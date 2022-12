Créée en 2017, FantasticBook est une société spécialisée dans l’édition et la logistique de livres. À ses clients professionnels - maisons d’édition, auteurs à succès et organismes de formation - elle propose des services de fabrication et de stockage d’ouvrages ainsi que de gestion automatisée de la logistique des commandes e-commerce. Stéphane Paton, fondateur et gérant de l’entreprise, nous explique pourquoi il a choisi de passer de la carte bancaire au prélèvement GoCardless pour encaisser les paiements de ses clients français et internationaux.

Être payé à temps

Dans une industrie très traditionnelle, FantasticBook fait figure de pionnier. Alors que la plupart des logisticiens du livre fonctionnent par e-mail ou par téléphone, la startup propose une solution web SaaS permettant de piloter la gestion des ouvrages à distance, depuis un back office unique : « Nos clients peuvent imprimer des livres en 3 clics, contrôler leurs stocks et suivre leurs commandes e-commerce en temps réel », explique Stéphane Paton.

Pour en profiter, les clients de FantasticBook peuvent souscrire au choix 2 niveaux d’abonnement mensuel (Standard ou Pro) incluant le stockage, le support et l’automatisation de la logistique. L’impression et la livraison des ouvrages aux clients finaux sont facturées séparément.

« Par la nature de son service, FantasticBook engage des frais importants pour chacun de ses clients avant d’être payé chaque fin de mois. Il est donc primordial pour nous que les paiements interviennent au bon moment », souligne Stéphane Paton.

De la carte bancaire au prélèvement SEPA via GoCardless

Au départ, FantasticBook encaissait les factures de ses clients en débitant leur carte bancaire. Un parcours semé d'embûches. « Les plafonds de retrait bloquaient constamment nos opérations. C'était très frustrant pour nous comme pour nos clients, obligés de contacter leur banque pour débloquer leur carte », illustre le fondateur de la société. Autres désagréments : le temps perdu à mettre à jour les données des cartes bancaires, ainsi que des frais de traitement exorbitants.

« Notre banque nous avait bien proposé une solution de prélèvement SEPA mais elle était contractuellement contraignante, illisible et très complexe à mettre en place sur le plan technique. Or, nous recherchions une API simple et moderne pour nous permettre d’intégrer les processus de paiement au cœur de notre solution », explique Stéphane Paton.

C’est alors en 2017 que la société découvre le prélèvement SEPA via GoCardless, une solution qui automatise l’encaissement des paiements récurrents : « Une API à la pointe, une offre sans engagement, des frais on ne peut plus clairs : ces trois atouts ont suffit à nous convaincre ». Pour intégrer GoCardless dans ses processus de paiement, Stéphane Paton a pu bénéficier d’un outil à la fois intuitif et bien documenté, accompagnement humain à l’appui : « Concernant certains points techniques comme les webhooks, l’équipe support nous a aidé à y voir plus clair par e-mail. Une seule journée a suffit pour intégrer GoCardless dans notre workflow interne », précise Stéphane Paton.

Le prélèvement SEPA lui procure désormais un confort psychologique inestimable : « Nous savons que nous serons payés chaque fin de mois quoi qu’il arrive. À ce jour, il n’est jamais arrivé qu’un client soit en défaut de paiement ».De plus, grâce à la fonctionnalité de prélèvements programmés de GoCardless, FantasticBook a pu proposer le paiement en plusieurs fois à tous ses clients :« Idéal pour vendre des prestations haut de gamme que certains clients n’auraient pas pu s’offrir avec un paiement en une fois », ajoute Stéphane Paton.

La solution pour prélever des paiements internationaux

Lorsque la fonctionnalité des prélèvements à l’international a été rendue disponible fin décembre 2019, FantasticBook, qui sert aussi une clientèle américaine, l’a intégrée en deux heures à peine : « Le code en place était à 99 % compatible avec les prélèvements internationaux. Nous avons dû adapter quelques lignes de code pour la gestion des devises, mais rien de compliqué », illustre Stéphane Paton.

Avant d’intégrer GoCardless, la société utilisait une plateforme en ligne pour traiter les paiements par carte bancaire. Mais surtout, ses clients américains se plaignaient des frais exorbitants facturés par les banques pour les prélèvements en euros sur des comptes en dollars. « Les frais extrêmement lisibles de GoCardless sur les paiements internationaux nous ont permis de supprimer toutes les frictions liés au taux de change. En débitant en dollars un compte libellé en dollars, nos prélèvements devenaient simples, sans frais pour nos clients aux États-Unis. Nous n’avons désormais plus aucun frein à accepter des clients outre-Atlantique », explique Stéphane Paton.

Gain de temps et d'argent

Aujourd’hui, 95 % des clients de FantasticBook en France ont choisi le prélèvement via GoCardless, et tout nouveau client est directement basculé vers cette plateforme. La solution offre la même sérénité pour les paiements internationaux, même si pour l’heure, les clients américains sont moins nombreux à avoir choisi GoCardless pour payer leurs factures.

« Nous avons mesuré le temps gagné par rapport à notre ancienne solution de paiement. En presque 2 ans, nous avons dû passer 20 minutes dans le back office GoCardless à changer quelques RIB clients, contre des heures chaque mois lorsqu’il s’agissait de corriger des cartes bancaires ou de régler des problèmes de plafonds », souligne Stéphane Patron. Si bien qu’aujourd’hui, la facturation client ne prend pas plus d’une heure par mois. Quant au taux d’échec des paiements ? « Il est aujourd’hui de 0 %, pour notre plus grand bonheur », se réjouit-il.

Autre fait marquant pour FantasticBook : les économies réalisées.« Sur 50 000 € prélevés avec notre ancienne solution de paiement, nous étions à environ 1 500 € de frais. Avec GoCardless, nous sommes passés à moins de 200 € ». Soit près de 86 % de frais en moins !

Nouveaux clients, nouveaux métiers

Au-delà du souhait de faire grandir sa base de clients, FantasticBook nourrit de nouvelles ambitions : « Nous souhaitons devenir distributeur. Cela nous obligerait à encaisser des ventes B2C et à reverser une partie de ces ventes à leurs ayants-droits. Travailler avec GoCardless sur le virement SEPA avec la même simplicité que sur le prélèvement SEPA serait un bonheur », conclut-il.

Grâce à GoCardless, FantasticBook peut envisager l’avenir avec sérénité et accepter de nouveaux clients « sans nous soucier des frustrations liées aux retards et oublis de paiements en fin de mois. Avec GoCardless, nous simplifions la vie de nos clients tout en sécurisant notre trésorerie », résume Stephane Paton.