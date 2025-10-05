KER mise sur GoCardless pour automatiser ses prélèvements et accélérer sa croissance

Paris, 9 octobre 2025 – KER, cabinet d’expertise-comptable spécialiste de l’accompagnement des entreprises en croissance, a choisi la société de paiement bancaire GoCardless pour automatiser la collecte de ses prélèvements clients. Grâce à cette collaboration, KER a réduit considérablement ses tâches administratives et optimisé sa trésorerie, tout en démontrant à ses propres clients startups les bénéfices d’un écosystème technologique performant.

KER est un cabinet d’experts-comptables spécialisé dans les services de conseil aux entreprises notamment dans les domaines de l'immobilier, de la santé et des startups. Fort de son expertise auprès des entreprises en phase de croissance, le cabinet aide les dirigeants à structurer leur organisation financière et à anticiper leurs besoins pour soutenir leur développement.

Jusqu’à 4 jours de gestion économisés chaque mois

En utilisant GoCardless, KER a pu simplifier ses processus de facturation et de prélèvement. Désormais, la création d’une facture dans la plateforme de gestion financière et comptable Pennylane déclenche automatiquement un prélèvement via GoCardless. Une fois le paiement effectué, les données sont immédiatement rapprochées en comptabilité. Aujourd’hui, 95 % des clients de KER règlent leurs factures par prélèvement automatique grâce à GoCardless. Cette automatisation a permis au cabinet d’éliminer les saisies manuelles et de gagner jusqu’à quatre jours par mois sur la gestion administrative. Elle réduit également les erreurs et améliore la visibilité sur les flux de trésorerie.

Un modèle pour les startups en phase de croissance

KER montre l’exemple à ses clients en adoptant un stack technologique moderne, composé de Pennylane et GoCardless. L’expert-comptable y joue un rôle clé : il conseille les dirigeants, valide leurs choix financiers et technologiques et leur permet de structurer efficacement leur croissance. Cette combinaison aide les entreprises à automatiser leur facturation et leurs prélèvements récurrents, à réduire les impayés et à optimiser leur trésorerie. Les startups peuvent ainsi se concentrer pleinement sur leur développement.

Yvonnick Rouat, fondateur de KER, déclare : « GoCardless a radicalement changé notre façon de travailler. Nous avons supprimé des tâches manuelles fastidieuses, sécurisé nos encaissements et gagné en sérénité. Cela nous permet de nous concentrer sur notre mission principale : accompagner nos clients dans leur croissance avec des outils fiables et efficaces ».

Borja Valiente, vice-président des ventes et directeur général, EMEA chez GoCardless, ajoute : « Nous sommes fiers d’accompagner KER dans sa transformation. Ce partenariat illustre parfaitement notre mission : permettre aux entreprises de simplifier leur gestion des paiements et de se libérer des contraintes administratives. Avec une infrastructure de paiement intelligente et automatisée, les cabinets comme KER peuvent consacrer plus de temps au conseil stratégique et offrir une meilleure expérience à leurs propres clients ».

