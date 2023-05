Le contrat d’adhésion implique des droits et des obligations pour les deux parties. Ces deux parties sont les signataires du contrat d’adhésion qui comportent des clauses qui ne sont pas librement négociables comme les conditions générales. En effet, les conditions générales ne font pas l’objet d’une négociation entre les signataires à l’instar de l’article 1110 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016.

Cet article vous détaille comment les éléments à prendre en compte pour rédiger un contrat d’adhésion.

Pour illustrer concrètement l’utilité du contrat d’adhésion pour un entrepreneur, il peut s’agir par exemple d’un contrat d’assurance, de transport ou encore de franchise. Le contrat de travail constitue également un contrat d’adhésion car un salarié n’est pas en mesure de négocier librement ses conditions de travail.

De ce fait, le contrat d’adhésion peut prendre plusieurs formes et il n’existe pas d’exemple standard de contrat d’adhésion. Cependant, la connaissance des règles de forme est essentielle via deux éléments essentielles :

Une des parties va déterminer les clauses du contrat d’adhésion;

Il n’y a pas de processus de négociation concernant le rédaction des différentes clauses du contrat d’adhésion.

Ces deux éléments sont les règles phares à prendre en compte pour rédiger un contrat d’adhésion.

Qu’est ce qu'une clause abusive sur un contrat d’adhésion ?

Il y a deux conditions essentielles qui peuvent instaurer une clause abusive au sein d’un contrat d’adhésion :

Il y a un véritable déséquilibre entre les droits et obligations des parties;

La clause doit être déterminée à l’avance et est non négociable par l’une des parties.

Une clause abusive dans un contrat d’adhésion instaure une limitation des droits d’une des parties et instaure des obligations disproportionnées. La directive d’avril 1993 est le texte de référence concernant l’instauration de clauses abusives dans le cadre d’un contrat d’adhésion entre un entrepreneur et un client.

