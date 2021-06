Applications et automatisation : pour aller plus loin dans la relation client

L'adaptation des clients au numérique n'est qu'une question de temps et l'expert-comptable ne doit pas être en reste. Au contraire, il doit pouvoir accompagner tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec les nouvelles technologies pour aider à réduire la fracture numérique !

Combien de clients des experts-comptables ne sont pas encore à l'aise avec les nouvelles technologies ? Et attendent peut être de leur cabinet qu'il les aide à franchir le pas ?

Les clients historiques sont nombreux et beaucoup ont un smartphone et une tablette au quotidien. Pour les convaincre, il existe des solutions qui leur permettent de gagner à la fois du temps et de l'argent. Gocardless propose, par exemple, une solution qui automatise les prélèvements des clients et les relance en cas d'impayé.

Automatisation des tâches : vers le tout numérique !

Supprimer le papier au cabinet et dans les relations avec les clients est la première étape pour aller vers le numérique.

La suppression du papier accélère l'adoption du numérique chez tous les acteurs. Le cabinet peut alors se transformer en plateforme collaborative, une plateforme qui lui permet de mieux servir ses clients. Car si les clients historiques sont peu demandeurs, aller vers le numérique a tout de même un intérêt pour le cabinet. Le premier intérêt, ce sont les gains de productivité qu'il induit, généralement évalués à 30% environ.

La mission traditionnelle de l'expert-comptable est une mission avec une forte tension sur les prix. Des cabinets low cost aux jeunes experts-comptables qui proposent parfois des prix d'appel, les tarifs ont tendance à baisser sur cette mission de moins en moins rentable.

Pour certains, il s'agit ici de la quatrième révolution industrielle, après la machine à vapeur, l'électricité et les ordinateurs.

Plusieurs formations peuvent permettre au cabinet d'évaluer les compétences numériques de ses collaborateurs. Il y a d'abord le projet PIX, projet qui doit permettre la certification des compétences numériques de tous et remplacer actuels B2i et C2i. Il y a ensuite la certification Google en marketing digital, une certification reconnue par les entreprises.

L'automatisation permet alors d'obtenir une comptabilité à jour, exploitable et pertinente pour tous les acteurs. Elle favorise in fine la prise de meilleures décisions et surtout la « désaisonnalisation » des processus et l'allègement de la période fiscale, tant redoutée.

Elle aide aussi le cabinet à aller plus loin que la comptabilité et à proposer un accompagnement à la gestion et des prévisionnels. L'objectif n'est plus de remplir les déclarations fiscales et sociales mais d'accompagner le dirigeant dans sa prise de décisions.

La mission de conseil en gestion via les tableaux de bord qui servent de support à la discussion et à l'analyse aura beaucoup plus de valeur pour le client que la mission traditionnelle.

Créer la stratégie numérique du cabinet : le bon logiciel ne suffit pas

Avoir les bonnes applications ou les bons logiciels ne suffit pas à amener cabinets et clients vers la transition numérique. Tout automatiser du jour au lendemain n'est pas non plus une solution. Le risque : acheter des solutions logicielles qui ne seront jamais utilisées.

Pour aller vers l'automatisation de la comptabilité et gagner en productivité, le cabinet doit avoir une véritable stratégie, motiver ses collaborateurs et déployer progressivement les outils.

Le cabinet doit également avoir une tarification compréhensible par les clients et former ces derniers à l'utilisation de ces nouveaux outils. La formation des clients est le meilleur moyen de réduire la fracture numérique et d'amener les clients historiques vers ces outils. Une stratégie bien amenée et expliquée aux clients est généralement bien accueillie.

