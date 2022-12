Cuckoo Broadband

Révolutionner le haut débit avec simplicité et transparence

Cuckoo est le premier fournisseur de services Internet nouvelle génération au Royaume-Uni. Tout comme Bulb dans le secteur de l’énergie ou Monzo dans le secteur bancaire, la jeune entreprise, fondée en 2020, tire parti de la technologie pour apporter simplicité et transparence à un marché souvent déconcertant.

« Notre objectif est de proposer un haut débit vraiment simple et efficace » déclare Alexander Fitzgerald, fondateur et PDG de Cuckoo. « Dans une industrie assaillie par les longs contrats, les hausses de tarifs intégrées, les offres complexes et les mauvaises expériences client, ce que nous proposons est simple : une offre, un tarif et un contrat reconduit tous les mois qui fournit la vitesse haut débit la plus rapide disponible dans votre région. Et 1 % de chaque facture est utilisé pour fournir Internet aux gens qui en ont le plus besoin. »

Cuckoo connaît une croissance rapide, plus de 250 % déjà cette année. Dès le début, l’entreprise a décidé de travailler avec GoCardless car notre plate-forme de paiement est alignée sur ses valeurs de simplicité et d’expérience client.

« Notre étude de marché nous a révélé que le meilleur fournisseur de services Internet est celui que vous n’avez jamais besoin de contacter » explique Alexander. « En général, les gens contactent leur fournisseur pour des problèmes de connexion ou de facturation. Nous couvrons le premier problème et l’approche automatisée de GoCardless nous permet d’innover sur le deuxième. »

Un système de paiements efficace et flexible

GoCardless fournit à Cuckoo un système efficace et flexible pour l’inscription des clients et l’encaissement des paiements mensuels récurrents par prélèvement.

Dès les débuts de Cuckoo, le développeur principal a analysé les les documents et spécifications techniques de l’API de GoCardless. L’équipe a immédiatement su que GoCardless était la solution idéale pour créer le système dont ils avaient besoin, facilement et rapidement.

« La principale raison pour laquelle nous aimons GoCardless, c’est parce que tout est conçu pour les développeurs », déclare-t-il. « Si nous devions créer le système de paiement de nos rêves, ça serait la copie parfaite de ce que GoCardless offre en termes de fonctionnalités et d’extensibilité. À ce jour, nous utilisons uniquement GoCardless et je pense que nous ne changerons pas de sitôt. »

Transformer des paiements échoués en expérience client positive

L’intégration des clients et l’encaissement des paiements mensuels n’est que la moitié de ce qu’un système de facturation de paiements récurrents doit gérer. L’autre moitié est un énorme point de douleur pour les fournisseurs de services et leurs clients : les paiements échoués. « L’aspect le plus important de nos efforts pour innover dans la simplification de la facturation est ce qui se passe lorsque les choses tournent mal », ajoute Alexander.

À cette fin, Instant Bank Pay, la nouvelle fonctionnalité de paiement de banque à banque de GoCardless qui s’appuie sur l’open banking, a considérablement amélioré le temps d’encaissement des paiements échoués lors d’un pilote d’accès anticipé. En offrant aux clients une option de paiement ponctuel plus rapide après l’échec d’une transaction, Cuckoo a pu améliorer les taux de réussite des paiements et réduire le risque d’interruption de service pour ses clients.

« Au cours de notre premier mois d'utilisation de la fonctionnalité, deux tiers de nos clients dont le paiement avait échoué ont été contacté par Instant Bank Pay », déclare Oliver Nelson, chef de service chez Cuckoo.

« De ce nombre, 86 % ont pu effectuer un paiement dans les 48 heures, ce qui a minimisé les perturbations de leur service. Avant Instant Bank Pay, le processus de relance et d’encaissement des paiements échoués pouvait prendre jusqu’à 21 jours. Grâce à cette fonctionnalité, nous avons pu réduire ce délai à 7 jours. Cela permet à Cuckoo de réduire les risques de créances impayées et a encore plus d’avantages pour les clients car cela élimine complètement la menace de perdre l’accès à nos services. »

Instant Bank Pay de GoCardless nous a non seulement permis de réduire le temps passé à relancer les paiements ponctuels qui ont échoué mais également d’améliorer l’expérience de contact avec un fournisseur parce que nous savons tous que personne n’a envie de devoir le faire.

Un partenariat fondé sur la transparence et la collaboration

À terme et à mesure que l’open banking évolue, Cuckoo souhaite permettre aux clients d’utiliser Instant Bank Pay au moment de leur inscription afin d’accélérer la procédure d’onboarding.

« Adopter la technologie pour offrir ce genre d’expérience rapide et moderne serait un excellent début pour le cycle de vie des clients et séparerait davantage notre marque des concurrents plus lents », dit Alexander.

Dans tous les cas, avec GoCardless dans son équipe, Cuckoo sait que ce n’est que le début d’une collaboration fructueuse qui apportera la commodité et la transparence indispensables aux services de haut débit.

Alexander ajoute : « Nous faisons partie des leaders de haut débit leader du pays et avons décidé de nous attaquer à une industrie qui va mal avec des prix simples, des contrats équitables et un service exceptionnel. GoCardless est une entreprise véritablement novatrice dans l’espace de paiement, ce qui signifie que nos clients ont une expérience de paiement transparente de leur inscription au paiement de leur facture mensuelle. »