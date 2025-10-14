GoCardless promeut deux dirigeants EMEA et réaffirme son engagement en Europe

Nominations d’un nouveau VP des ventes et directeur général ainsi qu’un VP customer success

PARIS et LONDRES, 15 OCTOBRE 2025 – La société de paiement bancaire GoCardless a promu deux cadres supérieurs au sein de sa nouvelle équipe de direction EMEA afin d'étendre sa présence sur ce marché.

Borja Valiente a été nommé vice-président des ventes et directeur général pour la région EMEA, et Hamish Wood a été nommé vice-président customer success pour cette même région. Tous deux feront partie d'une nouvelle équipe commerciale intégrée chargée de piloter l'expansion de l'entreprise au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe continentale.

Originaire d'Espagne, Borja Valiente a rejoint GoCardless en 2016. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera chargé de la croissance du chiffre d'affaires et de l'acquisition de nouveaux clients dans la zone EMEA. Outre les principaux responsables couvrant le Royaume-Uni, l'équipe de direction de Borja en Europe continentale englobe Luis Fernandez de la Regata Lestrade, directeur national pour l'Espagne, Clémentine Destrez, directrice des ventes pour les marchés émergents et corporate EMEA, ainsi que Thibaut Arnould, directeur des ventes pour les ETI et grandes entreprises EMEA.

Hamish Wood, qui a rejoint GoCardless en 2019, sera chargé de développer une culture centrée client et d'aider les entreprises à tirer le meilleur parti de la plateforme mondiale de paiement bancaire pour stimuler leur croissance. Il dirigera une équipe de plus de 45 responsables réussite client et déploiement, dont neuf dédiés à la région EMEA.

Cette annonce confirme la volonté de GoCardless de s’investir en Europe, une région qui a connu une croissance de près de 50 % de son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024.

GoCardless a enregistré une hausse de 69 % de son chiffre d'affaires en France, grâce à une forte demande dans les secteurs de l'énergie, de l'assurance et des services aux entreprises. L'année a également été marquée par un certain nombre de nouvelles signatures et de renouvellements de collaborations avec des clients comme Aircall, entreprise spécialisée dans la téléphonie mobile, ou encore l'association humanitaire SOS Méditerranée.

En Espagne, GoCardless a enregistré une croissance de 25 % de son chiffre d'affaires ainsi qu’une hausse de 91 % du volume des transactions traitées.

Borja Valiente, VP des ventes et directeur général EMEA de GoCardless déclare :

« Je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau défi et de diriger notre équipe commerciale intégrée dans toute la région EMEA. L'Europe est une région stratégique pour GoCardless, et je me réjouis de travailler avec notre talentueuse équipe pour y booster la croissance du chiffre d'affaires et élargir davantage encore notre clientèle ».

Hamish Wood, VP customer success EMEA de GoCardless, déclare :

« Nos clients sont au cœur de tout ce que nous entreprenons. Grâce à une équipe customer success unifiée couvrant l’ensemble de la région, nous pouvons continuer d’agir en tant que véritables partenaires des entreprises que nous accompagnons. Je suis convaincu que nous pouvons créer une équipe de premier plan pour accélérer à la fois notre croissance ainsi que celle de nos clients ».

Pat Phelan, chief revenue officer de GoCardless, déclare :

« Borja et Hamish sont des leaders exceptionnels, et leur nomination souligne nos efforts pour renforcer notre présence dans la région EMEA. La combinaison de leurs expertises sera déterminante dans la mise en œuvre de notre stratégie dans la région ».