Comment choisir un logiciel de comptabilité pour une SCI ?

Lorsqu’on gère des biens immobiliers et que l’on dispose d’une entreprise, le choix optimal d’un logiciel de comptabilité pour SCI s’impose pour le détenteur de la Société Civile Immobilière. En effet, les tâches concernant la comptabilité de la SCI nécessite de choisir un logiciel de comptabilité pour SCI adapté aux besoins du gestionnaire.

Tout d’abord, il sera essentiel d’identifier les obligations comptables de la SCI avant de pouvoir choisir le meilleur logiciel de comptabilité pour SCI.

Est-ce que la tenue de la comptabilité d’une SCI est obligatoire ?

La réglementation française par rapport à la comptabilité des SCI énonce qu’il n’est pas nécessairement obligatoire de tenir une comptabilité d’une Société Civile Immobilière. Cependant, la gestion quotidienne d’une SCI nécessite plusieurs opérations diverses et variées comme la gestion du prêt immobilier ou des revenus en provenance des loyers. Il est ainsi nécessaire d’une manière générale d’avoir un aperçu global et synthétique des recettes et des dépenses de la SCI.

Cependant, la réglementation énonce qu’il est obligatoire de remplir certains engagements vis-à-vis de la comptabilité. Ces aspects concernent notamment la tenue des comptes de la SCI envers les associés dans le cadre des articles 1855 et 1856 du Code Civil.

Par ailleurs, il faudra également tenir des éléments de comptabilité de la SCI dans le cadre d’une Assemblée Générale annuelle comme des informations sur les bénéfices et pertes de la structure, ainsi que des informations sur la gestion de la SCI.

Quelles sont les opérations comptables d’une SCI ?

Il est ainsi possible de choisir entre deux régimes d’imposition concernant la comptabilité de la SCI. Soit une SCI soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) ou à l’impôt sur le revenu (IR).

Le régime d’imposition à l’impôt sur le revenu s’applique généralement sur les SCI nouvellement créées. Alors que le régime de l’IS concerne les structures de taille plus importante. Il est vivement conseillé de se rapprocher d’un professionnel pour choisir le meilleur régime d’imposition comme un expert-comptable.

Ainsi, il est possible de tenir une comptabilité simplifiée de la SCI ou une comptabilité de trésorerie. Il est par ailleurs commun de tenir une comptabilité double pour certaines SCI comme celles soumises à l’IS ou des SCI dans certains secteurs comme les placements immobiliers par exemple.

Ainsi, avant le choix d’un logiciel de comptabilité pour SCI, il est nécessaire de prendre en considération ses besoins de comptabilité par rapport à la taille de la SCI et son régime d’imposition. Il faudra faire appel à un expert-comptable pour éviter certaines erreurs et obtenir les meilleurs conseils. Cependant, certaines opérations de la part de cabinets d’expertise-comptable peuvent être très onéreuses surtout pour les SCI de petite taille ou nouvellement créées.

Le choix d’un logiciel de comptabilité pour SCI est désormais une alternative sérieuse et crédible face à la possibilité de recourir à un expert-comptable pour certaines SCI. Ainsi, les logiciels de comptabilité de SCI permettent de faciliter la gestion quotidienne d’une Société Civile Immobilière et sera en outre beaucoup plus avantageux sur le plan financier qu’un expert-comptable.

Si la SCI est de taille modeste, il est possible d’utiliser un logiciel de comptabilité, mais il faudra des connaissances en comptabilité, voici un aperçu rapide et synthétique de 2 logiciels de comptabilité pour SCI.

Les meilleurs logiciels de comptabilité pour SCI

ComptaSCI : ce logiciel de comptabilité pour SCI concerne la gestion administrative de l’entreprise. Le logiciel est plutôt adapté aux SCI soumises à l’impôt sur le revenu. Le logiciel permet ainsi de tenir une comptabilité de trésorerie et propose plusieurs fonctionnalités comme la saisie des écritures comptables.

Info SCI : le logiciel permet de suivre la gestion des locations et donne la possibilité d’administrer les biens immobiliers. Il permet en outre de suivre la comptabilité de trésorerie de l’entreprise.