Gérer sa comptabilité est essentiel pour la bonne marche d’une entreprise, notamment à travers une application qui s’adaptera aux différentes exigences de l’entrepreneur pour gérer de manière optimale et judicieuse la trésorerie de l’entreprise. La digitalisation permet de prendre connaissance des différentes transactions majeures de l’entreprise, sur un Smartphone, tablette ou ordinateur de bureau.

Cela sera notamment utile de pouvoir choisir une application pour la comptabilité, afin de pouvoir traiter de manière efficace et rapide, les différentes opérations concernant la comptabilité et la gestion comme un aperçu globale des opérations, l’édition d’une facture ou autres. De ce fait, il est essentiel de connaître les 7 meilleures applications de comptabilité pour effectuer un choix optimal, à côté d’un logiciel comme Sage.

L’application de comptabilité Quickbooks app

Fruit de la création de l’entreprise américaine Intuit, Quickbooks app est une application de comptabilité dérivée du logiciel Quickbooks. Quickbooks a pour particularité de s’adresser aux particuliers et aux entreprises de petites tailles, l’application est notamment disponible sur des systèmes d’exploitation comme Android et iOS.

L’application de comptabilité permet de créer des devis et des factures en déplacement et d’enregistrer les différents paiements. Quickbooks app est disponible et gratuit avec un abonnement Quickbooks et permet également de prendre connaissance du résultat net et du bilan comptable.

L’application de comptabilité My Budget Book

My Budget Book est une application mobile de comptabilité 100 % française, disponible sur le système d’exploitation Android. Cette application permet de gérer plusieurs comptes, d’ajouter différentes catégories de dépenses et de revenus. My Budget Book propose également des analyses statistiques de ses différentes opérations et un dispositif de stockage internet qui permettra de l’utiliser hors ligne.

L’application Plan Comptable Général

Il s’agit d’une application mobile de comptabilité disponible sur le système d’exploitation iOS. Cette application permet de gérer soi-même sa comptabilité et de classer les différentes dépenses relatives à l’entreprise. Tout cela, afin d’établir un bilan comptable précis, sans erreurs, dans l’élaboration des différents documents comptables.

L’application Fast Budget

L’application de comptabilité Fast Budget permet d’avoir un aperçu global et synthétique des différents comptes de l’entreprise. L’application mobile de comptabilité donne la possibilité aux entrepreneurs de sauvegarder des données sur le Cloud ou des supports externes et de mettre en place des alertes, concernant les échéances importantes de paiement. L’application permet en outre de classer et de répertorier ses différentes dépenses.

L’application de comptabilité Artinove

Cette application de comptabilité permet de gérer les différentes dépenses de l’entreprise et propose également un dispositif de facturation en ligne. Artinove est disponible sur les systèmes d’exploitation Android et iOS. L’application de gestion et de comptabilité permet en outre de visualiser de manière rapide, l’ensemble de la trésorerie de l’entreprise et d’élaborer des devis. Il est également possible de procéder à la signature des devis sur le Smartphone.

L’application Ciel Business Mobile

Il s’agit de la version mobile du logiciel de comptabilité Ciel, de l’entreprise Sage. Ainsi, l’application mobile de comptabilité est disponible sur Windows Phone et iOS. Ciel business mobile permet de visualiser très rapidement les différentes données financières de l’entreprise, comme le chiffre d’affaires, les dépenses et bien plus encore. Cette application peut également être intégrée avec une solution de paiement en ligne comme GoCardless.

En effet, GoCardless propose plusieurs services comme une solution de prélèvement automatique, un dispositif de transfert sur le cloud et une intégration des données avec le logiciel comptable. Ce qui permet à l’entrepreneur d'intégrer de manière automatique les transactions et le flux bancaire en temps réel. Ce dispositif d’intégration permet également d’harmoniser les différents paiements et la tenue comptable des différentes opérations. Ce qui permet ainsi d’intégrer de manière optimale une solution de paiement en ligne avec un logiciel comptable.

L’application d’expertise comptable Axens

Cette application s’adresse particulièrement aux petites entreprises et freelance, qui ont besoin d’avoir un aperçu rapide et synthétique, de la santé financière de leur activité professionnelle. L’outil permet également d’avoir un état de la solvabilité financière de l’entrepreneur, à travers des simulations d’emprunt.

Axens est par ailleurs un outil d’aide-comptable pour effectuer différents calculs, comme les salaires, le taux de TVA, le budget prévisionnel.

