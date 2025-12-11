Mollie en cours d’acquisition de GoCardless pour créer la plateforme de paiement la plus complète d’Europe

Amsterdam, le 11 décembre 2025 — Mollie, l’un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide d’Europe, annonce la signature d’un accord pour l’acquisition de GoCardless, spécialiste des paiements bancaires. Cette alliance stratégique donne naissance à un acteur unique, au service de plus de 350 000 entreprises, capable d’intégrer dans une seule et même solution les paiements par carte, les moyens de paiement locaux et les paiements bancaires.

Une nouvelle puissance européenne du paiement

Pour les entreprises en croissance internationale ou celles qui adoptent des modèles à revenus récurrents, les paiements représentent un défi majeur. Les infrastructures souvent fragmentées augmentent les coûts et les rendent complexes. En unissant leurs forces, Mollie et GoCardless offrent désormais un accès simplifié à une suite d’outils de paiement inégalée, conçue et opérée par un seul partenaire, afin de réduire les frictions, optimiser les coûts et accélérer la croissance des entreprises.

Un partenaire unique de la croissance des commerçants Des PME ambitieuses aux grandes entreprises, la nouvelle plateforme permet d’accompagner les marchands dans leur croissance. Les grands comptes peuvent consolider leur infrastructure de paiement européenne, tandis que les PME bénéficient d’outils puissants sans complexité.

Une gestion optimisée des revenus récurrents

La solution répond au défi central de l’attrition involontaire grâce à des paiements bancaires plus fiables. Résultat : une réduction significative des échecs de paiement, des coûts réduits et une trésorerie renforcée pour les modèles d’abonnement.

Un moteur de croissance pour les plateformes SaaS Les plateformes SaaS utilisant Mollie Connect peuvent intégrer directement le réseau bancaire GoCardless, permettant à leurs clients d’accepter les paiements par carte et par virements bancaires dans une seule solution unifiée.

Une approche hyperlocale Elle assure l’intégration fluide avec les logiciels locaux, les formats de reporting et les méthodes de paiement locales (Carte Bancaire en France, iDEAL aux Pays-Bas, Satispay en Italie, Twint en Suisse…).

Une expansion internationale sans friction Un parcours simplifié pour pénétrer de nouveaux marchés et se développer à l’international.

Une offre intégrée et complète Elle donne accès à toute la suite de services incluant Mollie Capital pour le financement, les outils avancés anti-fraude et les analyses pour piloter la performance.

« La mission de Mollie a toujours été de rendre la gestion financière simple et efficace. Nous avons été créés avec la vision d’éliminer la complexité et la bureaucratie pour toutes les entreprises. Or, ces obstacles se font particulièrement sentir pour les sociétés aux revenus récurrents : une approche uniquement basée sur les cartes montre rapidement ses limites, entraînant des coûts élevés en raison des paiements échoués et des clients perdus. GoCardless a mis au point une solution optimale pour simplifier ce processus grâce à son réseau bancaire mondial. En les intégrant à Mollie, nous faisons un pas décisif dans la concrétisation de notre vision en créant une plateforme complète qui soutient une croissance durable », se réjouit Koen Köppen, CEO de Mollie.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de nous associer à Mollie. Cette opération réunit deux entreprises hautement complémentaires, qui ont développé certaines des meilleures solutions de paiement en Europe et au-delà. En combinant notre expertise dans les paiements par carte, bancaires et hyperlocaux au sein d’un seul fournisseur, nous pourrons mieux servir nos clients, accélérer la croissance et élever les standards du secteur. C’est une excellente nouvelle pour la fintech européenne, et nous sommes convaincus que cette nouvelle entité sera bien plus que la somme de ses parties », renchérit Hiroki Takeuchi, cofondateur et CEO de GoCardless.

L’intégration des produits GoCardless dans la plateforme Mollie se fera de manière progressive et réfléchie, avec un engagement constant pour garantir la continuité du service et maintenir un support client localisé pour tous les utilisateurs.

Cette opération reste soumise aux conditions habituelles de clôture, notamment aux approbations réglementaires, et devrait être finalisée à la mi-2026.

À propos de Mollie Mollie est une plateforme européenne de services financiers de référence, utilisée par plus de 250 000 entreprises pour recevoir leurs paiements et gérer leur trésorerie de manière simple et efficace. Grâce à une intégration unique, Mollie permet d’effectuer des paiements en ligne ou en magasin, d’automatiser le rapprochement des comptes, de prévenir la fraude et de proposer des solutions de financement flexibles, dans plus de 30 pays européens et au Royaume-Uni. Fondée en 2004, Mollie a pour mission de simplifier la gestion financière pour toutes les entreprises, en Europe et au-delà.

À propos de GoCardless GoCardless est un acteur mondial des paiements bancaires. Plus de 100 000 entreprises, des start-ups aux grandes marques, font confiance à GoCardless pour collecter et envoyer des paiements via prélèvements automatiques, paiements instantanés et open banking. Chaque année, la société traite plus de 130 milliards de dollars de paiements dans plus de 30 pays, permettant à ses clients de gérer leurs paiements récurrents ou ponctuels sans relances, sans stress et sans frais excessifs. Grâce à l’intelligence artificielle, GoCardless optimise le taux de réussite des paiements et limite la fraude. Sa connectivité avec plus de 2 500 banques permet à ses clients de prendre des décisions plus rapides et mieux informées.

Contacts presse : Agence Elektron Isaline Boiteux / 07 83 57 94 80 / isaline@elektron-presse.com

Claire Regnaut / 06 08 33 32 93/ claire@elektron-presse.com