Nous sommes désormais à l’ère du digital et des réseaux sociaux que les entrepreneurs doivent prendre en considération pour développer le chiffre d’affaires de l’entreprise. La digitalisation de la relation client est désormais la norme dans un contexte où il est nécessaire d’élargir les canaux de communication envers la clientèle. La digitalisation de la relation client couvre de nombreux enjeux et présente des opportunités pour les entreprises dans un monde de plus en plus connecté.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cet aspect du domaine numérique, cet article va vous détailler en quoi consiste la digitalisation de la relation client.

Définition de la digitalisation de la relation client

On parle de digitalisation de la relation client par la dématérialisation des échanges entre les clients et les entreprises. La digitalisation de la relation client a pour objectif d'améliorer la prise de contact entre le client et l’entreprise et utilise différents leviers comme :

Réseaux sociaux : les réseaux sociaux contribuent fortement à la digitalisation de la relation client et permettent aux clients de contacter le service client via les messageries privées. Un réseau social comme Facebook permet notamment de proposer ce service et de paramétrer par exemple des réponses automatiques pour améliorer la relation client.

Emailing : l’emailing est désormais un canal traditionnel mais toujours en vogue lorsqu’il s’agit de digitaliser la relation client. Il permet d’entrer en contact avec le maximum de prospects et est toujours efficace pour développer les ventes.

Avis clients : les plateformes d ’avis clients comme Google ou Trustpilot sont désormais incontournables dans le cadre de la digitalisation de la relation client. Elles sont abondamment consultées par les potentiels clients et permettent aux entreprises de répondre à des avis négatifs. Il s’agit d’un canal de communication à ne surtout pas ignorer car un avis négatif qui n’a pas fait l’objet d’une réponse détaillée peut impacter de manière considérable l’entreprise.

