Le paiement sans contact a tendance à se généraliser avec les mesures relatives aux règles sanitaires. De ce fait, on voit de nouvelles manières d’effectuer des transactions comme les paiements sans contact et le paiement par QR Code. Ce moyen de paiement est largement utilisé en Asie dans des pays comme la Chine et le Japon, et devient de plus en plus populaire en France.

Il est ainsi important pour un entrepreneur de connaître le fonctionnement du paiement par QR Code, afin de diversifier les moyens de paiement à l’encontre de la clientèle, à côté du chèque ou des espèces.

Quel est l’origine du QR Code ?

Le terme de QR Code signifie en anglais « Quick Response code » en anglais et a vu le jour en 1994 au Japon. Le fondateur est Masahiro Hara, qui travaillait dans l’ingénierie dans le domaine des pièces détachées au sein de l’industrie automobile. Le but de cet ingénieur était de proposer un suivi optimal des pièces détachées au sein de l’usine Toyota. De ce fait, Masahiro Hara inventa le QR Code, qui est un code-barres en deux dimensions avec des carrés noirs sur un fond blanc.

Le QR code peut-être authentifié par des appareils mobiles comme des Smartphones et des tablettes. La lecture du QR code permet en outre d’accéder à un site internet ou d’effectuer un paiement. À savoir que le QR code permet également d’accéder à des contenus comme une vidéo, un audio, voir des jeux-concours.

Un paiement par QR code consiste de proposer de se rendre sur une interface de paiement en scannant le QR code. Ce QR code comporte des informations sur la transaction. La transaction sera par la suite validée sur une application dont le moyen de paiement est relié.

Le client devra télécharger une application pour scanner le QR code, ou il pourra également le scanner à travers l’appareil photo de son Smartphone ou de sa tablette. Lorsque le QR code sera scanné, le client pourra se rendre sur une page web en saisissant ses informations de paiement.

Le commerçant devra avoir en sa possession un appareil permettant de proposer des paiements par QR Code. Il s’agira en outre d’une version professionnelle du fournisseur de paiement du commerçant. Cela nécessite pour le commerçant de se rendre sur l’interface de son application de paiement et de saisir le montant de la transaction.

Si l’entrepreneur décide d’opter pour ce moyen de paiement, il pourra répertorier et classer les transactions par QR code avec un logiciel de comptabilité et de gestion comme celui de l’entreprise Sage.

Le client devra lancer l’application et générer un QR Code que le commerçant devra scanner afin de valider le paiement. L’entrepreneur pourra utiliser une douchette pour scanner les QR Codes.

Les perspectives du paiement par QR Code

Il est à noter que le paiement avec QR code est fortement concurrencé par les terminaux de paiement électronique et que ce moyen de paiement est encore peu répandu, contrairement à d’autres pays comme le Royaume-Uni par exemple. Il représente cependant une réelle opportunité pour les entrepreneurs et pourrait à terme devenir une solution de paiement incontournable.

Des entreprises comme Paypal proposent désormais un service de paiement sans contact via QR code sur l’ensemble de ses applications. Cependant, ce moyen de paiement est peu répandu pour le moment, mais largement utilisé par les touristes asiatiques ou les restaurateurs pour respecter les gestes barrières.

Par exemple, les restaurateurs peuvent proposer ce moyen de paiement afin d’accélérer le service en table et d'éviter aux serveurs de devoir chercher le terminal de paiement. À savoir que certains logiciel de caisse proposent ce type de paiement et permettent d’intégrer le paiement par QR code de manière automatique.

