèvement et un virement bancaire, on peut noter un certain nombre de différences :

Le prélèvement est effectué par la personne qui recevra la somme à travers un mandat donné par le débiteur. Le virement sera effectué par le client à l’encontre du fournisseur. Ce qui veut dire que la principale différence entre un virement et un prélèvement bancaire concerne le donneur d’ordre.

La fréquence change entre le virement et le prélèvement, en effet, le virement est actionné « manuellement », cela veut dire que la personne qui verse l’argent sera le débiteur. Le virement peut être effectué une seule fois pour une transaction alors que le prélèvement est généralement utilisé dans le cadre d’une prestation d’un service, qui est effectuée régulièrement (contrat d’assurance, téléphonie mobile, Internet…).

Le virement permet d’avoir un contrôle total pour le débiteur sur la somme à verser. En effet, il s’agit d’un moyen de paiement qui permet de ne pas commettre d’erreurs sur les montants à verser contrairement au prélèvement, qui peut faire l’objet d’une erreur concernant le montant. La fréquence du virement peut être modulée quand on le souhaite, lors d’un règlement dans le cadre d’un contrat, le débiteur choisit la date de paiement. Toutefois, le virement peut être programmé automatiquement et être annulé à tout instant. L’ordre de virement devra être effectué auprès de l’établissement bancaire à travers la communication des données bancaires du créancier.

Le prélèvement peut être pratique lorsqu’on désire programmer des paiements automatiques, mais il peut s’avérer être difficile à annuler et peut occasionner des frais, en cas d’erreurs de la part du créancier sur la somme par exemple.

Le virement s’avère être un moyen de paiement plus flexible que le prélèvement bancaire, car il est possible de moduler la fréquence (mensuelle, annuelle…), et peut être programmé automatiquement ou « manuellement ». Il s’avérera plus facile à annuler que le prélèvement automatique. Ce dernier aura un aspect pratique et permet d’éviter les oublis de paiement d’une échéance.

