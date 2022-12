La Confiserie est une agence web et design graphique basée à Rennes. À l’agence, chaque jour est unique. Il faut donc une bonne dose de créativité et d’empathie (et aussi un peu de caféine) pour répondre aux besoins très variés en termes d’image et de notoriété de ses clients. La Confiserie crée et pense pour ses clients les différents parcours afin d’offrir la meilleure expérience utilisateur possible !

La Confiserie utilisait pour son activité le prélèvement par mandat SEPA, tous les mois, via sa banque. Si les clients ne se rendaient compte de rien, pour Arnaud, Directeur de l’agence, ce processus commençait à montrer ses limites. En effet, cette manière de faire engendrait beaucoup d'étapes manuelles notamment au niveau de la gestion des factures. De plus, le nombre grandissant de clients alourdissait grandement la charge de travail liée à la gestion des mandats.

Il ressentait de plus en plus le besoin de trouver une solution simple et fonctionnelle pour prélever automatiquement ses clients, et pouvoir ainsi assurer le bon fonctionnement de son entreprise. Une réflexion qu’Arnaud avait préalablement entamé avec l’acquisition du logiciel de facturation Sellsy.

C’est au cours des échanges avec Sellsy, qu’Arnaud découvre qu’il est possible d’intégrer une solution GoCardless pour faciliter l’émission de facture. Un système qui permet à La Confiserie de garantir à ses clients d’être informés de toutes les étapes depuis l’émission de la facture en passant par la demande de prélèvement au paiement effectif de la facture !

Limite du service EDI de la banque, le virement entre professionnels

La sensibilité et les préoccupations du métier d’Arnaud, directeur de l’agence, ne sont pas toujours celles qu’ils retrouvent dans les outils utilisés au quotidien pour gérer son entreprise. Par exemple, pour le prélèvement de ses encaissements des factures, il utilisait le service EDI de sa banque, le prélèvement sécurisé entre professionnels dans lequel il devait scanner les mandats, les télécharger sur la plateforme et les assigner manuellement à une liste de prestations. Une procédure longue et fastidieuse, d’autant plus que la plateforme manquait terriblement de souplesse. Résultat : Arnaud, perdait une demi-journée par mois. Un temps qu’une jeune start-up ne peut pas se permettre !

Ce chef d’entreprise s’est mis en quête d’une solution à l’ergonomie agréable et fonctionnelle pour automatiser le paiement de ses prestations, sans avoir à intervenir ! Il entend parler de la solution GoCardless via Sellsy, son logiciel de facturation. Il creuse un peu et quelques newsletters plus tard, ses recherches aboutissent. Le voilà chez GoCardless !

« J’ai trouvé une solution de prélèvement qui est intégré à mon outil de facturation Sellsy, permettant d’automatiser l’encaissement de mes factures. » Aujourd’hui Arnaud n’a plus à se rendre sur Sellsy pour confirmer le paiement de la facture pour chacun de ses clients ! Le prélèvement est fait automatiquement lorsque la facture arrive à échéance.

La migration des mandats au départ a été grandement facilitée par l’accompagnement fiable des équipes GoCardless et des processus simples.

250 clients de l’agence adhèrent complètement à ce mode de paiement

La Confiserie a trouvé l’écoute et le support nécessaire afin de créer un pont avec son logiciel de facturation Sellsy. GoCardless et son système modulable ont permis à la Confiserie de générer automatiquement les prélèvements mensuels. Ceci même en cas de déplacements ou absence du directeur. Aujourd’hui, ce sont 250 clients de l’agence qui adhèrent complètement à ce mode de paiement.

Avec ce mode de fonctionnement, Arnaud tient informé ses clients chaque mois au moment de l’envoi de la facture, sans effort particulier de sa part. Mission réussie pour GoCardless puisque Arnaud éprouve maintenant plus de sérénité et de confiance dans la gestion de ses prélèvements automatiques !