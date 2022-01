3 façons dont GoCardless réduit vos délais d’encaissement des paiements

Pour les entreprises avec un business model basé sur les revenus récurrents, ou qui encaissent des mensualités plutôt que des paiements ponctuels, la régularité des paiements offre une plus grande prévisibilité des revenus. Ces entreprises peuvent consacrer moins de temps à l’acquisition de nouveaux clients et ont généralement un flux de trésorerie plus sain, car elles sont davantage capables de prévoir leurs revenus.

À mesure que votre entreprise grandit, votre flux de trésorerie devient de plus en plus important. C’est surtout le cas si vous envisagez des investissements à long terme dans votre entreprise.

Malheureusement, ce modèle n’est pas sans difficultés. Les problèmes rencontrés dans le cadre de l’encaissement de paiements récurrents, tels que le blocage des revenus dans les créances clients, peuvent compromettre la prévisibilité du flux de trésorerie et entraver la croissance de l’entreprise.

Dans cet article, nous évoquons certains des défis que rencontrent le plus souvent les entreprises en pleine expansion et comment GoCardless peut vous aider à les gérer.

1. Réduire le délai moyen de paiement

Améliorer la productivité et l’efficacité de vos paiements, en parallèle de la réduction du risque de crédit et du risque de créance irrécouvrable, est essentiel pour avoir un flux de trésorerie sain. Chez GoCardless, nous avons mené une étude approfondie pour comprendre exactement à quel point une trésorerie négative ou médiocre peut être problématique.

Il en est ressorti que pour la plupart des entreprises, le nombre moyen de jours d’attente pour recevoir un paiement une fois qu’il est dû (appelé « délai de paiement moyen ») est supérieur à 20 jours. Ce chiffre paraît dangereusement élevé et représente un risque inutile pour les entreprises.

Mais pourquoi est-il si important que les entreprises fassent attention à leur flux de trésorerie et à leur délai de paiement moyen ?

Lorsque des entreprises ont trop de créances dues ou un grand nombre de paiements en souffrance, ces fonds non encaissés ne peuvent pas être utilisés. Ceci limite l’investissement dans le développement de l’activité, réduit la capacité de résistance à une crise et restreint l’agilité d’une entreprise.

En particulier, les entreprises qui cherchent à investir ou à lever des fonds doivent accorder une grande importance à la stabilité de leur flux de trésorerie. Comme le flux de trésorerie est un indicateur essentiel de la santé d’une entreprise et même de son potentiel de croissance ou de résilience en cas de crise, il s’agit d’un facteur fondamental pour les investisseurs.

Qu’est-ce qui cause un délai de paiement moyen élevé et comment l’éviter ?

De nombreux facteurs peuvent contribuer à un délai de paiement moyen élevé. À mesure que l’entreprise grandit, le recouvrement des paiements devient plus complexe et alambiqué. Des procédures manuelles qui demandent du temps, comme les relances après un échec de paiement ou le rapprochement des factures avec les paiements, peuvent devenir coûteuses et peu pratiques. Un délai de paiement moyen médiocre est souvent associé à des moyens de paiement basé sur le système Push, comme les virements bancaires et les chèques, car ils reposent sur l’initiative du client. A contrario, les moyens de paiement basés sur le Pull, comme le prélèvement bancaire ou les relances automatisées, peuvent contribuer à réduire ce délai de paiement moyen.

Ces dix dernières années, GoCardless a conçu une solution dédiée pour les entreprises qui encaissent des paiements de manière régulière. Que vous encaissiez des factures, des frais d’adhésion, des mensualités ou des paiements d’abonnements, nous vous donnons le contrôle de la temporalité du recouvrement des paiements. Cela signifie que vos revenus peuvent être plus prévisibles. En utilisant le prélèvement bancaire, un moyen de paiement basé sur le système Pull, vous bénéficiez d’une visibilité complète sur les créances qui vous sont dues et d’une vision plus précise de votre flux de trésorerie (contrairement aux autres méthodes basées sur le système Push).

Les entreprises qui utilisent GoCardless encaissent 97,5 % de leurs paiements à la première tentative. Grâce aux rapports en temps réel, elles savent instantanément lorsqu’un paiement échoue et peuvent prendre immédiatement les mesures qui s’imposent. Une étude d’IDC a indiqué qu’avec GoCardless, les entreprises réduisent le délai d’encaissement des paiements de 47 % et minimisent les jours débiteurs en prenant le contrôle du moment où le paiement est effectué.

« Plus que le partenaire de nos paiements, GoCardless sécurise notre trésorerie, soutient notre capacité d’innovation et accompagne notre croissance à l’international. » Matthieu Lim, COO/Co-fondateur, Kiwip Technologies Lire l’étude de cas de Kiwip Technologies.

2. Recouvrer les paiements qui ont échoué et éviter les créances irrécouvrables

Les paiements peuvent échouer pour plusieurs raisons et les taux d’échec varient selon le moyen de paiement. Les échecs de paiement sont également plus susceptibles de se solder en créances irrécouvrables et en churn de clients. Pour près de la moitié des sondés interrogés par Forrester Consulting dans le cadre d’une étude commanditée par GoCardless, 7 % du total des paiements échouent. Deux tiers des sociétés de B2B indiquent que 10 % minimum de leurs échecs de paiement se transforment en créances irrécouvrables.

Le coût associé au recouvrement de ces paiements équivaut souvent à une part non négligeable de la valeur du paiement. Forrester a identifié que pour la majorité des entreprises de l'étude, le coût du recouvrement représente plus de 11 % de la valeur moyenne du paiement. En prenant en compte ces coûts générés par les échecs de paiement, le recouvrement des paiements peut avoir un impact significatif sur le flux de trésorerie d’une entreprise.

Améliorer le taux de recouvrement des paiements ayant échoué et rendre le processus encore plus efficace est une excellence opportunité pour les entreprises d’améliorer leur flux de trésorerie. Si les entreprises peuvent réduire leur nombre d’échecs de paiement, elles peuvent limiter le risque de transformation de ces échecs de paiement en créances irrécouvrables ou le risque de churn. Ainsi, il est plus facile pour les entreprises de prévoir leurs revenus et l’impact sur la trésorerie est forcément positif.

Afin d’aider les entreprises à améliorer l’encaissement des paiements, nous avons créé Success+, un outil qui utilise les données sur les paiements récurrents pour prévoir et gérer les échecs de paiement. Success+ planifie automatiquement les relances de paiement au meilleur moment pour votre client.

Non seulement cela crée une meilleure expérience client, mais cela fait également gagner du temps à votre équipe chargée du recouvrement, jusqu’alors obligée de relancer les clients manuellement. Les entreprises qui utilisent Success+ encaissent en moyenne 76 %* des paiements qui avaient échoué auparavant. En réduisant le nombre d’échecs de paiement, les entreprises améliorent leur flux de trésorerie.

« Depuis que nous avons intégré GoCardless, la facturation client ne nous prend plus qu’une heure par mois et nous avons réalisé 86 % d’économies. Quant au taux d’échec des paiements, il est aujourd’hui de 0 %. »

Stéphane Paton, Fondateur & gérant, Fantasticbook. Lire l’étude de cas.

3. Encaisser des paiements ponctuels

L’un des plus grands avantages d’un business model basé sur les paiements récurrents est la prévisibilité des revenus. Cependant, 85 %** des entreprises à revenus récurrents doivent aussi encaisser des paiements ponctuels. Cela peut aller de la facturation de produits ou services supplémentaires à la recharge de comptes, en passant par l’encaissement de paiements uniques lors de l’inscription de nouveaux clients ou à la relance après un échec de paiement.

Si votre entreprise est optimisée pour encaisser des paiements récurrents, recouvrer des paiements ponctuels peut être un vrai défi. Les méthodes actuelles sont limitées :

Les cartes s’accompagnent de frais de transaction élevés

Les virements bancaires offrent une expérience client médiocre

Le prélèvement automatique n’est pas optimisé pour les paiements uniques

Pour affronter ce problème, nous avons conçu Instant Bank Pay. Cet outil est basé sur l’open banking et conçu pour compléter votre stratégie de prélèvement bancaire. Instant Bank Pay utilise les paiements de banque à banque, qui sont confirmés instantanément. Ainsi, vos clients et vous-même bénéficiez d’une meilleure visibilité et l’expérience client est encore plus fluide.

En utilisant Instant Bank Pay, les entreprises disposent de l’autonomie suffisante pour encaisser des paiements récurrents et ponctuels (de clients situés au Royaume-Uni uniquement pour le moment), de la façon qui convient le mieux à leurs clients. En offrant une meilleure expérience client, les entreprises peuvent réduire les taux d’échec et améliorer leur délai d’attente avant l’encaissement, ainsi que leur trésorerie.

Les entreprises qui cherchent à encaisser un premier paiement lors de l’inscription d’un nouveau client peuvent encaisser un paiement ponctuel tout en établissant simultanément un mandat de prélèvement bancaire. En encaissant ces paiements efficacement et rapidement, avec une confirmation instantanée, les entreprises peuvent maximiser leur flux de trésorerie.

« Nous sommes impatients de continuer à utiliser Instant Bank Pay pour les paiements ponctuels. Non seulement cela permet à nos clients de ne pas perdre leur accès à nos services, mais cela nous permet également de réduire le temps passé à relancer les paiements en retard ainsi que le risque de créances impayées. » - Alexander Fitzgerald, Fondateur et PDG de Cuckoo Broadband

En savoir plus sur comment Instant Bank Pay peut vous aider à encaisser des paiements ponctuels.

Conclusion

Pour les entreprises en plein développement, la prévisibilité des revenus et l’optimisation du flux de trésorerie sont essentielles pour avoir l’agilité d’investir dans leur activité et la résilience nécessaire pour surmonter des crises potentielles. Améliorez votre flux de trésorerie et surmontez les défis en encaissant les paiements récurrents à l’aide des solutions spécialisées de GoCardless.

*Le chiffre de 76 % est une moyenne basée sur 3 tentatives au cours d'une période de 4 semaines, selon un échantillon de plus de 1000 relances en novembre 2019.

** Donnée basée sur l’étude de marché de GoCardless en février 2021