Inqom by Visma choisit GoCardless pour fluidifier les paiements d'abonnements et soutenir son objectif de croissance de 150 %.

Paris, 19 août 2025 - Inqom by Visma, éditeur français de logiciels de comptabilité de nouvelle génération, a choisi la société de paiement bancaire GoCardless pour automatiser et gérer ses paiements d'abonnements. Cette collaboration a permis à l’entreprise de réduire considérablement ses tâches administratives, économisant jusqu'à six jours par mois, et d'atteindre un taux d'échec des paiements inférieur à 1%.

Inqom by Visma est un logiciel français de production comptable et fiscale alimenté par l'IA, utilisé par les experts-comptables pour augmenter leur productivité et naviguer avec sérénité dans la complexité réglementaire et opérationnelle. En 2018, l'entreprise passe à un modèle SaaS et profite de l’occasion pour remplacer son système de facturation et de paiement par GoCardless intégré avec le CRM Sellsy.

Aujourd'hui, GoCardless est la méthode de paiement privilégiée d'Inqom by Visma, utilisée par 98% de ses clients. En intégrant GoCardless à son CRM, Inqom by Visma connecte de manière simple les devis, la facturation et la collecte des paiements - offrant une expérience fluide de bout en bout pour les clients et les équipes.

L'intégration de GoCardless joue également un rôle-clé dans le processus d’onboarding d'Inqom by Visma. Une fois que le client final a signé un devis via Sellsy, il reçoit un lien GoCardless lui permettant de saisir ses informations bancaires. Les prélèvements automatiques sont alors programmés dans Sellsy et les paiements sont automatiquement rapprochés dans le système comptable.

Avec environ 18 000 devis et factures traités par an, cette automatisation est devenue essentielle aux opérations quotidiennes d'Inqom by Visma et à ses ambitions. L'entreprise vise une croissance de 150 % et compte sur GoCardless et Sellsy pour faire évoluer ses opérations et développer ses activités sans modifier sa façon de travailler.

Romain Legresy, COO d'Inqom by Visma, déclare : « Avec l’arrivée de la facturation électronique obligatoire, nous construisons une solution financière numérisée de bout en bout idéale, qui couvre l’ensemble du cycle, de l’offre commerciale jusqu’au prélèvement des paiements ; une solution qui combine automatisation, conformité et capacité à se développer efficacement. La synergie entre Inqom by Visma, GoCardless et Sellsy offre un cadre solide pour rationaliser les paiements récurrents et soutenir une croissance rapide et durable ».

Borja Valiente, vice-président des ventes et directeur général, EMEA chez GoCardless, ajoute : « Nous sommes ravis de soutenir Inqom by Visma alors même qu'ils transforment la filière comptable grâce à l'automatisation et l'IA. En intégrant GoCardless, ils démontrent qu’une infrastructure de paiement intelligente peut soutenir la croissance, stimuler l'efficacité et créer une expérience client fluide et satisfaisante. Nous sommes fiers de faire partie de ce parcours ».

GoCardless est une société mondiale de paiement bancaire. Près de 100 000 entreprises, des start-ups aux grands comptes, utilisent GoCardless pour collecter et envoyer des paiements par le biais du prélèvement automatique, des paiements en temps réel et de l'open banking.

GoCardless traite plus de 130 milliards de dollars de paiements par an dans plus de 30 pays, aidant les clients à collecter et à envoyer des paiements récurrents et ponctuels, sans tracas, stress ou frais coûteux. Nous utilisons des données et des informations pour améliorer le taux de succès des paiements, réduire la fraude et, avec une connectivité bancaire ouverte à plus de 2 500 banques, pour aider nos clients à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

Notre siège social se trouve au Royaume-Uni et nous avons des bureaux en Australie, en France, en Irlande, en Lettonie et aux États-Unis. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.gocardless.com et suivez-nous sur LinkedIn @GoCardless.

