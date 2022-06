Une solution d’open banking consiste à effectuer un partage des données financières des entreprises et des particuliers et permet d’encourager l’émergence des fintechs et des néobanques. Le secteur financier est dépoussiéré en raison de l’émergence de l’open banking et de l’apparition de nouvelles pratiques et services inédits à l’encontre de la clientèle.

Un entrepreneur devra prendre en considération l’open banking dans le cadre de ses transactions bancaires. Car cela permet d’avoir accès à une panoplie de fonctionnalités pour pouvoir utiliser à bon escient des moyens de paiement innovants et modernes. On peut de ce fait utiliser l’open banking pour les paiements ponctuels et récurrents, les remboursements ou autres. Il conviendra de prendre en compte une solution d’open banking optimale pour un choix optimal afin de développer dans les meilleures conditions l’activité professionnelle.

Pourquoi choisir une solution d’Open Banking ?

Un entrepreneur qui choisit une solution d’open banking pourra avoir accès à des outils financiers précis pour pouvoir rentabiliser l’activité professionnelle de son entreprise. Cela permet de fluidifier et de proposer des nouveaux dispositifs de paiement comme les liens de paiement par exemple ou des dispositifs de conversions de devises.

L’entrepreneur aura l’opportunité de consacrer moins de temps et d’énergie dans des tâches chronophages concernant les paiements et d’économiser de l’argent. Le choix optimal d’une solution d’open banking permet une gestion intelligente de la trésorerie et d’améliorer d’une manière générale la santé financière de l’entreprise.

Open banking : quelle solution choisir ?

Treezor : il s’agit d’une solution d’open banking créé en 2016 et qui est désormais la propriété de la banque Société Générale. On parle d’une solution d’open banking disponible pour les entrepreneurs qui permet d’intégrer différents services dans le domaine bancaire. Ainsi, l’entrepreneur pourra en outre intégrer une solution de paiement comme des services d’encaissement et d’initiation de paiement.

Tink : l’entreprise Tink a été créée en 2012 et intégrée au réseau Visa durant l’année 2022. Il s’agit d’une plateforme d’open banking qui permet aux PME d’avoir un point d’accès via un API à des données financières. L’entrepreneur pourra par exemple accepter des paiements avec la mise en place de liens de paiement pour pouvoir encaisser les différentes transactions de ses clients.

Ebury : cette solution d’open banking permet de collecter des fonds dans plus de 35 Devises. Ebury est la propriété de Ebury Partners Belgium et est agréée et réglementée par la Banque Nationale de Belgique. Il s’agit d’une fintech britannique qui propose un service de collecte de devises dans 20 pays et des services comme les produits de change, des paiements internationaux et le cash management.

Bankin : Bankin est une solution d’open banking agréé par l’ACPR (autorité administrative adossée à la Banque de France). Cette fintech utilise des algorithmes de chiffrement et permet d’accéder à de nombreux acteurs dans le secteur bancaire pour avoir accès aux données. L’application permet un suivi des différentes dépenses, une gestion du budget et des recommandations personnalisées de la part d’un Coach.