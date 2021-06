GoCardless pour Sellsy : Facturation et prélèvements gérés depuis un unique outil

Par Côme Trémeau — juin 2017 — 2 min lues

Gérez désormais votre facturation et vos prélèvements depuis un même outil : GoCardless pour Sellsy!

Sellsy, logiciel en ligne (mode Saas), propose une offre complète & modulable pour aider les entreprises à suivre leur prospection de façon optimale et à piloter l’ensemble de leur cycle client. Les outils Sellsy permettent donc d’augmenter l’efficacité des entreprises de la génération de leads à la fidélisation client en passant par la facturation.

Aujourd’hui, non seulement vous pouvez utiliser Sellsy pour gérer la relation client au sens large (CRM, assistance, marketing…) ainsi que la facturation mais vous pouvez également facilement gérer et optimiser vos paiements récurrents grâce au prélèvement de manière simple, automatisée et en temps réel avec l’intégration GoCardless pour Sellsy.

« Tout a commencé avec une demande émanant de nos clients et prospects: est-ce que GoCardless est compatible avec Sellsy? Après s'être retrouvés voisin de stand au WebSummit, il nous a paru évident de lancer un partenariat fort avec cet acteur référent du CRM et de la gestion d’entreprise. Avec l’intégration de GoCardless, Sellsy offre une nouvelle expérience utilisateur, dispose d’une nouvelle fonctionnalité qui apporte de la valeur aux sociétés qui cherchent en permanence à gagner du temps et à optimiser leur trésorerie », commente Côme Trémeau, Responsable du projet chez GoCardless.

Qu'est-ce que cela apporte concrètement ? Le bénéfice est triple :

En utilisant Sellsy, vous n’avez désormais plus besoin de passer par un prestataire externe pour vos prélèvements puisque les ordres sont centralisés depuis la plateforme Sellsy. Votre taux de conversion s’en trouve également amélioré grâce au mandat électronique qui accélère le processus commercial.

De leur côté,n vos clients finaux bénéficient d'une meilleure expérience utilisateur puisqu'ils n'ont plus besoin de télécharger, d'imprimer, de remplir, d'affranchir et de poster le mandat de prélèvement qu’ils peuvent simplement remplir en ligne.

Au final, l’automatisation complète du prélèvement automatique retire complètement les tâches d’envois manuels de fichiers excel et autre réconciliations chronophages qui peuvent désormais être gérés depuis une plateforme unique.

« La trésorerie est le nerf de la guerre de toute entreprise. Nous cherchions le moyen le plus simple et efficace pour nos clients de simplifier et automatiser leur gestion des paiements sans quitter la plateforme Sellsy. L’API GoCardless, leur documentation partenaire et l’accompagnement de leur équipe en charge du projet nous ont convaincu. Avec ce partenariat, nous permettons à nos clients d’en finir avec les intermédiaires (le recours aux banques), de gagner du temps (moins d’administration), en agilité et d’optimiser la gestion de leurs paiements et trésorerie », explique Alain Mevellec, CEO et co-fondateur de Sellsy.

RSVP Webinar le 22 Juin: Sellsy et GoCardless vous invitent à un Webinar pour revenir sur des sujets clefs pour votre entreprise: La facturation, nerf de la guerre des entreprises, qualité et sécurisation des paiements récurrents et toutes les infos sur la nouvelle intégration Sellsy x GoCardless. Inscrivez-vous vite ici, c'est gratuit!