PME : quel logiciel de comptabilité choisir ?

Comment faire le choix d’un bon logiciel de comptabilité pour son entreprise ? Bien entendu, tout dépend de l’entreprise en question, de sa taille, de son activité et de ses besoins. Beaucoup de logiciels, dont certains sont gratuits, sont disponibles pour répondre aux exigences des indépendants, des TPE, PME ou des autoentrepreneurs. Mais comment faire le bon choix parmi tous les produits présents sur le marché ?

Pour une PME, il est sans doute indispensable de se montrer plus exigeant, afin de gagner du temps, bien sûr, mais aussi d’optimiser sa productivité.

Les critères à prendre en compte

Le choix dépendra bien entendu du budget, et des fonctionnalités indispensables pour tenir une comptabilité irréprochable, compte tenu de la taille de l’entreprise.

Voici les principaux éléments à prendre en compte :

la taille de votre entreprise

le logiciel doit-il être spécifiquement adapté au secteur d’activité concerné ?

l’entreprise dispose-t-elle d’un expert-comptable, ou la gestion comptable est-elle gérée en interne ?

le logiciel devra-t-il intégrer des fonctionnalités supplémentaires (la facturation, l'automatisation des écritures comptables, la gestion des encaissements) ?

combien d’utilisateurs auront accès au logiciel ?

le logiciel doit-il être connecté à d’autres outils de gestion ?

Il est certain que pour une PME, le logiciel choisi doit être en mesure de gérer toute la comptabilité de l’entreprise, avec par exemple la tenue des comptes annuels, la gestion de la déclaration de TVA, la liasse fiscale, etc.

Voici en tout cas un choix non-exhaustif de logiciels disponibles, que nous présenterons ici sans ordre de classement afin de laisser le plus libre choix possible aux futurs utilisateurs. Certains sont gratuits, d’autres offrent d’intéressantes possibilités d’essai.

IPaidThat

Un logiciel simple d’utilisation, mais efficace, et qui permet de centraliser tous les documents comptables de l’entreprise, en récupérant par exemple les factures directement dans la boîte de réception de l’entreprise ou depuis le site d’un fournisseur avec l’accès à votre espace client.

Sage Comptabilité Online

Un outil particulièrement intéressant pour gérer de façon très rapide et efficace la saisie de l’ensemble des documents comptables et booste ainsi la productivité de l’entreprise, avec des dossiers prêts à être utilisés et des modèles paramétrables. Soulignons également les fonctionnalités modulables de ce logiciel, ainsi que l’application mobile pour une gestion en déplacement. Autre avantage important : un fonctionnement fort efficace avec GoCardless pour l’automatisation du paiement des factures, grâce au prélèvement et à la réconciliation bancaire.

Itool Comptabilité

Ce logiciel présente l’avantage d’être aussi bien adapté aux TPE qu’aux PME. Grâce à lui, on peut gérer sa comptabilité, sa gestion commerciale et sa liasse fiscale. C’est un outil facile à utiliser, avec un tableau de bord clair et pratique. Il sauvegarde l’ensemble des données chaque jour de telle sorte que l’on puisse les communiquer en toute facilité à son expert-comptable.

Quickbooks

Il s’agit d’un logiciel de comptabilité en ligne très complet, et qui convient aux besoins des indépendants, des TPE et des PME. Il intègre la synchronisation bancaire, la reconnaissance des factures, ainsi que le tableau de suivi de trésorerie et de C.A.

Evoliz

Ce logiciel de gestion français est apparu sur le marché en 2011. Simple et assez complet, il permet aux indépendants, aux TPE, aux PME et aux associations de gérer leur devis, leurs factures, mais également l’ensemble de leur comptabilité grâce à une interface personnalisable. C’est un outil de gestion complet, personnalisable et évolutif, bénéficiant de processus automatisés.

Axonaut

L’un des avantages du logiciel de comptabilité Axonaut, c’est qu’il permet également de gérer la relation client (CRM,) la facturation, ainsi que la trésorerie. Cet outil français, pensé pour les TPE et PME, possède même des fonctionnalités SIRH (Système d'information de gestion des ressources humaines) pour un prix restant tout à fait accessible. Il bénéficie également d’un support technique illimité.

Macompta.fr

Ce logiciel de comptabilité et de facturation, qui fonctionne intégralement en ligne, peut convenir à tous les types d’entreprises et même d’associations, tout en restant utilisable par des non-spécialistes en comptabilité. Il propose également la gestion de la paie et la synchronisation bancaire.

Pennylane

C’est la start-up Pennylane qui propose ce logiciel de gestion, facturation, comptabilité, et trésorerie, un instrument à la fois innovant et moderne, offrant une gestion globale de trésorerie simplifiée, et qui devrait évoluer à l’avenir avec de nouvelles fonctionnalités. Un bon outil pour les start-ups, les TPE et les PME.

Suite CRM Sellsy

Nous avons ici affaire à un logiciel en ligne tout-en-un, équipé de nombreuses fonctionnalités en matière de CRM, de facturation et de comptabilité. Il a été créé par une entreprise française de La Rochelle. C’est un outil polyvalent, qui conviendra aussi bien aux TPE qu’aux PME, mais également à des entreprises de plus grande taille. Signalons que ce logiciel français héberge l’ensemble de ses données en France, et qu’il propose un bon support client compétent et francophone.

Sinao

Là encore, un outil français, simple et intuitif, et aussi bien adapté aux professions libérales qu’aux artisans et qu’aux TPE et PME. Il dispose également de certaines fonctionnalités CRM, sans oublier la synchronisation bancaire. Sinao est proposé en version payante, mais une version gratuite plus limitée est cependant disponible.

En conclusion, un logiciel de comptabilité est tout d’abord un outil informatique grâce auquel il est possible d'automatiser une partie importante des tâches comptables et ainsi de gérer la comptabilité d’une entreprise : devis, factures, gestion des fournisseurs et plus généralement, toutes les opérations de comptabilité générale.

Cet outil permet de respecter les obligations de l’entreprise en matière de comptabilité, mais également de procéder à une saine gestion, en ne perdant pas de temps et en gardant le contrôle sur la trésorerie et les finances de l’entreprise.

Le logiciel comptable n’est en rien obligatoire, mais c’est un outil précieux pour gagner du temps, éviter des erreurs et rendre plus facile le dialogue avec l'administration.

