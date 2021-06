5 raisons d'intégrer une solution de paiement dans votre logiciel de facturation

Utilisez-vous GoCardless pour vos prélèvements automatiques ? Dans ce cas, vous savez déjà comment notre logiciel vous permet de prélever vos paiements directement du compte bancaire de vos clients, rapidement et sans effort. Mais avez-vous songé aux bénéfices supplémentaires que vous pourriez tirer de l’intégration de GoCardless avec vos logiciels financier et comptable existants ?

En connectant votre interface de paiement au logiciel que vous utilisez tous les jours, vous vous doterez des atouts qui vous permettront d’optimiser l’efficacité de votre gestion financière.

Découvrez 5 bonnes raisons d’intégrer GoCardless avec votre logiciel financier ou de ventes existant.

1. Une solution de paiement et comptable de bout en bout

En France, 78 % des TPE-PME utilisent au moins 2 solutions cloud, tandis qu’un nombre croissant d’entre elles recourt à un logiciel de production comptable cloud pour gérer leurs finances au quotidien.

Lorsque vous intégrez GoCardless avec votre logiciel de production comptable :

les paiements par prélèvement automatique se connectent directement à vos comptes, transférant vos transactions dans le cloud et intégrant vos données de paiement avec vos données comptables,

les transactions sont extraites automatiquement : si votre logiciel comptable intègre un flux bancaire en temps réel, les paiements reçus apparaissent automatiquement, ce qui réduit le travail de suivi administratif,

les paiements et la tenue comptable sont harmonisés, vous offrant une solution intégrée de bout en bout qui rationalise vos fonctions financières.

GoCardless s’intègre avec une large gamme de logiciels de production comptable cloud dont Ximi, Zuora, Sellsy, Sage et nos autres partenaires. Ainsi, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, vous pouvez connecter vos prélèvements automatiques avec vos comptes en toute simplicité. Pratique et utile, comme en témoignent nos clients.

« Avec GoCardless pour Sellsy, nous avons pu gagner 10 jours par mois, nous avons économisé de l’argent et nous avons sécurisé notre process de vente. »

Responsable Administratif et Financier, Parkours - GoCardless pour Sellsy

2. Rapprochement automatique de vos transactions

Encaisser vos factures par prélèvement automatique vous fait gagner un temps précieux. Mais en intégrant GoCardless avec votre logiciel comptable cloud, vous profitez d’un atout supplémentaire : le rapprochement automatique.

« Maintenant tous nos prélèvements passent par GoCardless, qui est intégré dans Ximi. La connexion entre les deux logiciels se fait automatiquement. Automatique, c'est le bon mot pour décrire GoCardless. A partir du moment où les règlements sont partis chez GoCardless, les factures sont ventilées et associées au bon règlement. »

Élodie Boulcourt, Résponsable d'agence, OuiDom - GoCardless pour Ximi

Lorsque vos données de paiement sont directement transférées dans vos comptes :

les paiements reçus apparaissent dans vos flux en temps réel : vous voyez ainsi les paiements apparaître dans votre flux bancaire (ou inscrits dans vos registres, en fonction du logiciel comptable utilisé), ainsi que vos transactions prendre place dans votre tableau de bord GoCardless,

les transactions sont automatiquement rapprochées avec vos factures : votre logiciel comptable réconciliera automatiquement les paiements reçus avec les factures correspondantes et gérera même les frais prélevés par GoCardless, en les identifiant comme dépense déductible,

votre équipe passe beaucoup moins de temps sur le rapprochement bancaire, ce qui simplifie la tenue comptable et permet à vos collaborateurs de se consacrer à des tâches à valeur ajoutée.

3. Des paiements prévisibles améliorent les flux de trésorerie

En France, 25 % des défaillances d’entreprises sont dues à des problèmes de trésorerie. Garder le contrôle sur vos flux de trésorerie est donc essentiel pour garantir le succès de votre entreprise à long terme.

Les paiements GoCardless étant automatiquement reçus et rapprochés dans votre logiciel comptable, vous simplifiez vos encaissements et bénéficiez d’une vue en temps réel sur vos revenus et votre trésorerie.

« Depuis que nous avons intégré GoCardless à Zuora, moins d’une douzaine de paiements ont échoué sur les 8 derniers mois, ce qui est vraiment impressionnant. Nous encaissons désormais plusieurs centaines de milliers d’euros par prélèvement automatique chaque mois et cela ne fait que 8 mois que nous utilisons GoCardless ! Nous n’avons même pas eu à forcer nos clients à changer de méthode, ils l’ont fait d’eux-mêmes. »

Patrick Hughes, Ex-Assistant contrôleur corporate, Autotask - GoCardless pour Zuora

Lorsque vos paiements sont automatiquement reçus et rapprochés dans GoCardless :

vos flux de revenus sont plus prévisibles, vos factures régulières étant systématiquement payées à temps. Le prélèvement automatique vous donne un aperçu régulier et prévisible sur vos revenus,

vous profitez d’une visibilité sur votre trésorerie en temps réel, vos transactions étant désormais rapprochées et intégrées à vos reportings. Idéal pour garder un oeil sur votre trésorerie à tout moment,

vous êtes immédiatement notifié en cas d’échec de paiement. Vous savez tout de suite si des paiements n’ont pas pu être prélevés par prélèvement automatique sur le compte bancaire d’un client,

vous maintenez une trésorerie positive grâce aux prévisions de flux. Des applications telles que Futrli et Spotlight vous permettent d’établir des projections et de prévenir d'éventuels problèmes de trésorerie.

4. Se faire payer à temps et réduire les retards de paiement

En France, les retards de paiement représentent 19 milliards d’euros de trésorerie pour les PME. Simplifier les processus de paiement est une façon de lutter contre ce phénomène de dette accumulée.

En proposant les prélèvements automatiques comme option de paiement par défaut intégrée à votre logiciel comptable :

plus besoin de compter sur vos clients pour se rappeler d’effectuer le paiement : l’argent est prélevé automatiquement de leur compte bancaire par GoCardless dès que la facture arrive à échéance,

le montant de votre dette accumulée est à jour : les factures en retard de paiement et les paiements non encaissés apparaissent clairement dans les reportings générés par votre logiciel comptable,

la gestion du poste clients peut être automatisée : des applications telles que Chaser et Fluidly relancent automatiquement vos clients en cas de retard de paiement, accélérant le processus d’encaissement.

« La de prélèvement GoCardless est intégré à mon outil de facturation Sellsy, cela permet d’automatiser l’encaissement de mes factures. Avec GoCardless, tous les mois je gagne une demi-journée de travail tout en assurant les prélèvements automatiques de mes prestations, même en cas d’absence ! »

Arnaud Boschet, Directeur de l’agence, La Confiserie - GoCardless pour Sellsy

5. Une solution de paiement rentable, en amélioration continue

Rendre les technologies de paiement plus simples, plus rapides et moins coûteuses : telle est notre mission chez GoCardless. Intégrer notre solution avec des logiciels de production comptable est essentiel à cette fin.

Les équipes de OuiDom utilisent Ximi, un logiciel qui leur permet de gérer simplement et efficacement les emplois du temps de leurs 60 collaborateurs.rices salarié.e.s. Les deux entreprises étant partenaires, l’interface du logiciel de gestion permet d’intégrer GoCardless très rapidement et facilement.

« Avant d’utiliser GoCardless, nous n’avions pas d’offre de prélèvement automatique. Nous envoyions des factures pour le montant total dû. Avec GoCardless, nous offrons aux clients une méthode de paiement supplémentaire leur permettant d’effectuer des paiements mensuels par prélèvement automatique, ce qui est bien plus pratique. »

Michael Allan, Advantage Services - GoCardless pour Sage

En intégrant le prélèvement automatique avec les logiciels de gestion et de production comptable cloud les plus récents, nous équipons votre entreprise d’une solution de paiement conçue pour l'ère numérique, et qui continuera d'évoluer grâce à l’ajout de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux moyens d’améliorer vos flux de trésorerie et un meilleur partage des données.

Découvrez comment GoCardless s’intègre avec votre logiciel d’entreprise..