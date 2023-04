Le numérique a transformé notre quotidien en tant que consommateurs – notre façon de nous informer, faire des achats, prendre rendez-vous chez les prestataires de services ou réserver un restaurant. Cette transformation concerne également les entreprises qui ont dû s’adapter et évoluer pour répondre aux attentes des clients.

Transformation digitale ou numérique ?

La transformation digitale et numérique sont des termes souvent utilisés comme synonymes, alors qu’il y a une différence. Certes, les origines du principe remontent aux années 1990 avec la généralisation des PC et l’arrivée de l’Internet, qui donnent naissance aux outils tels que l’e-mail, les fichiers numériques et la connexion à distance. Aujourd’hui, quand on parle de la transformation digitale, on met l’accent sur la façon de modifier (transformer) la manière de travailler et collaborer au sein d’une entreprise, alors que l’aspect « numérique » concerne plutôt la technologie et les processus. Or, il ne suffit pas d’investir dans un logiciel ou une plateforme pour bénéficier des avantages de cette transformation et se développer, gagner en compétitivité et continuer à générer du chiffre d’affaires. La transformation digitale est un changement profond à tous les niveaux de l’entreprise. Au-delà d’une simple numérisation des services et du travail, elle consiste à développer une culture de travail connectée, à acquérir des outils et développer des processus nécessaires pour atteindre des objectifs stratégiques.

Les objectifs de la transformation digitale des entreprises

Placer les clients au centre de vos préoccupations

Pour attirer et retenir les clients de plus en plus volatiles, les entreprises doivent faire preuve d’innovation et proposer des expériences riches et personnalisées. Les solutions numériques telles que le chat live, la participation sur des réseaux sociaux, une application mobile ou des méthodes de paiement simples et rapides peuvent aider à fidéliser la clientèle.

Miser sur la collaboration

Afin de relever les défis commerciaux, les entreprises ont besoin d’équipes pleinement engagées et motivées. Les applications métier ou les outils de communication facilitent la planification et les échanges, ce qui aide à forger l’esprit d’équipe, éliminer les silos et améliorer l’expérience des employés.

Optimiser les processus pour automatiser les tâches

Les outils numériques constituent un véritable atout de compétitivité et d’optimisation de processus des entreprises, surtout lorsqu’elles sont en phase de croissance. La gestion de projets ou de ressources humaines plus fluide aide à mieux organiser le fonctionnement et au final, à rester compétitif.

Augmenter le chiffre d’affaires

La transformation digitale permet aux entreprises d’être plus rentables mais aussi à se réinventer plus facilement : prédire les produits qui séduiront les clients dans quelques mois, puis réorienter la production ou offre de services pour répondre à la demande.

Les enjeux spécifiques des PME

La transformation digitale ne concerne pas seulement les grandes sociétés. Pour rester compétitives, les petites et moyennes entreprises doivent également intégrer des solutions qui leur permettront d’accélérer leur croissance. Selon le Baromètre France Num 2022, « 81 % des dirigeants [de TPE/PME] sondés considèrent que le numérique représente un bénéfice réel pour leur entreprise, contre 78 % en 2021 et 68 % en 2020 ».

Automatiser certaines tâches lors de la phase de croissance

Pour les PME, cela veut dire trouver des outils simples et pratiques qui leur feront gagner du temps, gérer plus aisément leurs projets, leurs ressources humaines ou encore leur comptabilité. Par exemple, dans le cas de la gestion des finances, il s’agirait de trouver un outil permettant d’éditer rapidement les factures, d’exporter et d’importer les données.

Optimiser la productivité et communication interne, l'organisation des équipes et l'accès aux informations

Un outil clé serait ici le CRM, car il rassemble toutes les informations liées au parcours des clients et des prospects. Accessible aux services des ventes, du marketing et de la comptabilité, il regroupe et simplifie le traitement des informations sur une base commune.

Améliorer l’expérience client

Les PME doivent faire face aux nouvelles pratiques des clients, très sensibles à une information rapide et accessible. La communication se passe majoritairement sur le smartphone, alors l’instantanéité dans la relation client est primordiale. Concrètement, les PME doivent fournir une expérience accessible et multi-canal. Le site Internet est la vitrine la plus exposée, mais cette capacité à commercialiser en ligne doit être suivie d’un message cohérent sur tous les canaux (réseaux sociaux, e-mail, magasin physique) et être adaptée au support. Même si 56 % des entreprises ne vendent pas en ligne, parce que ce canal n’est pas pertinent à leur activité (exemples : l’industrie, BTP), l’Internet leur permet de trouver de nouveaux clients et montrer un portefeuille de réalisations.

Sécuriser les données

Que ce soit pour les données personnelles des équipes ou des clients, la sécurité des données et des réseaux professionnels reste au cœur de la transformation digitale. Le travail à distance et le stockage sur le cloud augmentent les niveaux de risque. La cybersécurité passe non seulement par des solutions technologiques, mais aussi par des protocoles d’entreprise et le respect des règles de sécurité de base par les collaborateurs.

Les clés pour réussir la transformation digitale dans une PME

La transformation ne s’improvise pas. Elle doit faite partie d’une stratégie commerciale et répondre à des objectifs clairs. Pour bien connaitre les points forts de votre entreprise et les défis auxquels elle fait face, un audit sera la première étape essentielle. Il va orienter la stratégie de digitalisation et les plans d’action à adopter.

Le deuxième élément clé est la communication avec tous les employés de l’entreprise, car leur adhésion leur permettra de s’approprier la digitalisation et les changements de pratiques de travail. Une formation sur l’utilisation des outils numériques peut aussi aider les équipes à adopter les nouveaux processus. Créer une culture d’apprentissage et de développement veut dire avoir des employés impliqués et investis.

Finalement, il est important de procéder par étape – le changement est stressant et la culture ne se change pas en clin d’œil. Il s’agit d’un projet de grande envergure qui ne peut pas s’effectuer à la hâte. Dans ce processus, il est souvent nécessaire qu’une PME se fasse accompagner par un professionnel du conseil en transformation digitale.

Choisir GoCardless pour améliorer l’expérience client et augmenter la productivité

Les méthodes de paiement simples et rapides font partie d’outils numériques qui aident les entreprises à répondre correctement aux attentes de chaque consommateur et ainsi attirer et fidéliser leur clientèle. Grâce à la solution de prélèvement automatique de la plateforme GoCardless, la collecte de paiements est automatisée et les tâches d’administration financière des équipes sont réduites. Notre plateforme se connecte à plus de 200 intégrations logicielles reconnues pour automatiser l’encaissement et le rapprochement des paiements, ce qui place la visibilité des paiements directement dans le flux de travail de votre entreprise.

