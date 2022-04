Les structures associatives peuvent devoir utiliser un CRM pour plusieurs raisons. En effet, la transition vers le numérique incite de nombreuses associations d’optimiser et moderniser leurs outils de gestion en interne. Le CRM permet par exemple de générer des formulaires de paiement en ligne des cotisations des adhérents, les campagnes d’emailing ou la gestion des fichiers adhérents, un outil CRM sera un atout non-négligeable.

Cet outil peut faire gagner un temps précieux au gestionnaire de la structure associative. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les logiciels CRM. Il conviendra de définir en quoi consiste un CRM pour une association et pourquoi utiliser cet outil de gestion et comment choisir un CRM.

En quoi consiste un CRM pour association ?

L’acronyme CRM signifie en anglais Customer Relationship Management (on peut le traduire en français par ‘’ Gestion de la Relation Client ‘’). Il s’agissait au préalable d’un outil de gestion interne pour les entreprises, afin de gérer tous les aspects de la relation client.

Le logiciel CRM pour association permet de gérer l’écosystème de la structure associative. Ce type de logiciel était au préalable coûteux et complexe à mettre en œuvre et est désormais accessible au plus grand nombre. Il permet de gérer de nombreux aspects de la structure associative et couvre notamment la gestion des bénévoles, donateurs, adhérents, sympathisants…

Pourquoi utiliser un CRM pour son association ?

Utiliser un CRM pour son association apporte de nombreux avantages et donne plusieurs possibilités pour les gestionnaires de structure associative :

Gestion des contacts et des données : un logiciel CRM pour association permet de catégoriser et d’automatiser la gestion des contacts. Cet outil permet de gérer de manière optimale la base de données, à travers une organisation efficace des listes de contacts. Le gestionnaire pourra également, à travers un outil CRM pour association comme OHME, catégoriser sa liste de contacts.

Permet de faciliter le processus de communication de la structure associative : le gestionnaire pourra communiquer de manière optimale avec les différents contacts. Il sera possible de trier et organiser ses contacts par rapport à des critères prédéfinis à l’avance, que ce soit l’adresse, le mode de paiement, la participation à une action… Il sera également possible d’effectuer des croisements des différents critères et automatiser le processus de communication.

Le logiciel CRM permet de fidéliser les adhérents de l’association : l’outil CRM permet de fidéliser et d’automatiser la communication à travers un outil de marketing bien spécifique (appelé marketing automation). L’outil CRM permet le suivi des relations avec les donateurs, bénévoles, sympathisants, adhérents…

Permet d’éditer et d’envoyer des reçus fiscaux : le CRM pour association permet de gérer des tâches administratives qui peuvent s’avérer être longues et fastidieuses. Ainsi, certains outils CRM proposent une fonctionnalité pour récupérer des reçus fiscaux, qui pourront être générés et édités de manière optimale.

Choisir un CRM pour son association nécessite de prendre en compte plusieurs critères :

Privilégiez un outil CRM simple d’utilisation : le CRM doit être facile d’utilisation pour tous les collaborateurs de l’association. Il sera en outre judicieux de choisir un CRM qui respecte les différentes réglementations, comme le RGPD.

Le coût de l’outil CRM : il n’est pas nécessaire d’investir dans un outil CRM coûteux. Le budget doit correspondre aux capacités financières de la structure associative. Il est nécessaire de choisir un CRM adapté à la taille de l’association, mais également par rapport aux nombres d’adhérents et d’utilisateurs. Il sera judicieux de choisir un CRM qui s’adapte aux besoins de l’association.

Un logiciel qui peut protéger les données : il est important de choisir un CRM qui propose un stockage sécurisé des données dans le respect du RGPD. Idéalement, un CRM où les données sont stockées sur des serveurs installés en Union Européenne.