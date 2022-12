Simplifier le quotidien des familles grâce à des technologies ludiques et sécurisantes : telle est la mission de Kiwip Technologies, une startup de la FrenchTech fondée en 2014 par deux papas, Matthieu Lim et David Tao. Son produit-phare ? La KiwipWatch, une montre-téléphone connectée dédiée aux 6-11 ans. Elle permet aux parents de garder le contact avec leur enfant à tout moment de la journée par appel ou message vocal. Conçue pour retarder l’âge du premier portable, elle est adossée à une application mobile dotée de nombreuses fonctionnalités pratiques, accessible via la souscription d’un forfait mensuel.

Alors que la startup s’apprête à lancer la version 5 de sa KiwipWatch partout en Europe et en Amérique du Nord, zoom sur l’offre Kiwip et l’accompagnement dont elle bénéficie avec GoCardless pour sécuriser ses revenus, sa capacité d’innovation et son développement à l’international.

Fidéliser les clients et sécuriser la trésorerie grâce aux revenus récurrents

Surfant sur la vague des wearables, ces objets connectés que l’on porte sur soi, la KiwipWatch 5 est un véritable concentré d’innovation. Outre les fonctions classiques d’appel et d’envoi de messages vocaux, la montre permet de contrôler d’autres appareils connectés au réseau Wifi de la maison par simple mouvement de la main, de dialoguer avec un assistant vocal personnel et de télécharger des applications complémentaires utiles à l’enfant : météo, chronomètre, capteur d’activité physique, quizz… « Les fonctionnalités préférées des parents au sein de l’application KiwipWatch restent bien sûr la géolocalisation, les appels audio et vidéo ainsi que le mode classe, pour désactiver à distance la communication pendant les cours », précisent les fondateurs Matthieu Lim et David Tao. « Tous nos services sont pensés pour accompagner et faciliter au maximum le quotidien des familles. Notre relation avec elles s’inscrivent dans la durée, et c’est la raison pour laquelle nous commercialisons notre offre sous forme d’abonnement ».

Vecteur de fidélisation des clients, qui profitent par ce biais de toute la valeur ajoutée de la KiwipWatch, la souscription au forfait procure des revenus récurrents dont Kiwip a bien besoin pour continuer à innover : « La récurrence du paiement offre une meilleure visibilité sur nos flux de trésorerie, dans la perspective constante de nouveaux projets ».

Facturé 9,99 € en France et en Europe, l’abonnement mensuel sera proposé à 14,99 $ lorsque la KiwipWatch 5 sera lancée aux États-Unis et au Canada : la jeune pousse vient d’ailleurs de débloquer avec succès son premier palier de financement sur la plateforme de crowdfunding Kickstarter.

GoCardless, pour prélever les paiements récurrents en France et partout dans le monde

Nous réfléchissions à un partenaire pour nous accompagner dans notre développement international. C’est ainsi que le choix du partenariat s’est porté sur GoCardless, le spécialiste des paiements récurrents internationaux

À ce jour, Kiwip propose le prélèvement bancaire via GoCardless pour les paiements mensuels. Avantageux pour la trésorerie des entreprises, ce mode de paiement s’avère aussi « le plus fiable pour la maîtrise du budget des clients ». Ces derniers sont en effet automatiquement prélevés tous les mois à une date prédéfinie, après signature d’un mandat d’autorisation. Côté Kiwip, les encaissements sont instantanés et l’entreprise est immédiatement alertée en cas d’échec ou de retard de paiement. Finie la chasse aux impayés : « GoCardless diminue les temps de traitement et contribue à optimiser la relation clients ».

Forte de ses ambitions à l’international, avec le lancement prochain de la KiwipWatch 5 en Europe et en Amérique du Nord, la jeune pousse s’est naturellement tournée vers GoCardless pour sécuriser ses paiements partout dans le monde. « Nous réfléchissions à un partenaire pour nous accompagner dans notre développement international. C’est ainsi que le choix du partenariat s’est porté sur GoCardless, le spécialiste des paiements récurrents internationaux », soulignent les fondateurs. Grâce à cette solution, Kiwip peut en effet gérer ses paiements récurrents dans plus de 30 pays depuis un compte bancaire unique, avec des frais clairement définis et un taux de change réel. La société peut également configurer une date de prélèvement directement sur le compte bancaire de ses clients, obtenant ainsi un taux d’échec quatre fois inférieur à celui des paiements réalisés par carte bancaire.

Le flux de trésorerie devient ainsi prévisible, avec des paiements simplifiés pour les clients comme pour nous. L’automatisation du paiement en fonction du pays de résidence permet au client d’être rassuré sur la gestion de son budget, et ainsi de le fidéliser davantage.

Communauté de vision et de valeurs

Côté intégration technique, Kiwip n’a pas rencontré de difficultés particulières : « Quelques semaines ont suffit pour configurer GoCardless dans notre interface de paiement. Cela a été relativement rapide grâce à la réactivité et la disponibilité des équipes GoCardless ». Résultat : une mise en route et des premiers paiements prélevés dans les meilleurs délais, sans perturbation ni interruption de service.

Mais ce n’est pas seulement le savoir-faire technique de GoCardless qui a convaincu les créateurs de Kiwip : « Si nous avons choisi GoCardless, c’est aussi parce que nous partageons le même esprit d’innovation, les mêmes valeurs et la même vision de la technologie comme outil pour améliorer les pratiques et le quotidien de chacun. C’est ce qui est ressorti de notre rencontre avec les équipes GoCardless en France et avec Hiroki Takeuchi lui-même, PDG de GoCardless », concluent les fondateurs.