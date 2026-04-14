Paiements : Face aux nouveaux usages, plus de 7 entreprises françaises sur 10 rencontrent des difficultés avec leur banque

Si 92 % des entreprises utilisent encore leur banque pour encaisser les paiements, 72 % disent rencontrer des difficultés opérationnelles et 70 % considèrent que la modernisation des solutions de paiement apporterait des gains tangibles.

Paris, 14 avril 2026 – Les entreprises françaises continuent de dépendre massivement des banques traditionnelles pour encaisser leurs paiements, malgré une frustration croissante face à des services jugés lents, complexes et mal adaptés aux besoins actuels. Selon une étude menée par OpinionWay pour GoCardless, la gestion des paiements via les banques traditionnelles reste complexe, incitant de nombreuses organisations à repenser leur stratégie de paiement.

Forte dépendance, satisfaction limitée : une relation bancaire sous tension

L’étude révèle que 92 % des entreprises françaises utilisent leur banque pour collecter les paiements clients, principalement par confiance (40 %) et par facilité (34 %). Cependant, près de la moitié d’entre elles (46 %) se déclarent prêtes à s’éloigner de leur banque au profit d’un prestataire de paiement spécialisé.

La taille change la donne : les grandes entreprises se tournent vers des alternatives

Cette dépendance diminue nettement dans les grandes organisations : seules 64 % des entreprises de plus de 5 000 salariés (contre 92 % en moyenne) utilisent leur banque pour encaisser les paiements. À l’inverse, ces entreprises privilégient largement les prestataires de paiement, qu’elles utilisent plus fréquemment que la moyenne, quel que soit le moyen de paiement. Ce contraste confirme une tendance claire : plus l’organisation est grande et complexe, plus elle cherche des alternatives aux banques traditionnelles pour gérer ses paiements.

Une expérience bancaire encore marquée par des frictions opérationnelles

Malgré leur usage généralisé, les banques restent une source importante de difficultés pour les entreprises françaises. Près de trois entreprises sur quatre (72 %) déclarent rencontrer des problèmes avec leur banque lors de l’encaissement des paiements. Les principales difficultés évoquées sont : le manque de visibilité sur les paiements (17 %), la complexité de la gestion au quotidien (15 %), les coûts associés (14 %).

La frustration est réelle : 29 % des entreprises disent ressentir de la frustration lorsqu’elles utilisent leur banque pour collecter les paiements, un chiffre qui atteint 51 % dans les entreprises de plus de 5 000 salariés. Si les banques restent perçues comme fiables, elles sont de plus en plus jugées inefficaces, lentes et inadaptées aux exigences opérationnelles actuelles.

Satisfaites en apparence, mais prêtes à changer

Si 76 % des entreprises considèrent leur stratégie de paiement actuelle satisfaisante, cette satisfaction coexiste avec la conviction qu’elle pourrait être améliorée. Ainsi, 41 % envisagent de changer de banque ou de prestataire de paiement dans les 12 prochains mois, et 70 % estiment que la modernisation des paiements apporterait des bénéfices clairs.

Ce paradoxe traduit une forme de résignation fonctionnelle : les entreprises s’accommodent des systèmes existants, tout en reconnaissant leurs limites et en restant ouvertes à des solutions alternatives.

La modernisation des paiements, un levier stratégique

Les entreprises identifient clairement les bénéfices attendus d’une modernisation des paiements. Les principaux objectifs sont : l’amélioration de l’expérience client (39 %), l’automatisation des tâches manuelles et le gain de temps pour les équipes (33 %).

Cette attente en matière d’automatisation est encore plus forte dans les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises (plus de 250 salariés), où elle atteint 45 % (contre 33 % en moyenne). Ces organisations citent également davantage la prévention de la fraude comme avantage de la modernisation (36 %, contre 21 % en moyenne).

Lors du choix d’un nouveau prestataire de paiement, le coût de la collecte des paiements reste le critère déterminant pour plus de quatre entreprises sur dix (44 %), signe d’une pression constante pour optimiser les flux financiers et préserver les marges. Cependant, les priorités évoluent avec la taille des organisations : dans les entreprises de plus de 5 000 salariés, la prévention contre la fraude devient un critère clé pour 68 % d’entre elles, soulignant l’importance stratégique d’infrastructures de paiement sécurisées et maîtrisées.

Pour de nombreuses organisations, moderniser les paiements n’est donc plus une simple évolution technique, mais un levier stratégique permettant de concilier maîtrise des coûts, automatisation, qualité de l’expérience client et gestion des risques.

Thibaut Arnould, Sales Manager Mid-Market & Enterprise chez GoCardless

« Cette étude montre que la complexité bancaire n’est plus un simple irritant opérationnel : elle est devenue un véritable frein structurel à la croissance. Beaucoup d’entreprises se sont installées dans une forme de résignation de fonctionnement, en considérant certaines inefficacités comme inévitables. Pourtant, la modernisation des paiements offre une opportunité claire de reprendre le contrôle. Aujourd’hui, les directions financières doivent se concentrer sur trois priorités : automatiser pour réduire les tâches manuelles et les erreurs, améliorer la visibilité sur la performance des paiements, et offrir une expérience client fluide, en phase avec les usages numériques actuels. Moderniser les paiements ne consiste pas seulement à changer de prestataire : c’est aussi libérer du temps, du capital et des ressources internes pour gagner en compétitivité dans un environnement de plus en plus digitalisé ».

Plus de statistiques sur la landing page dédiée à l’enquête

Les tris croisés de l’enquête sont disponibles sur simple demande

Webinaire jeudi 16 avril à 11h : Banques vs Fintech : comment les entreprises françaises repensent leur stratégie de paiement. Inscriptions ici.

Notes aux rédacteurs

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Méthodologie

Étude GoCardless par OpinionWay réalisée auprès de 440 entreprises privées françaises de 10 salariés ou plus, interrogées en ligne entre le 24 novembre et le 8 décembre 2025. Méthode des quotas appliquée par taille d'entreprise et secteur d'activité. Marge d'erreur maximale : ±4,7 points. Étude réalisée conformément aux normes ISO 20252.

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